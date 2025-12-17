Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Puasa gelar Timnas Putri Indonesia di ajang SEA Games kembali berlanjut setelah gagal meraih medali perunggu usai menelan kekalahan dari Thailand.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut
Changsuek (Federasi Thailand)
PEREBUTAN PERUNGGU - Para pemain Thailand merayakan gol yang disarangkan ke gawang Timnas Putri Indonesia dalam laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025 di Chonburi Stadium, Thailand, Minggu (17/12/2025). Skor berakhir 0-2 untuk Thailand. (Instagram Changsuek - 17/12/2025) 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Hasil pertandingan perebutan medali perunggu cabang olahraga sepak bola putri SEA Games 2025 antara Timnas Putri Indonesia vs Thailand di Chonburi Stadium, Thailand berakhir dengan skor 0-2, Rabu (17/12/2025) sore WIB.

Kekalahan Timnas Putri Indonesia dari tim tuan rumah menambah rapor buruk Garuda Pertiwi di ajang SEA Games.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang puasa prestasi Timnas Putri Indonesia di cabor futsal putri.

Sebelum edisi kali ini, Timnas Putri Indonesia tercatat dua kali menembus babak semifinal SEA Games.

Namun, seluruh penampilan tersebut selalu berakhir dengan kegagalan meraih medali.

Pada SEA Games 1997 yang digelar di Jakarta, Timnas Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-2.

Empat tahun berselang, tepatnya pada SEA Games 2001 di Kuala Lumpur, kekalahan kembali dialami setelah takluk 0-3 dari Myanmar.

Kini, derita Timnas Putri Indonesia kembali bertambah pada ajang SEA Games 2025 melalui kekalahan dari Thailand.

Timnas Putri Indonesia Gea Yumanda 17/12
DUEL BOLA - Pemain Timnas Putri Indonesia, Gea Yumanda, mencoba melakukan blok kepada pemain Thailand dalam laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025 di Chonburi Stadium, Thailand, Minggu (17/12/2025). (Instagram Changsuek - 17/12/2025)

Meski demikian, perjuangan Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025 tetap layak diapresiasi.

Pasalnya, edisi kali ini menjadi ajang comeback Garuda Pertiwi setelah absen dalam dua edisi beruntun, yakni pada 2019 dan 2023.

Kembalinya Timnas Putri Indonesia ke panggung SEA Games ditandai dengan capaian yang cukup baik, dengan berhasil menembus babak semifinal sekaligus tampil di laga perebutan medali perunggu untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan.

Baca juga: Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia vs Vietnam di Final SEA Games 2025, Berburu Emas dan Sejarah

Jalannya Pertandingan

Gawang Garuda Pertiwi memperoleh serangan bertubi-tubi dari Thailand sejak peluit wasit dibunyikan. Gea Yumanda dan Emily Nahon mengambil peran penting untuk memotong bola penyerangan lawan dari sisi sayap.

Namun, usaha Thailand akhirnya berbuah manis dengan terciptanya gol pembuka pada menit ke-17. 

Sport

Halaman 1/2
12
Ikuti kami di

Berita Populer
Berita Terkini
