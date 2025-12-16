Live Streaming Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand di Semifinal SEA Games 2025

Ringkasan Berita: Link live streaming Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand apada laga semifinal futsal wanita SEA Games 2025.

Timnas Futsal Putri Indonesia lolos ke semifinal usai menang 4-0 atas Myanmar dan finis runner-up Grup B.

Thailand melaju sebagai juara Grup A dengan rekor sempurna dan dominasi emas futsal putri SEA Games.

Pelatih Luis Estrela bangga dengan skuad muda Indonesia dan menegaskan tim siap berjuang demi tiket final.

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand pada pertandingan semifinal SEA Games 2025 hari ini, Selasa (16/12/2025).

Duel Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand bakal digelar di Bangkokthonburi University Gymnasium, Bangkok, Thailand, pada pukul 16.30 WIB.

Selain itu, aksi tim asuhan Luis Estrela tersebut dapat disiksikan melalui live streaming YouTube MNC Sports di sini.

Sebelumnya, Timnas Futsal Putri Indonesia memastikan langkah ke semifinal setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Myanmar 4-0 pada laga terakhir fase grup.

Kemenangan tersebut membuat Srikandi Indonesia lolos sebagai runner-up Grup B dengan raihan 3 poin, berada di bawah Vietnam.

FUTSAL PUTRI - Timnas futsal putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 1-3 pada laga pembuka penyisihan Grup B SEA Games 2025, Kamis (12/12/2025). (Instagram @timnasfutsal)

Di semifinal, Timnas Futsal Putri Indonesia akan menghadapi tantangan berat dari Thailand.

Tim Negeri Gajah Putih melaju sebagai juara Grup A usai mengoleksi 6 poin dari dua pertandingan, dengan selisih gol impresif 13-1.

Jika dibandingkan dari sisi kekuatan, Thailand memang jauh lebih diunggulkan di atas kertas.

Dominasi Thailand di cabang futsal putri SEA Games pun sulit terbantahkan.

Sejak pertama kali dipertandingkan pada tahun 2007, Thailand tercatat menjadi satu-satunya tim yang mampu meraih medali emas futsal putri.

Mereka bahkan merambah bersih lima edisi berturut-turut, yakni pada 2007, 2011, 2013, 2017, dan 2021.

Sementara itu, pencapaian terbaik Timnas Futsal Putri Indonesia sejauh ini adalah meraih medali perunggu pada SEA Games 2017.

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Rivan Nurmulki Cs Main, Timnas Futsal Putri Lakoni Semifinal

Meski begitu, pelatih kepala Timnas Futsal Putri Indonesia, Luis Estrela, tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang berhasil menembus hingga semifinal.

Luis Estrela juga menonjolkan komposisi tim yang didominasi pemain muda, dengan dukungan pemain senior yang mampu memberikan contoh positif di lapangan.

“Saya sangat bangga dengan tim ini,” kata Luis Estrela, dikutip dari laman Federasi Futsal Indonesia.

“Kami akan tetap fokus pada identitas permainan kami sendiri, menghormati siapa pun lawan di semifinal, dan siap berjuang untuk kemenangan,” lanjutnya.

Jika mampu mengalahkan Thailand, Timnas Futsal Putri Indonesia akan menghadapi pemenang laga antara Vietnam dan Filipina di partai final SEA Games 2025.

Link Live Streaming Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand

Bagan & Jadwal Futsal Putri SEA Games 2025

Semifinal

Selasa, (16/12/2025)

Indonesia vs Thailand

Vietnam vs Myanmar

Perebutan Medali Perunggu

Kamis, (18/12/2025)

Tim kalah semifinal 1 vs Tim kalah semifinal 2

Perebutan Medali Emas

Kamis, (18/12/2025)

Tim menang semifinal 1 vs Tim menang semifinal 2

