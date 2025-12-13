Bagan Semifinal dan Final Sepak Bola Putra SEA Games 2025, Timnas U22 Indonesia Absen

Ringkasan Berita: Ada empat tim yang memastikan diri lolos ke semifinal SEA Games 2025, yaitu Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Filipina akan berhadapan dengan Vietnam, sedangkan Malaysia akan menjajal kekuatan Thailand di babak semifinal.

Pemenang duel itu akan memperebutkan medali emas di laga final.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah menjalani semua pertandingan di fase gurp, cabang olahraga (cabor) sepak bola putra SEA Games 2025 akan memasuki babak semifinal.

Ada empat tim yang mengisi seluruh tempat yang ada di babak semifinal SEA Games 2025 tersebut.

Keempat tim tersebut adalah Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang akan saling beradu kekuatan di empat besar.

Malaysia menjadi tim terakhir yang lolos ke babak semifinal tersebut.

Kelolosan tim berjuluk Harimau Malaya itu tak lepas dari hasil yang didapatkan Timnas U22 Indonesia.

Pada laga penentuan yang dimainkan Timnas U22 Indonesia kontra Myanmar, Jumat (12/12/2025), hasil akhirnya justru menguntungkan Malaysia.

Garuda Muda yang membutuhkan kemenangan dengan selisih tiga gol ternyata tak bisa memenuhi target tersebut.

Jens Raven dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1 atas Myanmar yang membuat Garuda hanya mencetak kemenangan dengan selisih dua gol saja.

Hasil tersebut mengatrol posisi Malaysia menjadi runner up terbaik di antara tiga tim tersisa.

Malaysia mengungguli Timnas Indonesia dan Timor Leste yang juga bersaing memperebutkan tiket yang sama.

Dengan tim-tim yang lolos tersebut, bagan babak semifinal SEA Games 2025 akan menjadi semakin menarik.

Malaysia yang menjadi tim terakhir yang lolos akan menghadapi sang raja terakhir di sepak bola Asia Tenggara, Thailand.

Sedangkan Vietnam akan meladeni perjuangan Filipina yang menggebrak Grup C beberapa waktu lalu.

BAGAN SEMIFINAL - Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia menjadi tim yang memastikan diri tampil di babak semifinal cabor sepak bola putra SEA Games 2025. (Wikipedia)

Pertandingan antara Vietnam vs Filipina dan Thailand vs Malaysia akan mengisi bagan babak semifinal.