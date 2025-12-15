Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Super League

3 Tim yang Diuntungkan setelah Kekalahan Persib atas Malut United

Terdapat tiga tim yang diuntungkan setelah Persib Bandung menderita kekalahan dari Malut United skor 2-0 pada laga tunda pekan ke-12 Super League.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Persib Bandung
DUEL BOLA - Perebutan bola antara pemain Malut United dan Persib Bandung dalam laga pekan tunda ke-12 Super League di Stadion Gelora Kie Raha pada Minggu (14/12/2025). Skor berakhir 2-0 untuk kemenangan Malut. 

Ringkasan Berita:
  • Tiga tim memperoleh keuntungan berkat kekalahan Persib Bandung di Super League
  • Keuntungan tersebut berfokus pada persaingan di klasemen Super League, yang kini Persib sendiri tertahan di peringkat ketiga berkat hasil tersebut
  • Para rivalnya, Borneo FC, Persija Jakarta, maupun Malut United sendiri semakin menjauhi ataupun mengancam dari posisi Persib.

 

TRIBUNNEWS.COM - Terdapat tiga tim yang memperoleh keuntungan pasca-kekalahan Persib Bandung dari Malut United pada laga tunda pekan ke-12 Super League, Minggu (14/12/2025) kemarin.

Maung Bandung dijinakkan oleh tuan rumah Malut United di Stadion Gelora Kie Raha dengan skor akhir 2-0.

Gol Malut seluruhnya tercipta pada interval pertama, yaitu oleh masing-masing catatan Igor Inocencio (40') dan Ciro Alves (45+3').

Sebenarnya, Malut juga dapat memperoleh keunggulan lebih tinggi apabila eksekusi penalti David da Silva tidak gagal bersarang pada menit 16'.

Meskipun demikian, hasil skor 2-0 telah cukup mengalahkan tim kuat Persib, yang nota benenya memegang rekor win streak dalam enam laga beruntun di Super League.

Persib Bandung Malut United
DUEL BOLA - Perebutan bola antara pemain Malut United dan Persib Bandung dalam laga pekan tunda ke-12 Super League di Stadion Gelora Kie Raha pada Minggu (14/12/2025).
Kekalahan dari Persib ini juga sementara menghentikan perolehan poin mereka di tangga klasemen Super League.

Tim besutan Bojan Hodak tertahan di peringkat ke-3 dengan perolehan 28 poin dari 13 pertandingan yang dijalani.

Tentu, kondisi terhentinya perolehan poin Persib tersebut, membawa dampak keuntungan bagi klub lain.

Satu pihak di antaranya yang merasakan keuntungan adalah sang pemuncak klasemen, Borneo FC Samarinda.

Borneo, dapat bernafas lebih lega karena Persib gagal memangkas jarak dari 33 poin yang kini menjadi koleksinya.

Sebelumnya, jarak poin yang dimiliki Borneo telah tergerus berkat kekalahan mereka atas Persib pada laga tunda pekan ke-4, skor 3-1, 5 Desember 2025.

Namun kini, margin keunggulan Borneo tetap terjaga sebanyak lima angka dari Persib yang menempati urutan ketiga.

SELEBRASI - Para pemain Borneo FC merayakan gol saat bertanding melawan Dewa United di Stadion Segiri Samarinda pada pekan ke-11 Super League, Rabu (5/11) malam.
SELEBRASI - Para pemain Borneo FC merayakan gol saat bertanding melawan Dewa United di Stadion Segiri Samarinda pada pekan ke-11 Super League, Rabu (5/11) malam.

Lebih lanjut, keuntungan juga diperoleh tim yang diapit oleh Borneo dan Persib di papan klasemen.

Ialah sang Macan Kemayoran, Persija Jakarta, yang kini menduduki posisi runner-up dengan perolehan 29 poin.

Halaman 1/2
12
Tags:
Super League
Berita Liga 1
Bola Lokal
Persib
Berita Persib
Malut United
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Borneo FC
13
11
0
2
25
8
17
33
2
Persija Jakarta
13
9
2
2
27
12
15
29
3
Persib
13
9
1
3
22
10
12
28
4
Malut United
13
7
4
2
22
13
9
25
5
PSIM
13
6
4
3
16
15
1
22
Lihat selengkapnya
