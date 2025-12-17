Suasana Hati Enzo Maresca Naik Turun, Langkah Chelsea ke Semifinal Carabao Cup jadi Obat
Enzo Maresca kembali bahagia saat Chelsea berhasil mengalahkan Cardiff City di perempat final Carabao Cup, Rabu (17/12/2025).
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Dwi Setiawan
Ringkasan Berita:
- Chelsea meraih kemenangan saat berhadapan dengan Cardiff City di perempat final Carabao Cup dengan skor 1-3, Rabu (17/12/2025).
- Kemenangan tersebut membuat Chelsea berhak melangkah ke babak semifinal turnamen.
- Pelatih Enzo Maresca senang dengan penampilan anak asuhnya di laga ini.
TRIBUNNEWS.COM - Chelsea meraih kemenangan penting saat berhadapan dengan Cardiff City di babak perempat final Carabao Cup, Rabu (17/12/2025) di Cardiff City Stadium.
Sempat kesusahan mencetak gol di babak pertama, Chelsea memastikan kemenangan atas Cardiff City dengan skor 1-3.
Ketiga gol Chelsea dibuat oleh pemain pengganti yang masuk di babak kedua, yaitu Alejandro Garnacho (57' dan 90'+3) dan Pedro Neto (82').
Kemenangan tersebut membawa The Blues tampil di babak semifinal Carabao Cup nantinya.
Namun, kesuksesan yang didapatkan tim asuhan Enzo Maresca ini tak hanya berpusat soal siapa yang mencetak gol.
Bisa dibilang sorotan yang cukup besar tertuju kepada sang pelatih sendiri.
Baca juga: Rekap Hasil Bola Tadi Malam: Chelsea Mulus ke Semifinal, Barcelona Menang Susah Payah
Pasalnya dalam beberapa waktu ke belakang Maresca mengeluarkan komentar yang sejatinya cukup menyita perhatian.
Ia menyebut sedang mengalami masa paling tidak mengenakkan selama dirinya menangani Chelsea.
Pelatih berkepala plontos itu menyebut dirinya dan tim asuhannya seperti kehilangan support dari para orang penting klub.
"Saya mengalami situasi paling buruk selama berada di Chelsea dalam 48 jam terakhir," kata Maresca setelah laga melawan Everton di Liga Inggris.
"Orang-orang tidak memberikan dukungan kepada saya dan tim," lanjutnya.
Padahal laju Chelsea di berbagai kompetisi musim ini terbilang konsisten bagi tim yang berisikan banyak pemain muda.
Mereka bisa memaku diri di peringkat keempat Liga Inggris di tengah persaingan sengit di antara tim papan atas dan papan tengah.
Demikian pula dengan keberadaan mereka di Liga Champions yang relatif cukup aman dan nyaman.
