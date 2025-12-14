Rezeki Nomplok AC Milan Gegara Lautaro Martinez, Barca Dorong Robert Lewandowski ke Pintu Keluar

Ringkasan Berita: Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez menawarkan diri untuk bergabung ke Barcelona

Kedatangan Lautaro Martinez semakin mendorong Robert Lewandowski pergi dari Camp Nou

AC Milan jadi yang paling diuntungkan dengan kepergian Lewandowski dari Barcelona

TRIBUNNEWS.COM - "Rezeki Nomplok" menjadi penggambaran tepat AC Milan dalam case penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, menawarkan diri untuk direkrut Barcelona. Robert Lewandowski here we go menuju San Siro!

Barcelona disebut bakal memasuki periode transisi penting di lini serang mereka.

Klub Catalan itu dikabarkan tak berencana memperpanjang kontrak Robert Lewandowski yang habis pada musim panas 2026.

Situasi ini membuat manajemen mulai bergerak mencari sosok ujung tombak baru yang bisa langsung memberi dampak.

SELEBRASI GOL - Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez merayakan gol pertama yang ia cetak saat melawan Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions, Rabu (7/5/2025). (Inter.it)

Sejumlah nama besar pun bermunculan dalam daftar kandidat pengganti beberapa bulan terakhir.

Di antara nama-nama tersebut, beberapa kandidat sempat jadi perbincangan hangat di Spanyol. Harry Kane dari Bayern Munchen dan Julian Alvarez dari Atletico Madrid disebut masuk radar Barcelona untuk musim 2026/2027.

Namun isu pergantian penyerang tak berhenti pada dua nama besar itu saja.

Gosip lain yang tak kalah mengejutkan muncul dari Italia. Laporan menyebut Barcelona bisa mendapatkan kandidat yang tak terduga, karena bomber yang satu ini diklaim justru menawarkan dirinya untuk datang ke Camp Nou.

Rumor mengejutkan mulai berkembang dari media Spanyol terkait masa depan Lautaro Martinez.

Sportsmole melaporkan striker Inter Milan itu disebut menawarkan dirinya kepada Barcelona yang sedang mencari pengganti Lewandowski.

Laporan tersebut menyebut sang striker melihat momen ini sebagai kesempatan baru dalam kariernya.

Lautaro dikabarkan tertarik mencari tantangan baru setelah enam musim menjadi andalan Inter.

Performa impresifnya musim ini membuat namanya kembali masuk jajaran striker elite Eropa. Ia sudah mencetak 11 gol dari 19 laga di semua kompetisi, termasuk empat gol dalam lima pertandingan Liga Champions.

Catatan panjangnya bersama Inter juga menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki striker modern.

Hingga kini ia telah mencatat 164 gol dan 52 assist dalam 354 penampilan untuk Nerazzurri. Di level internasional, kontribusinya bersama Argentina tak kalah mengesankan dengan 36 gol dari 75 laga.