Preview dan Head to Head Persib vs Malut United: Adu Performa Impresif di Super League

Ringkasan Berita: Preview dan head to head pertandingan tunda pekan ke-12 Super League antara Malut United vs Persib Bandung yang dijadwalkan pada Minggu (14/12/2025) besok

Laga kali ini menjadi usaha dari kedua tim untuk mempertahankan rekor impresif di kompetisi Super League

Raihan tiga poin begitu berharga bagi masing-masing tim, sekaligus berimbas langsung kepada perolehan klasemen Super League.

TRIBUNNEWS.COM - Laga Malut United vs Persib Bandung bakal menjadi sajian pertandingan tunda pekan ke-12 Super League 2025/2026.

Duel antara Malut United vs Persib dihelat di Stadion Gelora Kie Raha pada Minggu (14/12/2025) kick-off 15.30 WIT atau 13.30 WIB.

Partai kali ini menjadi ajang Malut United maupun Persib mempertahankan perolehan impresif mereka di kompetisi domestik.

Dari pihak tuan rumah, Laskar Kie Raha memegang tujuh laga tak terkalahkan sepanjang musim.

Meskipun demikian, dalam dua laga terakhir, performa Malut sedikit menurun dengan catatan dua imbang beruntun.

Rekomendasi Untuk Anda

Momen tersebut salah satunya terjadi dalam partai kandang terakhir menghadapi Arema FC, 29 November 2025.

Tim besutan Hendri Susilo yang sempat unggul lebih dahulu melalui gol Tyronne del Pino pada dua menit awal pertandingan, akhirnya harus puas berbagi angka setelah Ian Puleino mencetak gol penyeimbang pada menit ke-47.

PERSITA VS MALUT UNITED - Persita Tangerang harus puas berbagi satu poin dengan tamunya, Malut United usai bermain imbang tanpa gol di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (23/11/2025). (dok: Persita Tangerang)

Menatap laga berikutnya, Malut dihadapkan pada tantangan tersendiri untuk menebus kegagalan mempertahankan keunggulan pada pertandingan sebelumnya.

Hendri Susilo mengatakan, bahwa anak asuhnya siap memberikan penampilan 100 persen menghadapi Persib.

"Para pemain begitu antusias menyambut pertandingan ini. Mereka bersemangat saat menjalani latihan dalam 10 hari terakhir," ucap Hendri dalam sesi jumpa pers, dilansir website klub, Sabtu (13/12/2025).

Pelatih berusia 60 memastikan para pemain Malut United memiliki kebugaran yang optimal menuju laga terdekat.

Malut hanya tidak akan diperkuat oleh Yakob Sayuri yang mengalami skorsing akumulasi kartu.

"Saya pastikan semua dalam kondisi siap bermain," ucap Hendri.

Perolehan tiga poin dapat membawa Malut United naik satu peringkat ke posisi empat.