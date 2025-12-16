Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Keangkeran Old Trafford Memudar, Manchester United Sulit Menang di Kandang Sendiri

Old Trafford tak lagi angker. Manchester United kembali gagal menang di kandang, rapuhnya lini pertahanan jadi sorotan usai imbang lawan Bournemouth.

Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
manutd.com
GAGAL MENANG - Pemain Manchester United, Bryan Mbeumo menggiring bola saat melawan Brighton di Liga Inggris 2025/2026 pada Minggu (26/10/2025) dini hari WIB. - Manchester United kembali gagal menang di kandang saat menjamu Bournemouth pada pekan ke-16 Liga Inggris, Selasa (16/12/2025) dini hari. (Foto diunduh dari laman MU) 

Ringkasan Berita:
  • Old Trafford kian kehilangan aura angker. Manchester United kembali gagal menang setelah menahan Bournemouth 4-4 meski unggul dan tampil dominan.
  • Lini belakang yang rapuh jadi masalah utama. MU sudah kebobolan 26 gol dari 16 laga, terburuk di antara tim 10 besar Liga Inggris.
  • Manchester United mencatatkan tiga laga kandang beruntun tanpa kemenangan. Laga Boxing Day vs Newcastle diharapkan jadi titik kebangkitan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Manchester United kini tak lagi menakutkan saat bermain di Old Trafford

Stadion yang dijuluki Theatre of Dreams itu perlahan kehilangan aura angkernya.

Terbaru, Manchester United kembali gagal meraih tiga poin saat menjamu Bournemouth pada pekan ke-16 Liga Inggris, Selasa (16/12/2025) dini hari WIB.

Bermain di Old Trafford, duel Manchester United vs Bournemouth berakhir dengan skor imbang 4-4.

SELEBRASI - Selebrasi Bruno Fernandes dan Casemiro dalam laga Manchester United vs Chelsea pada pekan kelima Liga Inggris, di Old Trafford Stadium, Minggu (21/9/2025) dini hari WIB. (Twitter @ManUtd)

Setan Merah sempat unggul lebih dulu lewat Amad Diallo (13') dan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 berkat gol Casemiro (45+4'). 

Namun, Bournemouth bangkit di awal babak kedua melalui Evanilson (46') dan Marcus Tavernier (52').

Kemudian Manchester United kembali memimpin setelah Bruno Fernandes (77') dan Matheus Cunha (79') mencetak gol beruntun. 

Sayangnya, kemenangan buyar setelah Eli Kroupi menyamakan skor di menit ke-84.

Meski dominan dengan 56 persen penguasaan bola dan 24 tembakan, rapuhnya pertahanan membuat MU gagal mengamankan tiga poin. 

Bournemouth yang hanya menguasai 44 persen bola mampu melepaskan sembilan tembakan tepat sasaran.

Hasil ini membuat Manchester United tertahan di peringkat keenam dengan 26 poin, sama dengan Crystal Palace di urutan kelima dan Liverpool di posisi ketujuh. 

Sepanjang musim ini, Setan Merah sudah kebobolan 26 gol dari 16 laga, terburuk di antara tim 10 besar Liga Inggris.

Baca juga: Drama 8 Gol Manchester United vs Bournemouth yang Berujung Satu Poin di Old Trafford

Sulit Menang di Kandang Sendiri

MU VS CHELSEA - Aksi Penyerang Manchester United, Bryan Mbeumo (kiri) diadang kiper Chelsea, Robert Sanchez pada pertandingan pekan kelima Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (21/9/2025) dini hari WIB. (manutd.com)

Performa naik turun Manchester United di musim ini tak lepas dari performa buruk mereka di kandang sendiri.

Old Trafford kini perlahan mulai kehilangan tuahnya dan justru menjadi momok bagi Setan Merah.

Halaman 1/2
12
Liga Inggris
Hasil Liga Inggris
Old Trafford
Manchester United
