Live Score Hasil Timnas Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025: Perjuangan Garuda Menuju Semifinal

Ringkasan Berita: Timnas Indonesia menghadapi laga hidup-mati melawan Myanmar, yang akan menentukan peluang mereka lolos ke semifinal SEA Games 2025 sebagai runner-up terbaik.

Hasil di grup lain membuka peluang Garuda, setelah Malaysia kalah 0-2 dari Vietnam dan Singapura tersingkir usai tumbang 0-3 dari Thailand, sehingga persaingan runner-up terbaik kembali ketat.

Indonesia wajib menang besar atas Myanmar, dengan dua skenario lolos: Menang minimal 3-0 dan hasil imbang otomatis membuat Indonesia gugur.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial melawan Myanmar cabang olahraga sepak bola putra di Grup C SEA Games 2025. Pertandingan ini menjadi salah satu penentu nasib Garuda untuk lolos ke babak semifinal, mengingat persaingan ketat yang terjadi di klasemen sementara.

Duel Timnas Indonesia vs Myanmar pada matchday pamungkas Grup C akan digelar di Chiangmai Stadium, Thailand pada Jumat (12/12/2025) pukul 18.00 WIB.

Keseruan pertandingan tersebut dapat ditonton langsung melalui siaran RCTI atau live streaming via RCTI+.

Live Score Hasil Timnas Indonesia vs Myanmar

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rahmat Arjuna Reski berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Skenario Timnas Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025

Harapan Timnas Indonesia untuk menembus babak semifinal SEA Games 2025 yang sebelumnya sempat meredup, kini kembali menyala.

Dua hasil mengejutkan dari grup lain membuat persaingan posisi runner-up terbaik kembali terbuka lebar bagi Garuda Muda.

Pada laga pamungkas Grup B, Malaysia harus menelan kekalahan 0-2 dari Vietnam, Kamis (11/12). Hasil itu membuat langkah Negeri Jiran menuju semifinal tersendat.

Sementara itu, Singapura dipastikan tersingkir usai dihajar Thailand 0-3 dalam duel Grup A di malam yang sama.

Dua hasil tersebut langsung mengguncang klasemen runner-up terbaik dan menghidupkan peluang Indonesia.

Meski Malaysia masih memimpin daftar runner-up terbaik, posisi mereka jauh dari kata aman.

Harimau Muda mengoleksi tiga poin dengan selisih gol +1 (4 mencetak gol, 3 kebobolan), disusul Timor Leste yang punya poin sama namun selisih gol -3.

Indonesia berada di posisi terbawah dengan nol poin dan selisih gol -1 akibat kalah dari Filipina 1-0, tetapi kesempatan mengubah situasi masih terbuka lebar.

Kunci utamanya ada pada laga terakhir Grup C melawan Myanmar:

1. Menang minimal tiga gol tanpa balas

Jika Indonesia menang dengan selisih tiga gol, Garuda Muda akan mengoleksi tiga poin dan selisih gol +2.

Raihan ini otomatis melampaui Malaysia yang hanya memiliki selisih gol +1.

2. Menang dengan skor tinggi

Indonesia juga bisa lolos lewat kemenangan dengan skor besar, misalnya 5-3, 6-4, atau skenario lain di mana produktivitas gol lebih unggul dari Malaysia.

Dengan contoh kemenangan 5-3, Indonesia akan memiliki selisih gol +1 (5–4) namun jumlah gol yang dicetak lebih banyak daripada Malaysia (Malaysia 4 gol, Indonesia 5 gol). Produktivitas inilah yang akan menjadi pembeda.

Dengan demikian, ada dua jalur utama menuju semifinal:

Menang besar dengan selisih minimal tiga gol tanpa kebobolan, atau

Menang dengan skor tinggi yang membuat total gol Indonesia lebih unggul dari pesaingnya.

Satu hal yang pasti, hasil imbang melawan Myanmar akan langsung menutup peluang Indonesia.

Garuda wajib menang untuk menjaga asa melangkah ke empat besar dan tetap berada di jalur perebutan medali SEA Games 2025.

Klasemen Runner-up Terbaik Sepak Bola SEA Games 2025

Tim Poin Gol-Kebobolan

Poin Keterangan 1. Malaysia 3 4-3 3 Selesai 2. Timor Leste 3 4-7 3 Selesai 3. Indonesia 0 0-1 0 1 laga tersisa

