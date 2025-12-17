Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Susunan Pemain dan Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand, Claudia Scheunemann Cadangan

Susunan pemain dan live streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand dalam laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025 pada Rabu (/17/12/2025).

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Susunan Pemain dan Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand, Claudia Scheunemann Cadangan
Timnas Indonesia
SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Claudia Scheunemann ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia) 

Ringkasan Berita:
  • Susunan pemain Timnas Putri Indonesia dalam laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025 kontra Thailand
  • Pemain andalan lini depan Indonesia, Claudia Scheunemann, tidak tampil sejak awal atau mengisi starter
  • Timnas Putri Indonesia perlu berjuang untuk merebut medali pertama dalam ajang SEA Games.

TRIBUNNEWS.COM - Susunan pemain Timnas Putri Indonesia menghadapi Thailand dalam laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025 pada Rabu (/17/12/2025).

Duel Timnas Putri Indonesia vs Thailand segera berlangsung di Chonburi Stadium, Thailand, dengan kick-off 15.30 WIB.

Perjuangan Garuda Pertiwi untuk meraih medali perunggu dapat disaksikan melalui melalui platform streaming berbayar dari Vision+.

SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Isa Giuseppe Warps ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025)
SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Isa Giuseppe Warps ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia)

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Akira Higashiyama, telah menentukan sebelas pemain terbaik yang diturunkan sebagai starter pada laga krusial ini.

Di sektor pertahanan, posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Iris De Roww.

Ini menjadi penampilan rutin kiper naturalisasi asal Belanda tersebut dalam empat laga yang telah dilakoni Timnas Putri Indonesia di SEA Games.

Sementara itu, lini belakang akan diisi oleh Remini Rumbewas, Emily Nahon, Gea Yumanda, dan Zahra Muzdalifah.

Pada pertandingan kali ini, Zahra Muzdalifah dipercaya mengemban ban kapten Timnas Putri Indonesia.

Tanggung jawab tersebut menjadi peran baru bagi eks pemain Cerezo Osaka Yanmar tersebut.

Sebelumnya, ban kapten Timnas Putri Indonesia bergantian diembang oleh Viny Silfianus maupun Gea Yumanda.

Potret Zahra Muzdalifah kenakan jersey klub barunya, Cerezo Osaka
Potret Zahra Muzdalifah kenakan jersey klub barunya, Cerezo Osaka (Instagram @asianasoccerschool)

Beralih ke lini tengah, Timnas Putri Indonesia akan mengandalkan Helsya Maeisyaroh sebagai gelandang jangkar.

Helsya yang akan mengisi posisi Viny Silfianus tersebut, akan menopang pergerakan Felicia de Zeeuw dan Reva Octaviani yang berperan lebih menyerang.

Sementara itu, di posisi lini serang terdapat perubahan dari laga sebelumnya.

Pemain penyerang-sayap Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, tidak dimainkan oleh Akira sejak awal laga.

Pemain FC Utrecht Vrouwen tersebut menjadi opsi pemain pengganti Garuda Pertiwi.

Tags:
Susunan Pemain
live streaming
Timnas Putri Indonesia
Thailand
Claudia Scheunemann
Akira Higashiyama
Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Berita Populer
Berita Terkini
