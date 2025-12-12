Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Live Score Hasil Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Serangan Buntu, Garuda Malah Kecolongan 0-1

Live score hasil Timnas U22 Indonesia vs Myanmar pada laga pamungkas Grup C SEA Games 2025, Jumat (12/12). Garuda sementara tertinggal 0-1.

Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Dwi Setiawan
Live Score Hasil Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Serangan Buntu, Garuda Malah Kecolongan 0-1
PSSI/
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI 

Ringkasan Berita:
  • Timnas U22 Indonesia tertinggal 0-1 dari Myanmar di menit ke-30 lewat gol plessing Min Maw Oo, meski Garuda Muda sempat mendominasi sejak kick-off.
  • Peluang terbaik Indonesia datang dari sepakan Toni Firmansyah, namun masih melamun dan belum mampu memberikan ancaman nyata.
  • Indonesia wajib menang 4-1 untuk lolos menjadi runner-up terbaik, namun masih kesulitan menembus pertahanan Myanmar.

 

TRIBUNNEWS.COM - Live score hasil Timnas U22 Indonesia vs Myanmar pada laga pamungkas Grup C SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) malam.

Berlangsung di Stadion 700th Anniversary Chiangmai, Thailand, Timnas U22 Indonesia sementara ini tertinggal 0-1 dari Myanmar di menit ke-30.

Gol Myanmar dicetak melalui sepakan plessing Min Maw Oo dari luar kotak penalti.

Pada laga ini sejatinya armada Indra Sjafri langsung mengawali pertandingan dengan mendominasi.

Satu-satunya peluang Timnas U22 Indonesia datang dari sepakan Toni Firmansyah dari luar kotak penalti setelah menerima bola muntah dari skema lemparan jarak jauh Robi Darwis.

Namun sepakan Toni Firmansyah itu bak nembak langit alias masih melambung di atas mistar gawang Myanmar.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI

Baca juga: Shin Tae-yong Ngaku Dapat Tawaran Melatih Timnas Lagi usai Tinggalkan Ulsan HD

Kondisi ini tentu patut diperbaiki oleh Timnas U22 Indonesia, pasalnya Rafael Struick dkk membutuhkan banyak gol demi dapat lolos ke semifinal.

Jika ingin lolos melalui jalur runner-up terbaik, Timnas U22 Indonesia setidaknya harus menang 4-1 atas Myanmar.

Jalannya Pertandingan

Timnas U22 Indonesia memulai pertandingan babak pertama dengan langsung tampil menyerang.

Baru tiga menit laga berjalan, Timnas U22 Indonesia langsung mendapat peluang lewat lemparan maut Robi Darwis.

Situasi tersebut pun sempat membuat skrimits di kotak penalti Myanmar, namun gagal berbuah gol.

Meski cukup mendominasi, nyatanya Ivar Jenner dkk belum mampu mencetak peluang yang mengancam gawang Myanmar sejauh 10 menit pertandingan berlangsung.

Timnas U22 Indonesia memiliki peluang di menit ke-16 lewat sepakan Toni Firmansyah dari luar kotak penalti setelah menerima bola muntah dari skema lemparan jarak jauh Robi Darwis.

Namun tembakan Toni Firmansyah masih melambung di atas mistar gawang Myanmar.

Tags:
Hasil Timnas U22 Indonesia vs Myanmar
Timnas U22 Indonesia vs Myanmar
Timnas U22 Indonesia
Myanmar
SEA Games 2025
Indra Sjafri
Garuda
Berita Populer
Berita Terkini
