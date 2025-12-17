Suasana Hati Enzo Maresca Naik Turun, Langkah Chelsea ke Semifinal Carabao Cup jadi Obat

Ringkasan Berita: Chelsea meraih kemenangan saat berhadapan dengan Cardiff City di perempat final Carabao Cup dengan skor 1-3, Rabu (17/12/2025).

Kemenangan tersebut membuat Chelsea berhak melangkah ke babak semifinal turnamen.

Pelatih Enzo Maresca senang dengan penampilan anak asuhnya di laga ini.

TRIBUNNEWS.COM - Chelsea meraih kemenangan penting saat berhadapan dengan Cardiff City di babak perempat final Carabao Cup, Rabu (17/12/2025) di Cardiff City Stadium.

Sempat kesusahan mencetak gol di babak pertama, Chelsea memastikan kemenangan atas Cardiff City dengan skor 1-3.

Ketiga gol Chelsea dibuat oleh pemain pengganti yang masuk di babak kedua, yaitu Alejandro Garnacho (57' dan 90'+3) dan Pedro Neto (82').

Kemenangan tersebut membawa The Blues tampil di babak semifinal Carabao Cup nantinya.

Namun, kesuksesan yang didapatkan tim asuhan Enzo Maresca ini tak hanya berpusat soal siapa yang mencetak gol.

Rekomendasi Untuk Anda

Bisa dibilang sorotan yang cukup besar tertuju kepada sang pelatih sendiri.

Baca juga: Rekap Hasil Bola Tadi Malam: Chelsea Mulus ke Semifinal, Barcelona Menang Susah Payah

Pasalnya dalam beberapa waktu ke belakang Maresca mengeluarkan komentar yang sejatinya cukup menyita perhatian.

Ia menyebut sedang mengalami masa paling tidak mengenakkan selama dirinya menangani Chelsea.

Pelatih berkepala plontos itu menyebut dirinya dan tim asuhannya seperti kehilangan support dari para orang penting klub.

"Saya mengalami situasi paling buruk selama berada di Chelsea dalam 48 jam terakhir," kata Maresca setelah laga melawan Everton di Liga Inggris.

"Orang-orang tidak memberikan dukungan kepada saya dan tim," lanjutnya.

Padahal laju Chelsea di berbagai kompetisi musim ini terbilang konsisten bagi tim yang berisikan banyak pemain muda.

SELEBRASI - Ekspresi Enzo Maresca setelah membawa timnya, Chelsea mengalahkan Fluminense pada semifinal Piala Dunia Antarklub 2025 di MetLife Stadium, Rabu (9/7/2025). Foto diambil dari website FIFA Club World Cup 2025 pada Rabu, 9 Juli 2025. (Website FIFA Club World Cup 2025)

Mereka bisa memaku diri di peringkat keempat Liga Inggris di tengah persaingan sengit di antara tim papan atas dan papan tengah.

Demikian pula dengan keberadaan mereka di Liga Champions yang relatif cukup aman dan nyaman.