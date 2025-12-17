Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Pandangan Gary Neville soal juara Liga Inggris musim ini, masih percaya dengan Arsenal. Tapi harus waspada karena hanya selisih 2 poin dengan Man City

Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini
X/Arsenal
SELEBRASI KEMENANGAN ARSENAL - Selebrasi Gabriel Magalhaes usai Arsenal kalahkan Crystal Palace dengan skor 1-0 pada pekan ke-9 Liga Inggris di Stadion Emirates, Minggu (26/10/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Soal peluang juara Liga Inggris musim 2025/2026, Gary Neville masih percaya Arsenal bisa mengalahkan Man City.
  • Tapi jangan kaget jika Man City memberikan kejutan karena saat ini hanya terpaut 2 angka dari Arsenal di klasemen.
  • Enam laga Arsenal setelah melawan Wolves adalah penghambat pada musim lalu karena tidak menang dan hanya menghasilkan 5 poin dari kemungkinan 18 poin.

 

TRIBUNNEWS.COM - Legenda timnas Inggris dan mantan pemain Man United, Gary Neville memberi pandangan terbaru soal persaingan gelar juara Liga Inggris. Apakah Arsenal bisa konsisten atau Man City yang kembali memberikan kejutan?

Manchester City memberi kejutan bukan hal baru lagi, itu sudah pernah dilakukan anak asuh Pep Guardiola beberapa musim sebelumnya.

Setelah jeda musim dingin, Man City melesat di tengah ketidakkonsistenan Arsenal hingga akhirnya keluar sebagai kampiun. Sementara Arsenal harus puas runner-up, dan itu yang terjadi dalam 3 musim terakhir.

Pada pertandingan pekan 16 lalu, Arsenal menang dengan susah saat melawan Wolves, sementara Man City meyakinkan atas Crystal Palace.

The Gunners telah kehilangan tujuh poin dalam lima pertandingan terakhir mereka dan kini hanya terpaut dua angka dengan Man City.

SELEBRASI KEMENANGAN ARSENAL - Selebrasi Gabriel Magalhaes usai Arsenal kalahkan Crystal Palace dengan skor 1-0 pada pekan ke-9 Liga Inggris di Stadion Emirates, Minggu (26/10/2025).
SELEBRASI KEMENANGAN ARSENAL - Selebrasi Gabriel Magalhaes usai Arsenal kalahkan Crystal Palace dengan skor 1-0 pada pekan ke-9 Liga Inggris di Stadion Emirates, Minggu (26/10/2025). (X/Arsenal)
Bahkan saat melawan Wolves, tim asuhan Mikel Arteta hampir kehilangan poin penuh jika Yerson Mosquera tidak mencetak gol bunuh diri setelah menyundul umpan Bukayo Saka.

Masalah yang dihadapi Arsenal masih sama dengan edisi tiga tahun terakhir, yakni faktor cedera yang kini hinggap di awal musim.

Awalnya sebagian pemain di lini depan, Martinelli, Trossard, hingga Gyokeres sebelum mereka kembali ke lapangan.

Kemudian berganti ke lini pertahanan, di mana kehilangan Gabriel Magalhaes berdampak besar terhadap catatan kebobolan The Gunners.

Arsenal selalu kebobolan dalam 4 dari lima pertandingan terakhir di Liga Inggris.

Baca juga: Mayoritas Bertemakan Balas Dendam, Jadwal Menantang Arsenal Bertahan di Pucuk Klasemen

Dari sudut pandang Neville, jarak dua poin antara Arsenal dengan Man City saat ini terlalu riskan bagi The Gunners.

Mereka harus siap-siap diterkam jika lengah dalam persaingan gelar juara Liga Inggris musim ini.

Man City punya dua senjata mematikan, yakni Erling Haaland sang top skor Liga Inggris dan sosok Pep Guardiola itu sendiri.

"Man City memiliki Haaland, Pep, dan beberapa pemain lain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang nyata," ucap Neville kepada Sky Sports, dilansir Standard.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Halaman 1/4
1234
Tags:
Arsenal
Liga Inggris
Gary Neville
Man City
