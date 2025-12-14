Update Hasil Klasemen Liga Spanyol - Barcelona Solid di Puncak, Flick Masa Bodoh soal Real Madrid

Ringkasan Berita: Barcelona memetik kemenangan atas Osasuna pada pekan 16 Liga Spanyol

Kemenangan atas Osasuna bikin Barcelona unggul tujuh poin atas rival abadinya, Real Madrid

Dua gol kemenangan Barcelona diborong Raphinha

TRIBUNNEWS.COM - Kepahlawanan Raphinha saat mengalahkan Osasuna pada jornada 16 LaLiga Liga Spanyol 2025/2026 membawa Barcelona semakin nyaman di puncak klasemen. Real Madrid tertinggal 7 poin!

Hasil manis dipetik Barcelona kala menjamu Osasuna di Camp Nou, Catalan, Minggu (14/12/) dini hari WIB.

Bermain di depan publik sendiri, Barcelona menggilas Osasuna lewat skor dua gol tanpa balas. Lesakan kemenangan Barcelona tercipta oleh Raphinha pada menit 70' dan 86'.

Tambahan poin penuh ini membuat Barcelona tetap bertahan di puncak klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 43 poin. Sementara itu, Osasuna masih terjebak di peringkat ke-16 dengan 15 poin dan belum sepenuhnya menjauh dari ancaman degradasi.

MERAYAKAN GOL - Dani Olmo merayakan golnya bersama rekan setimnya di Barcelona saat mengalahkan Alaves 3-1 di Liga Spanyol 2025/2026 pada Minggu (30/11/2025) dini hari WIB. (fcbarcelona.com)

Barca unggul dengan selisih 7 angka dari Real Madrid yang berada di posisi kedua. Hanya saja skuad Xabi Alonso baru melakoni pertandingan pekan ke-16 melawan Alaves, Senin (15/12) dini hari WIB.

Meski demikian, pelatih Barcelona, Hansi Flick menegaskan tim tetap fokus pada performa sendiri tanpa memperhatikan pergerakan rival.

Kembalinya pemain kunci meningkatkan optimisme tim menghadapi sisa musim. Fokus pada pengembangan permainan menjadi prioritas utama agar momentum kemenangan terus berlanjut.

“Saya tidak akan bicara tentang rival kami. Yang penting kami menang hari ini dan mendapat tiga poin, memberi tekanan kepada mereka; mereka tujuh poin di belakang," ungkap Flick, dikutip dari laman Marca.

"Bagus memenangkan pertandingan dan menjaga momentum. Senang melihat tim seperti ini setelah beberapa pekan sulit. Kami bermain lebih baik sekarang. Kami memiliki pemain kembali. Saya tidak khawatir soal rival.

“Kemenangan ini memberi kami kepercayaan diri dan semangat tinggi untuk laga-laga berikutnya,” tambahnya.

Peran Raphinha menjadi sorotan utama berkat kedua golnya yang memecah kebuntuan. Penampilan winger asal Brasil itu menunjukkan kualitas individu dan sinergi dengan rekan setim.

Flick menilai gol Raphinha sangat krusial bagi tim, baik secara mental maupun skor. Keberhasilannya memanfaatkan celah pertahanan lawan menegaskan kualitas permainan tim secara keseluruhan.

“Penting bagi dia untuk mencetak kedua gol, bagi saya dan untuk dirinya. Dia bagian penting dari tim kami,” ucap Flick.

"Mereka bertahan sangat dalam dan sulit menciptakan celah. Tapi saat ada peluang, kami memanfaatkannya; di situlah kualitas Pedri dan Raphinha terlihat.

“Raphinha menunjukkan mental juara dan kemampuan mengambil keputusan di momen penting. Ini sangat membantu tim menjaga ritme permainan,” lanjutnya.