Bocoran 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia, PSSI Pilih Van Bronckhorst atau John Herdman?

Ringkasan Berita: PSSI sudah mengerucutkan dua kandidat kuat calon pelatih Timnas Indonesia setelah melakukan serangkaian wawancara di Eropa.

Dari lima pelatih yang diundang wawancara, empat hadir dan akhirnya disaring menjadi dua nama oleh tim PSSI yang dipimpin Direktur Teknik Alexander Zwiers.

Dua nama yang santer disebut adalah Giovanni van Bronckhorst dan John Herdman, meski PSSI belum mengumumkan resmi siapa pelatih Timnas Indonesia selanjutnya.

TRIBUNNEWS.COM - PSSI menegaskan sudah mengantongi dua kandidat kuat yang bakal menjadi calon pelatih Timnas Indonesia.

Nantinya dua nama tersebut akan diputuskan dalam rapat Exco PSSI untuk menentukan siapa yang bakal menukangi Jay Idzes dkk.

Dua nama ini dipilih selatah PSSI melakukan serangkaian agenda wawancara dengan beberapa pelatih di Eropa beberapa waktu lalu.

Wawancara ini telah dilakukan langsung oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, serta dua anggota Exco PSSI, Muhammad dan Endri Erawan.

Kini bocoran dua kandidat calon pelatih Timnas Indonesia tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Timn Nasional (BTN), PSSI, Sumardji.

caption: MANAJER TIMNAS INDONESIA SUMARDJI - Manajer Timnas Indonesia, Sumardji saat diwawancarai terkait kondisi skuad Garuda di Hotel tempat Timnas Indonesia menginap, Osaka, Jepang, Rabu (11/6/2025). Tribunnews/Abdul Majid (Tribunnews/Abdul Majid)

"Jadi saya minta bantuan Pak Endri dan Muhammad untuk wawancara ke Eropa," kata Sumardji, dikutip dari BolaSport, pada Rabu (17/12/2025).

"Ada juga Pak Alex (ditek) dan Pak Jordi (penasehat teksis) yang ikut."

"Mereka berempat melakukan interview di Eropa," imbuhnya.

Dalam proses wawancara tersebut, sejatinya PSSI sudah mengundang lima calon pelatih untuk melakukan interview.

Namun dari lima pelatih yang diundang, hanya empat yang datang.

Kemudian dari empat pelatih yang sudah diinterview tersebut, kini telah dikerucutkan menjadi dua nama untuk di bahas di rapat Exco PSSI.

"Dari informasi yang saya terima, itu mengerucut ke dua nama," imbuh Sumardji.

"Dua nama itu akan kami bawa ke rapat Exco PSSI," sambungnya.

BERSIAP - Para pemain Timnas Indonesia sedang melakukan diskusi bersama saat persiapan sebelum pertandingan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (9/10/2025) dini hari WIB. (Instagram @erickthohir)

Kemudian, Sumardji pun mengungkapkan jadwal Rapat Exco PSSI yang akan digelar setelah SEA Games 2025.

"Kalau kami lihat jadwal, Pak Erick Thohir sedang fokus di SEA Games 2025 Thailand dan ada teman-teman PSSI yang berada di luar kota," kata Sumardji.