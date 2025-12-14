Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Italia

Rezeki Nomplok AC Milan Gegara Lautaro Martinez, Barca Dorong Robert Lewandowski ke Pintu Keluar

Lautaro Martinez yang menawarkan diri gabung Barcelona membuat AC Milan diuntungkan dalam usaha transfer mereka datangkan Robert Lewandowski.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Nuryanti
zoom-in Rezeki Nomplok AC Milan Gegara Lautaro Martinez, Barca Dorong Robert Lewandowski ke Pintu Keluar
GABRIEL BOUYS / AFP
TRANSFER LAUTARO - Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez (Kiri) merayakan bersama Henrikh Mkhitaryan (Kanan) setelah mencetak gol pembuka pada pertandingan Serie A antara Inter Milan dan Hellas Verona di Stadion Giuseppe-Meazza pada 6 Januari 2024. AC Milan diuntungkan dengan penawaran diri Lautaro Martinez gabung Barcelona. (Foto Arsip, Januari 2024) 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - "Rezeki Nomplok" menjadi penggambaran tepat AC Milan dalam case penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, menawarkan diri untuk direkrut Barcelona. Robert Lewandowski here we go menuju San Siro!

Barcelona disebut bakal memasuki periode transisi penting di lini serang mereka.

Klub Catalan itu dikabarkan tak berencana memperpanjang kontrak Robert Lewandowski yang habis pada musim panas 2026.

Situasi ini membuat manajemen mulai bergerak mencari sosok ujung tombak baru yang bisa langsung memberi dampak.

SELEBRASI GOL - Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez merayakan gol pertama yang ia cetak saat melawan Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions, Rabu (7/5/2025).
SELEBRASI GOL - Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez merayakan gol pertama yang ia cetak saat melawan Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions, Rabu (7/5/2025). (Inter.it)

Sejumlah nama besar pun bermunculan dalam daftar kandidat pengganti beberapa bulan terakhir.

Di antara nama-nama tersebut, beberapa kandidat sempat jadi perbincangan hangat di Spanyol. Harry Kane dari Bayern Munchen dan Julian Alvarez dari Atletico Madrid disebut masuk radar Barcelona untuk musim 2026/2027.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun isu pergantian penyerang tak berhenti pada dua nama besar itu saja.

Gosip lain yang tak kalah mengejutkan muncul dari Italia. Laporan menyebut Barcelona bisa mendapatkan kandidat yang tak terduga, karena bomber yang satu ini diklaim justru menawarkan dirinya untuk datang ke Camp Nou.

Rumor mengejutkan mulai berkembang dari media Spanyol terkait masa depan Lautaro Martinez.

Sportsmole melaporkan striker Inter Milan itu disebut menawarkan dirinya kepada Barcelona yang sedang mencari pengganti Lewandowski.

Laporan tersebut menyebut sang striker melihat momen ini sebagai kesempatan baru dalam kariernya.

Lautaro dikabarkan tertarik mencari tantangan baru setelah enam musim menjadi andalan Inter.

Baca juga: Efek Transfer Gabriel Jesus ke AC Milan, Mikel Arteta Kepepet Mainkan Tipu Muslihat

Performa impresifnya musim ini membuat namanya kembali masuk jajaran striker elite Eropa. Ia sudah mencetak 11 gol dari 19 laga di semua kompetisi, termasuk empat gol dalam lima pertandingan Liga Champions.

Catatan panjangnya bersama Inter juga menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki striker modern.

Hingga kini ia telah mencatat 164 gol dan 52 assist dalam 354 penampilan untuk Nerazzurri. Di level internasional, kontribusinya bersama Argentina tak kalah mengesankan dengan 36 gol dari 75 laga.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12
Tags:
AC Milan
Berita AC Milan
bursa transfer pemain
transfer pemain AC Milan
Liga Italia
Inter Milan
Barcelona
Lautaro Martinez
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Inter Milan
15
11
0
4
34
14
20
33
2
AC Milan
15
9
5
1
24
13
11
32
3
Napoli
15
10
1
4
22
13
9
31
4
Roma
15
10
0
5
16
8
8
30
5
Juventus
15
7
5
3
19
14
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas