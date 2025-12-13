Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Abroad Timnas Indonesia

Kabar Abroad Timnas Indonesia: Ole Romeny Catat Starter Pertama bagi Oxford United

Kabar abroad pemain Timnas Indonesia mengulas penampilan pertama Ole Romeny sebagai starter Oxford United pada gelaran Liga 2 Inggris musim 2025/26.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
Kabar Abroad Timnas Indonesia: Ole Romeny Catat Starter Pertama bagi Oxford United
Oxford United
ABROAD OLE ROMENY - Pemain abroad Timnas Indonesia, Ole Romeny, selepas memperkuat Oxford United dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 2 Inggris kontra Blackburn pada Rabu (10/12/2025). Ole Romeny berhasil memperoleh predikat starter pertama pada musim 2025/26. (Instagram Oxford - 10/12/2025)  

Ringkasan Berita:
  • Ole Romeny mencatat penampilan sebagai starter untuk Oxford United dalam pertandingan Liga 2 Inggris pekan ke-21 kontra Preston City
  • Momen tersebut menjadi hal pertama bagi Ole setelah mengalami cedera di ajang Piala Presiden 2025
  • Meskipun demikian, catatan positif Ole Romeny tidak dibarengi dengan perolehan tim, setelah mereka menderita kekalahan 1-2 dari tamunya.

 

TRIBUNNEWS.COM - Pemain abroad Timnas Indonesia, Ole Romeny, berhasil mencatatkan penampilan sebagai starter bersama Oxford United pada ajang Championship (Liga 2 Inggris) musim 2025/26.

Momen spesial tersebut terjadi saat Ole memperkuat timnya pada laga pekan ke-21 menghadapi Preston City di Kassam Stadium, Sabtu (13/12/2025) malam WIB.

Dalam laga yang berakhir kekalahan skor 1-2 tersebut, Pelatih Oxford United, Gary Rowett, akhirnya memberikan kepercayaan kepada Ole Romeny untuk tampil sejak menit awal.

Predikat starter bagi Ole Romeny menjadi yang pertama pada musim 2025/26.

Sebelumnya, Ole hanya kerap menjadi pemain pengganti setelah sempat menepi panjang akibat cedera patah tulang yang dialami di ajang pramusim Piala Presiden 2025.

Ketika itu, pergelangan kaki Ole terkena benturan pemain Arema FC, Paulinho Moccelin.

Insiden tersebut mengharuskan Ole Romeny menjalani proses pemulihan ke Belanda, dan terpaksa absen selama kurang lebih dua bulan.

Momen comeback pertama Ole Romeny setelah mengalami cedera terjadi saat memperkuat Timnas Indonesia pada ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, 8–10 Oktober 2025.

Striker kelahiran Nijmegen, Belanda itu tampil pada dua laga sekaligus, ketika Garuda menghadapi Arab Saudi dan Irak.

Ole tampil sebagai pemain pengganti dengan total waktu bermain mencapai 60 menit pada waktu normal.

SELEBRASI OLE ROMENY - Selebrasi penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny setelah menjebol gawang Timnas China pada laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis (5/6/2025). Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-43 melawan Timnas China pada babak pertama. (Tribunnews/Herudin)
Sementara itu, ketika bersama Oxford United, comeback Ole Romeny tercatat ketika menghadapi Stoke City, 9 November 2025.

Serupa ketika bersama Timnas Indonesia, Ole Romeny memperjuangkan menit bermain sebagai pemain pengganti Oxford..

Namun, setelah laga tersebut, pemain 25 tahun tidak serta merta rutin memperoleh menit bermain.

Penampilan Ole sendiri berlangsung secara bergantian dalam tiga laga Oxford berikutnya.

Halaman 1/2
12
Tags:
Kabar Abroad Timnas Indonesia
Timnas Indonesia
Ole Romeny
Oxford United
Championship
Gary Rowett
Berita Populer
Berita Terkini
