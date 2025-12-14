Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Italia

2 Gol Rekor Davide Bartesaghi Tercoreng, AC Milan Diimbangi Klub Jay Idzes 2-2

Hasil Liga Italia AC Milan vs Sassuolo berakhir dengan skor imbang 2-2, Minggu (14/12/2025). Rekor Davide Bartesaghi tercoreng karena Lauriente.

Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Whiesa Daniswara
2 Gol Rekor Davide Bartesaghi Tercoreng, AC Milan Diimbangi Klub Jay Idzes 2-2
AC Milan
Bek AC Milan, Davide Bartesaghi mencetak dua gol timnya ke gawang Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia di San Siro pada Minggu (14/12/2025) malam. Laga tersebut berakhir imbang 2-2 karena gol susulan dari Armand Lauriente pada menit ke-77. 

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Liga Italia pekan 15 antara AC Milan vs Sassuolo berakhir dengan skor imbang 2-2, Minggu (14/12/2025) malam.

Berlangsung di San Siro, tuan rumah AC Milan tertinggal lebih dulu karena gol Ismael Kone (14').

Namun Davide Bartesaghi berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-34 setelah menyontek umpan Loftus-Cheek.

Bartesaghi bahkan mampu membawa AC Milan unggul dua menit setelah jeda turun minum.

Gol-gol tersebut membawanya masuk dalam buku sejarah AC Milan sebagai bek termuda, dengan usia 19 tahun 350 hari yang mencetak gol untuk Rossoneri.

Rekor tersebut tercipta setelah torehan Paolo Maldini pada 18 Februari 1988 silam ketika mencetak gol sebagai bek saat berusia 19 tahun 247 hari.

Tapi sayang, rekor Bartesaghi dinodai dengan hasil imbang yang harus dibawa AC Milan.

Armand Lauriente yang masuk di babak kedua berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-77.

Dengan hasil imbang ini, posisi AC Milan di puncak klasemen Liga Italia terancam dari Napoli dan Inter yang akan memainkan laga setelah ini. Napoli bertandang ke markas Udinese, sementara Inter melawan Genoa.

Davide Bartesaghi brace ke gawang Sassuolo
Bek AC Milan, Davide Bartesaghi mencetak dua gol timnya ke gawang Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia di San Siro pada Minggu (14/12/2025) malam.

Jalannya Pertandingan

Lima menit awal babak pertama, AC Milan yang lebih berani menekan pertahanan Sassuolo hanya menghasilkan satu tembakan percobaan.

Tim asuhan Max Allegri kesulitan menembus sepertiga akhir lapangan dengan rapatnya pertahanan Sassuolo.

Sassuolo justru mampu mengejutkan tim tuan rumah terlebih dahulu, tepatnya pada menit ke-14.

Berawal dari kesalahan pemain AC Milan ketika melakukan lemparan ke dalam di area pertahanan mereka, bola dapat direbut oleh pemain Sassuolo.

Ismael Kone mendapatkan bola dari rekannya di kotak penalti, ia kemudian melepaskan tembakan jarak dekat yang gagal diantisipasi oleh Maignan.

Skor 0-1 untuk keunggulan tim Jay Idzes dan kolega.

AC Milan
Liga Italia
Sassuolo
Ismael Kone
Davide Bartesaghi
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Inter Milan
15
11
0
4
34
14
20
33
2
AC Milan
15
9
5
1
24
13
11
32
3
Napoli
15
10
1
4
22
13
9
31
4
Roma
15
10
0
5
16
8
8
30
5
Juventus
15
7
5
3
19
14
5
26
Lihat selengkapnya
