Al Nassr bak Pengantar Bencana, Lawan Uji Coba Ronaldo Cs Langsung Pecat Pelatih

Al Wahda menyebut pemutusan hubungan dengan Jose Morais disebabkan alasan personal dari sang pelatih.

Sebelumnya, Al Wahda menelan kekalahan saat beruji coba melawan Al Nassr dengan skor 2-4.

TRIBUNNEWS.COM - Laga uji coba yang digelar Al Nassr melawan tim asal Uni Emirat Arab, Al Wahda, memiliki efek domino yang cukup mengkhawatirkan.

Pertandingan antara Al Nassr melawan Al Wahda sejatinya rampung digelar pada 10 Desember 2025 lalu.

Kala itu, Al Nassr berhasil mengemas kemenangan dengan skor 2-4 atas Al Wahda yang bertindak sebagai tuan rumah.

Sebenarnya pertandingan itu hanya bersifat uji coba dengan status Al Nassr yang melakukan pemusatan latihan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Namun tak lama setelah menjalani uji coba tersebut, Al Wahda mengumumkan kabar kurang menyenangkan.

Mereka berpisah jalan dengan sang pelatih, Jose Morais.

Pengumuman tersebut dibuat cukup mendadak dari sisi Al Wahda lantaran mereka sebenarnya memiliki jadwal pertandingan pada Sabtu (13/12/2025).

Meski demikian mereka tetap memilih jalan untuk berpisah dengan Jose Morais.

"Al Wahda mengumumkan pemutusan hubungan kerja sama dengan pelatih tim utama, Jose Morais," tulis Al Wahda di akun X mereka.

"Keputusan ini efektif sejak disahkan pada 13 Desember."

"Keputusan ini diambil berdasarkan permintaan pribadi pelatih Jose Morais dengan alasan personal dan tidak menyalahi dasar-dasar kontrak yang disepakati kedua kubu," sambungnya.

TENDANGAN CR7 - Aksi Cristiano Ronaldo saat membela Al Nassr menghadapi Al Feiha di Liga Arab Saudi, Minggu (2/11/2025). (X @AlNassrFC_EN)

Jose Morais sendiri sempat mengabadikan momen kebersamaan dengan bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, saat menjalani uji coba.

Morais berfoto dengan Ronaldo di sebuah ruangan dan ditemani satu orang lainnya.

Kebetulan Ronaldo dan Morais sama-sama berasal dari Portugal.