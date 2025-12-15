3 Tim yang Diuntungkan setelah Kekalahan Persib atas Malut United

Ringkasan Berita: Tiga tim memperoleh keuntungan berkat kekalahan Persib Bandung di Super League

Keuntungan tersebut berfokus pada persaingan di klasemen Super League, yang kini Persib sendiri tertahan di peringkat ketiga berkat hasil tersebut

Para rivalnya, Borneo FC, Persija Jakarta, maupun Malut United sendiri semakin menjauhi ataupun mengancam dari posisi Persib.

TRIBUNNEWS.COM - Terdapat tiga tim yang memperoleh keuntungan pasca-kekalahan Persib Bandung dari Malut United pada laga tunda pekan ke-12 Super League, Minggu (14/12/2025) kemarin.

Maung Bandung dijinakkan oleh tuan rumah Malut United di Stadion Gelora Kie Raha dengan skor akhir 2-0.

Gol Malut seluruhnya tercipta pada interval pertama, yaitu oleh masing-masing catatan Igor Inocencio (40') dan Ciro Alves (45+3').

Sebenarnya, Malut juga dapat memperoleh keunggulan lebih tinggi apabila eksekusi penalti David da Silva tidak gagal bersarang pada menit 16'.

Meskipun demikian, hasil skor 2-0 telah cukup mengalahkan tim kuat Persib, yang nota benenya memegang rekor win streak dalam enam laga beruntun di Super League.

DUEL BOLA - Perebutan bola antara pemain Malut United dan Persib Bandung dalam laga pekan tunda ke-12 Super League di Stadion Gelora Kie Raha pada Minggu (14/12/2025). (Website Persib - 15/12/2025)

Rekomendasi Untuk Anda

Kekalahan dari Persib ini juga sementara menghentikan perolehan poin mereka di tangga klasemen Super League.

Tim besutan Bojan Hodak tertahan di peringkat ke-3 dengan perolehan 28 poin dari 13 pertandingan yang dijalani.

Tentu, kondisi terhentinya perolehan poin Persib tersebut, membawa dampak keuntungan bagi klub lain.

Satu pihak di antaranya yang merasakan keuntungan adalah sang pemuncak klasemen, Borneo FC Samarinda.

Borneo, dapat bernafas lebih lega karena Persib gagal memangkas jarak dari 33 poin yang kini menjadi koleksinya.

Sebelumnya, jarak poin yang dimiliki Borneo telah tergerus berkat kekalahan mereka atas Persib pada laga tunda pekan ke-4, skor 3-1, 5 Desember 2025.

Namun kini, margin keunggulan Borneo tetap terjaga sebanyak lima angka dari Persib yang menempati urutan ketiga.

SELEBRASI - Para pemain Borneo FC merayakan gol saat bertanding melawan Dewa United di Stadion Segiri Samarinda pada pekan ke-11 Super League, Rabu (5/11) malam. (https://borneofc.id/)

Lebih lanjut, keuntungan juga diperoleh tim yang diapit oleh Borneo dan Persib di papan klasemen.

Ialah sang Macan Kemayoran, Persija Jakarta, yang kini menduduki posisi runner-up dengan perolehan 29 poin.