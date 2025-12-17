Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Carabao Cup

Suasana Hati Enzo Maresca Naik Turun, Langkah Chelsea ke Semifinal Carabao Cup jadi Obat

Enzo Maresca kembali bahagia saat Chelsea berhasil mengalahkan Cardiff City di perempat final Carabao Cup, Rabu (17/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Suasana Hati Enzo Maresca Naik Turun, Langkah Chelsea ke Semifinal Carabao Cup jadi Obat
Chelseafc.com
PELATIH CHELSEA - Pelatih Chelsea asal Italia, Enzo Maresca, memberikan pengarahan ketika pertandingan pekan ke-13 Liga Inggris menghadapi Arsenal di Stamford Bridge, Minggu (30/11/2025) malam WIB. Kemenangan Chelsea atas Cardiff City di perempat final Carabao Cup bisa menjadi obat penawar bagi suasana hati pelatih Enzo Maresca. (Website Chelsea - 1/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Chelsea meraih kemenangan saat berhadapan dengan Cardiff City di perempat final Carabao Cup dengan skor 1-3, Rabu (17/12/2025).
  • Kemenangan tersebut membuat Chelsea berhak melangkah ke babak semifinal turnamen.
  • Pelatih Enzo Maresca senang dengan penampilan anak asuhnya di laga ini.

 

TRIBUNNEWS.COM - Chelsea meraih kemenangan penting saat berhadapan dengan Cardiff City di babak perempat final Carabao Cup, Rabu (17/12/2025) di Cardiff City Stadium.

Sempat kesusahan mencetak gol di babak pertama, Chelsea memastikan kemenangan atas Cardiff City dengan skor 1-3.

Ketiga gol Chelsea dibuat oleh pemain pengganti yang masuk di babak kedua, yaitu Alejandro Garnacho (57' dan 90'+3) dan Pedro Neto (82').

Kemenangan tersebut membawa The Blues tampil di babak semifinal Carabao Cup nantinya.

Namun, kesuksesan yang didapatkan tim asuhan Enzo Maresca ini tak hanya berpusat soal siapa yang mencetak gol.

Rekomendasi Untuk Anda

Bisa dibilang sorotan yang cukup besar tertuju kepada sang pelatih sendiri.

Baca juga: Rekap Hasil Bola Tadi Malam: Chelsea Mulus ke Semifinal, Barcelona Menang Susah Payah

Pasalnya dalam beberapa waktu ke belakang Maresca mengeluarkan komentar yang sejatinya cukup menyita perhatian.

Ia menyebut sedang mengalami masa paling tidak mengenakkan selama dirinya menangani Chelsea.

Pelatih berkepala plontos itu menyebut dirinya dan tim asuhannya seperti kehilangan support dari para orang penting klub.

"Saya mengalami situasi paling buruk selama berada di Chelsea dalam 48 jam terakhir," kata Maresca setelah laga melawan Everton di Liga Inggris.

"Orang-orang tidak memberikan dukungan kepada saya dan tim," lanjutnya.

Padahal laju Chelsea di berbagai kompetisi musim ini terbilang konsisten bagi tim yang berisikan banyak pemain muda.

SELEBRASI - Ekspresi Enzo Maresca setelah membawa timnya, Chelsea mengalahkan Fluminense pada semifinal Piala Dunia Antarklub 2025 di MetLife Stadium, Rabu (9/7/2025). Foto diambil dari website FIFA Club World Cup 2025 pada Rabu, 9 Juli 2025.
SELEBRASI - Ekspresi Enzo Maresca setelah membawa timnya, Chelsea mengalahkan Fluminense pada semifinal Piala Dunia Antarklub 2025 di MetLife Stadium, Rabu (9/7/2025). Foto diambil dari website FIFA Club World Cup 2025 pada Rabu, 9 Juli 2025. (Website FIFA Club World Cup 2025)

Mereka bisa memaku diri di peringkat keempat Liga Inggris di tengah persaingan sengit di antara tim papan atas dan papan tengah.

Demikian pula dengan keberadaan mereka di Liga Champions yang relatif cukup aman dan nyaman.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Halaman 1/2
12
Tags:
Enzo Maresca
Chelsea
Cardiff City
Carabao Cup
Alejandro Garnacho
Pedro Neto
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas