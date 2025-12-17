Rekap Hasil Bola Tadi Malam: Chelsea Mulus ke Semifinal, Barcelona Menang Susah Payah

Ringkasan Berita: Rekap hasil bola tadi malam yang menggelar laga Piala Carabao, Copa Del Rey, hingga KNVB Cup, Rabu (17/12/2025) dinihari tadi.

Chelsea menjadi tim pertama yang melaju mulus ke semifinal Piala Carabao alias Piala Liga Inggris.

Kemenangan dengan skor 1-3 di kandang Cardiff City, meloloskan Chelsea ke empat besar.

Sementara itu, Barcelona dipaksa menang susah payah saat mengawali langkahnya di Copa Del Rey.

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil bola tadi malam yang menggelar berbagai pertandingan mulai dari Piala Carabao, Copa Del Rey, hingga KNVB Cup, Rabu (17/12/2025) dinihari tadi.

Dimulai dari ajang Piala Carabao alias Piala Liga Inggris.

Chelsea menjadi tim pertama yang memastikan lolos ke semifinal, usai menyingkirkan Cardiff City, dinihari tadi.

Bertanding di markas Cardiff City, Alejandro Garnacho yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, menjadi bintang utama kemenangan Chelsea.

Brace gol yang diciptakan pemain asal Argentina itu mampu membuat Chelsea mengalahkan Cardiff City dengan skor 1-3.

Eks pemain Manchester United itu langsung memberikan dampak dengan mencetak gol pembuka keunggulan Chelsea menit ke-57.

Cardiff City sempat memberi perlawanan dengan mencetak gol penyeimbang lewat David Turnbull (75').

SELEBRAI - Selebrasi penyerang Chelsea, Pedro Neto (kanan) dan Alejandro Garnacho (kiri) pada pertandingan matchday ke-5 fase liga Liga Champions antara Chelsea vs Barcelona di Stambford Bridge, Rabu (26/11/2025) dini hari WIB. (Tribunnews.com)

Hanya saja, Chelsea membuktikan ketangguhannya dengan mencetak dua gol krusial di 10 menit terakhir pertandingan.

Gol kedua Chelsea lahir dari eksekusi Pedro Neto (82'), disusul Garnacho yang melengkapi gol kemenangan Chelsea menit ke-93.

Berkat kemenangan dengan skor 1-3 dalam laga ini, Chelsea menyingkirkan Cardiff City dalam perebutan tiket semifinal Piala Carabao.

Kini, Chelsea tinggal menunggu lawan saja untuk memperebutkan tiket puncak di babak semifinal.

Kebetulan, enam tim yang memperebutkan tiga tiket semifinal tersisa baru akan pada Kamis (18/12/2025) dinihari nanti, serta pada pertengahan pekan depan.

Khusus dua laga yang akan digelar pada dinihari nanti yakni mempertemukan Manchester City vs Brentford dan Newcastle United vs Fulham.

Sementara itu, laga terakhir perempat final Piala Carabao yang digelar tengah pekan depan menyajikan duel penutup antara Arsenal vs Crystal Palace.

Di atas kertas, banyak yang memperkirakan jika Manchester City, Newcastle United dan Arsenal akan menjadi tiga tim yang menyusul langkah Chelsea ke semifinal.