Liga Arab Saudi

Al Nassr bak Pengantar Bencana, Lawan Uji Coba Ronaldo Cs Langsung Pecat Pelatih

Al Wahda, tim asal Uni Emirat Arab, yang diajak uji coba Al Nassr beberapa waktu lalu memutuskan memecat pelatih mereka, Jose Morais.

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Drajat Sugiri
Al Nassr bak Pengantar Bencana, Lawan Uji Coba Ronaldo Cs Langsung Pecat Pelatih
Instagram @alnassr
EKSPRESI RONALDO - Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo, merayakan golnya bersama Sadio Mane di Liga Arab Saudi, Senin (27/1/2025). Tim yang baru saja diajak Al Nassr beruji coba, Al Wahda, memutuskan memecat pelatih mereka. 

Ringkasan Berita:
  • Lawan uji coba Al Nassr sewaktu pemusatan latihan di Abu Dhabi, Al Wahda, memecat pelatih mereka, Jose Morais.
  • Al Wahda menyebut pemutusan hubungan dengan Jose Morais disebabkan alasan personal dari sang pelatih.
  • Sebelumnya, Al Wahda menelan kekalahan saat beruji coba melawan Al Nassr dengan skor 2-4.

 

TRIBUNNEWS.COM - Laga uji coba yang digelar Al Nassr melawan tim asal Uni Emirat Arab, Al Wahda, memiliki efek domino yang cukup mengkhawatirkan.

Pertandingan antara Al Nassr melawan Al Wahda sejatinya rampung digelar pada 10 Desember 2025 lalu.

Kala itu, Al Nassr berhasil mengemas kemenangan dengan skor 2-4 atas Al Wahda yang bertindak sebagai tuan rumah.

Sebenarnya pertandingan itu hanya bersifat uji coba dengan status Al Nassr yang melakukan pemusatan latihan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Baca juga: Gol Ronaldo Gagal Redam Jorge Jesus, Al Nassr Cari Musuh Baru Selanjutnya

Namun tak lama setelah menjalani uji coba tersebut, Al Wahda mengumumkan kabar kurang menyenangkan.

Mereka berpisah jalan dengan sang pelatih, Jose Morais.

Pengumuman tersebut dibuat cukup mendadak dari sisi Al Wahda lantaran mereka sebenarnya memiliki jadwal pertandingan pada Sabtu (13/12/2025).

Meski demikian mereka tetap memilih jalan untuk berpisah dengan Jose Morais.

"Al Wahda mengumumkan pemutusan hubungan kerja sama dengan pelatih tim utama, Jose Morais," tulis Al Wahda di akun X mereka.

"Keputusan ini efektif sejak disahkan pada 13 Desember."

"Keputusan ini diambil berdasarkan permintaan pribadi pelatih Jose Morais dengan alasan personal dan tidak menyalahi dasar-dasar kontrak yang disepakati kedua kubu," sambungnya.

TENDANGAN CR7 - Aksi Cristiano Ronaldo saat membela Al Nassr menghadapi Al Feiha di Liga Arab Saudi, Minggu (2/11/2025).
TENDANGAN CR7 - Aksi Cristiano Ronaldo saat membela Al Nassr menghadapi Al Feiha di Liga Arab Saudi, Minggu (2/11/2025). (X @AlNassrFC_EN)

Jose Morais sendiri sempat mengabadikan momen kebersamaan dengan bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, saat menjalani uji coba.

Morais berfoto dengan Ronaldo di sebuah ruangan dan ditemani satu orang lainnya.

Kebetulan Ronaldo dan Morais sama-sama berasal dari Portugal.

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
Al Nassr
Al Wahda
Cristiano Ronaldo
Liga Arab Saudi
Jorge Jesus
