Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Timnas Indonesia

Bocoran 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia, PSSI Pilih Van Bronckhorst atau John Herdman?

Bocoran dua calon pelatih Timnas Indonesia, PSSI sudah kantongi dua nama hasil wawancara di Eropa yang bakal ditentukan setelah SEA Games 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Bocoran 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia, PSSI Pilih Van Bronckhorst atau John Herdman?
Instagram @erickthohir
BERSIAP - Para pemain Timnas Indonesia sedang melakukan diskusi bersama saat persiapan sebelum pertandingan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (9/10/2025) dini hari WIB. 

Ringkasan Berita:
  • PSSI sudah mengerucutkan dua kandidat kuat calon pelatih Timnas Indonesia setelah melakukan serangkaian wawancara di Eropa. 
  • Dari lima pelatih yang diundang wawancara, empat hadir dan akhirnya disaring menjadi dua nama oleh tim PSSI yang dipimpin Direktur Teknik Alexander Zwiers.
  • Dua nama yang santer disebut adalah Giovanni van Bronckhorst dan John Herdman, meski PSSI belum mengumumkan resmi siapa pelatih Timnas Indonesia selanjutnya.

TRIBUNNEWS.COM - PSSI menegaskan sudah mengantongi dua kandidat kuat yang bakal menjadi calon pelatih Timnas Indonesia.

Nantinya dua nama tersebut akan diputuskan dalam rapat Exco PSSI untuk menentukan siapa yang bakal menukangi Jay Idzes dkk.

Dua nama ini dipilih selatah PSSI melakukan serangkaian agenda wawancara dengan beberapa pelatih di Eropa beberapa waktu lalu.

Wawancara ini telah dilakukan langsung oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, serta dua anggota Exco PSSI, Muhammad dan Endri Erawan.

Kini bocoran dua kandidat calon pelatih Timnas Indonesia tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Timn Nasional (BTN), PSSI, Sumardji.

caption: MANAJER TIMNAS INDONESIA SUMARDJI - Manajer Timnas Indonesia, Sumardji saat diwawancarai terkait kondisi skuad Garuda di Hotel tempat Timnas Indonesia menginap, Osaka, Jepang, Rabu (11/6/2025). Tribunnews/Abdul Majid
caption: MANAJER TIMNAS INDONESIA SUMARDJI - Manajer Timnas Indonesia, Sumardji saat diwawancarai terkait kondisi skuad Garuda di Hotel tempat Timnas Indonesia menginap, Osaka, Jepang, Rabu (11/6/2025). Tribunnews/Abdul Majid (Tribunnews/Abdul Majid)

"Jadi saya minta bantuan Pak Endri dan Muhammad untuk wawancara ke Eropa," kata Sumardji, dikutip dari BolaSport, pada Rabu (17/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

"Ada juga Pak Alex (ditek) dan Pak Jordi (penasehat teksis) yang ikut."

"Mereka berempat melakukan interview di Eropa," imbuhnya.

Dalam proses wawancara tersebut, sejatinya PSSI sudah mengundang lima calon pelatih untuk melakukan interview.

Namun dari lima pelatih yang diundang, hanya empat yang datang.

Kemudian dari empat pelatih yang sudah diinterview tersebut, kini telah dikerucutkan menjadi dua nama untuk di bahas di rapat Exco PSSI.

"Dari informasi yang saya terima, itu mengerucut ke dua nama," imbuh Sumardji.

"Dua nama itu akan kami bawa ke rapat Exco PSSI," sambungnya.

BERSIAP - Para pemain Timnas Indonesia sedang melakukan diskusi bersama saat persiapan sebelum pertandingan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.
BERSIAP - Para pemain Timnas Indonesia sedang melakukan diskusi bersama saat persiapan sebelum pertandingan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (9/10/2025) dini hari WIB. (Instagram @erickthohir)

Baca juga: Sumardji Mundur dari Posisi Manajer Timnas Indonesia Seusai Kegagalan di SEA Games 2025

Kemudian, Sumardji pun mengungkapkan jadwal Rapat Exco PSSI yang akan digelar setelah SEA Games 2025.

"Kalau kami lihat jadwal, Pak Erick Thohir sedang fokus di SEA Games 2025 Thailand dan ada teman-teman PSSI yang berada di luar kota," kata Sumardji.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/3
123
Tags:
Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia
Giovanni van Bronckhorst
John Herdman
PSSI
Erick Thohir
Sumardji
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas