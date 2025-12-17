Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Major League Soccer

Kesibukan Baru Inter Miami, Gelar Juara Aman, Gantian Berburu Bintang Eropa

Inter Miami mulai diisukan bakal mengangkut pemain-pemain besar Eropa, seperti Koke hingga Antoine Griezmann, sebagai pemain baru musim depan.

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Ringkasan Berita:
  • Inter Miami dikabarkan mengincar dua pemain Atletico Madrid, Antoine Griezmann dan Koke, untuk didatangkan musim depan.
  • Mendatangkan Koke akan menjadi pengganti Sergio Busquets bagi Inter Miami.
  • Sedangkan Antoine Griezmann akan menambah tajam lini serang The Herons musim depan.

TRIBUNNEWS.COM - Klub peserta Liga Amerika Serikat, Inter Miami, sedang memiliki kesibukan baru setelah merampungkan musim 2025.

Inter Miami menutup musim 2025 dengan gelar juara Piala MLS yang menjadi impian besar mereka setelah mendatangkan Lionel Messi pada 2023 lalu.

Setelah berhasil memenangkan trofi paling bergengsi di MLS, Inter Miami memalingkan fokus ke hal lainnya.

Mereka mencoba membangun skuad yang lebih kuat dengan mengincar banyak pemain besar Eropa.

Kepercayaan diri Inter Miami menarik bintang besar sepak bola dunia semakin menanjak setelah mereka mampu mengamankan tanda tangan Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid.

Baca juga: Keistimewaan Transfer Sergio Reguilon ke Inter Miami, Messi Masih Bisa Pikat Bintang Besar

Meski diawali dengan status pinjaman terlebih dahulu, pihak Inter Miami dan De Paul merampungkan detail saja untuk memboyong sang pemain dari Atletico Madrid secara permanen.

Namun niatan tim berjuluk The Herons mendatangkan pemain dengan nama besar tak berhenti di Rodrigo De Paul saja.

Ada beberapa nama lainnya yang juga masuk daftar incaran tim arahan Javier Mascherano.

Beberapa nama yang mulai mencuat lagi-lagi dari Atletico Madrid, Koke dan Antoine Griezmann.

Arahan mengincar Koke bagi Inter Miami barangkali menjadi hal yang paling realistis.

Peran Koke di Atletico Madrid memang penting, tetapi klub itu mencoba move on dari pemain asal Spanyol tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

AKSI KOKE - Gelandang Inggris Manchester City Raheem Sterling (kanan) bersaing dengan pemain tengah Atletico Madrid Spanyol Koke (kiri) selama pertandingan sepak bola leg pertama Perempat final Liga Champions UEFA antara Manchester City dan Atletico Madrid di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada April 5, 2022. (Foto arsip April 2022).
AKSI KOKE - Gelandang Inggris Manchester City Raheem Sterling (kanan) bersaing dengan pemain tengah Atletico Madrid Spanyol Koke (kiri) selama pertandingan sepak bola leg pertama Perempat final Liga Champions UEFA antara Manchester City dan Atletico Madrid di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada April 5, 2022. (Foto arsip April 2022). (Paul ELLIS / AFP)

Faktor usia menjadi hal yang diperhatikan Atletico Madrid.

Koke saat ini sudah berusia 33 tahun, umur yang cukup senior bagi pemain yang masih berkompetisi di tingkat tertinggi Eropa.

Sebaliknya, faktor usia tak akan menjadi penghalang Koke menapaki karier di Inter Miami.

Bisa dibilang klub yang dibela Lionel Messi itu terbiasa menyusun skuad dari pemain besar Eropa yang cukup berumur.

Tags:
Major League Soccer
Inter Miami
Lionel Messi
bursa transfer pemain
Tribunnews
Berita Populer
Berita Terkini
