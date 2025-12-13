Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Bagan Semifinal dan Final Sepak Bola Putra SEA Games 2025, Timnas U22 Indonesia Absen

Pertemuan Vietnam vs Filipina dan Thailand vs Malaysia akan menjadi pengisi bagan semifinal sepak bola putra SEA Games 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
zoom-in Bagan Semifinal dan Final Sepak Bola Putra SEA Games 2025, Timnas U22 Indonesia Absen
Dok. PSSI
TAK LOLOS - Pemain Timnas U22 Indonesia, Toni Firmansyah, beraksi saat menghadapi Myanmar di SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) di 700th Anniversary of Chiang Mai. Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia menjadi tim yang memastikan diri tampil di babak semifinal cabor sepak bola putra SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Ada empat tim yang memastikan diri lolos ke semifinal SEA Games 2025, yaitu Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.
  • Filipina akan berhadapan dengan Vietnam, sedangkan Malaysia akan menjajal kekuatan Thailand di babak semifinal.
  • Pemenang duel itu akan memperebutkan medali emas di laga final.

 

TRIBUNNEWS.COM - Setelah menjalani semua pertandingan di fase gurp, cabang olahraga (cabor) sepak bola putra SEA Games 2025 akan memasuki babak semifinal.

Ada empat tim yang mengisi seluruh tempat yang ada di babak semifinal SEA Games 2025 tersebut.

Keempat tim tersebut adalah Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang akan saling beradu kekuatan di empat besar.

Malaysia menjadi tim terakhir yang lolos ke babak semifinal tersebut.

Kelolosan tim berjuluk Harimau Malaya itu tak lepas dari hasil yang didapatkan Timnas U22 Indonesia.

Rekomendasi Untuk Anda

Pada laga penentuan yang dimainkan Timnas U22 Indonesia kontra Myanmar, Jumat (12/12/2025), hasil akhirnya justru menguntungkan Malaysia.

Baca juga: Momen-momen Tak Bersahabat Timnas Indonesia dan U23 di Tahun 2025

Garuda Muda yang membutuhkan kemenangan dengan selisih tiga gol ternyata tak bisa memenuhi target tersebut.

Jens Raven dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1 atas Myanmar yang membuat Garuda hanya mencetak kemenangan dengan selisih dua gol saja.

Hasil tersebut mengatrol posisi Malaysia menjadi runner up terbaik di antara tiga tim tersisa.

Malaysia mengungguli Timnas Indonesia dan Timor Leste yang juga bersaing memperebutkan tiket yang sama.

Dengan tim-tim yang lolos tersebut, bagan babak semifinal SEA Games 2025 akan menjadi semakin menarik.

Malaysia yang menjadi tim terakhir yang lolos akan menghadapi sang raja terakhir di sepak bola Asia Tenggara, Thailand.

Sedangkan Vietnam akan meladeni perjuangan Filipina yang menggebrak Grup C beberapa waktu lalu.

BAGAN SEMIFINAL - Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia menjadi tim yang memastikan diri tampil di babak semifinal cabor sepak bola putra SEA Games 2025.
BAGAN SEMIFINAL - Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia menjadi tim yang memastikan diri tampil di babak semifinal cabor sepak bola putra SEA Games 2025. (Wikipedia)

Pertandingan antara Vietnam vs Filipina dan Thailand vs Malaysia akan mengisi bagan babak semifinal.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Timnas U22 Indonesia
Timnas Indonesia
Malaysia
Myanmar
Semifinal SEA Games 2025
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas