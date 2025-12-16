Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Spanyol

Pertempuran Luar Dalam Real Madrid di Liga Spanyol Menjelang Akhir Tahun

Real Madrid kembali melontarkan kritik keras kepada wasit yang bertugas di atas lapangan dan VAR yang dianggap merugikan El Real di beberapa laga.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Dwi Setiawan
Pertempuran Luar Dalam Real Madrid di Liga Spanyol Menjelang Akhir Tahun
AFP/GIUSEPPE CACACE
AKSI VINICIUS - Penyerang Real Madrid asal Brazil Vinicius Junior berlari dengan bola sebelum mencetak gol keduanya pada pertandingan sepak bola final Piala Super Spanyol antara Real Madrid dan Barcelona di Stadion Al-Awwal Park di Riyadh, pada 14 Januari 2024. Real Madrid memperjuangkan nasib di tengah kepemimpinan wasit yang dianggap pihak El Real merugikan mereka. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) (Foto arsip Januari 2024). 

Ringkasan Berita:
  • Presiden Real Madrid, Florentino Perez, khawatir tim miliknya masih menjadi target para wasit yang memimpin pertandingan di Liga Spanyol.
  • Perez menuntut kasus Negreira segera mendapatkan keadilan dari pihak berwenang.
  • Permasalahan dengan wasit ini menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Real Madrid selain soal masa depan Xabi Alonso.

 

TRIBUNNEWS.COM - Klub raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, menyambut akhir tahun 2025 dengan cukup keras.

Real Madrid dilanda berbagai drama dan masalah yang mengerubungi soal kelanjutan karier Xabi Alonso di kursi pelatih mereka.

Xabi Alonso dianggap beberapa pihak tak bisa memberikan hasil konsisten bagi Real Madrid.

Padahal pelatih asal Spanyol itu baru menjalani musim pertamanya setelah hengkang dari Bayer Leverkusen awal musim ini.

Hasil baik yang didapatkan El Real di awal musim seolah langsung menjadi tolok ukur tunggal menghakimi Alonso.

Untungnya pada laga terakhirnya di Liga Spanyol melawan Alaves, Real Madrid bisa mendapatkan kemenangan dengan skor 1-2.

TIM REAL MADRID - Skuad Real Madrid berpose bersama sebelum melawan Real Betis pada pekan keempat Liga Spanyol, Senin (2/9/2024) dini hari WIB.
TIM REAL MADRID - Skuad Real Madrid berpose bersama sebelum melawan Real Betis pada pekan keempat Liga Spanyol, Senin (2/9/2024) dini hari WIB. (Twitter @realmadrid)

Kemenangan itu setidaknya menjadi angin segar bagi Alonso yang seolah mendapatkan serangan dari berbagai sisi.

Saat masalah performa di atas lapangan mulai mendapatkan solusi, bukan berarti beban El Real semakin ringan.

Justru Real Madrid sedang memasuki masa tegang di tengah perjuangan mereka terkait persoalan di luar lapangan.

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menabuh genderang perang soal kepemimpinan dan performa wasit yang dianggap merugikan klubnya.

Perez merujuk pada pertandingan melawan Alavez saat Vinicius Junior dianggap dilanggar pemain lawan di kotak penalti.

Namun Real Madrid ternyata tak mendapatkan penalti, bahkan kejadian itu tak mendapatkan tinjauan ulang dari VAR.

Hal itu membuat Vinicius dan pelatih Xabi Alonso kesal.

Vini mengatakan Real Madrid tak mendapatkan penalti lantaran yang dilanggar adalah dirinya.

Baca juga: Perbandingan Gaji Zidane dan Xabi Alonso Jadi Pelatih Real Madrid: Zizou Murah tapi Dampaknya Gila!

