Susunan Pemain dan Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand, Claudia Scheunemann Cadangan

TRIBUNNEWS.COM - Susunan pemain Timnas Putri Indonesia menghadapi Thailand dalam laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025 pada Rabu (/17/12/2025).

Duel Timnas Putri Indonesia vs Thailand segera berlangsung di Chonburi Stadium, Thailand, dengan kick-off 15.30 WIB.

SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Isa Giuseppe Warps ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia)

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Akira Higashiyama, telah menentukan sebelas pemain terbaik yang diturunkan sebagai starter pada laga krusial ini.

Di sektor pertahanan, posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Iris De Roww.

Ini menjadi penampilan rutin kiper naturalisasi asal Belanda tersebut dalam empat laga yang telah dilakoni Timnas Putri Indonesia di SEA Games.

Sementara itu, lini belakang akan diisi oleh Remini Rumbewas, Emily Nahon, Gea Yumanda, dan Zahra Muzdalifah.

Pada pertandingan kali ini, Zahra Muzdalifah dipercaya mengemban ban kapten Timnas Putri Indonesia.

Tanggung jawab tersebut menjadi peran baru bagi eks pemain Cerezo Osaka Yanmar tersebut.

Sebelumnya, ban kapten Timnas Putri Indonesia bergantian diembang oleh Viny Silfianus maupun Gea Yumanda.

Potret Zahra Muzdalifah kenakan jersey klub barunya, Cerezo Osaka (Instagram @asianasoccerschool)

Beralih ke lini tengah, Timnas Putri Indonesia akan mengandalkan Helsya Maeisyaroh sebagai gelandang jangkar.

Helsya yang akan mengisi posisi Viny Silfianus tersebut, akan menopang pergerakan Felicia de Zeeuw dan Reva Octaviani yang berperan lebih menyerang.

Sementara itu, di posisi lini serang terdapat perubahan dari laga sebelumnya.

Pemain penyerang-sayap Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, tidak dimainkan oleh Akira sejak awal laga.

Pemain FC Utrecht Vrouwen tersebut menjadi opsi pemain pengganti Garuda Pertiwi.