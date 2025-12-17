Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Abroad Timnas Indonesia

Pratama Arhan Comeback, Bangkok United Selangkah Tersingkir dari ASEAN Club Championship

Comeback Pratama Arhan mewarnai hasil kurang baik dari Bangkok United selama fase grup ASEAN Club Championship 2025/2026, Rabu (17/12/2025).

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Pratama Arhan Comeback, Bangkok United Selangkah Tersingkir dari ASEAN Club Championship
Bangkok United
LATIHAN BANGKOK - Pemain abroad Indonesia, Pratama Arhan, dalam sesi latihan bersama Bangkok United menuju laga ASEAN Club Championship kontra Namh Dinh FC, Selasa (16/12/2025). (Instagram Bangkok United - 16/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Pratama Arhan mencatat comeback penampilan bersama klub asal Thailand, Bangkok United
  • Momen itu tersaji ketika Bangkok menderita kekalahan 1-4 dari Nam Dinh pada lanjutan grup B, Rabu (17/12/2025)
  • Hasil kekalahan membuat Bangkok semakin terhimpit untuk melaju ke babak berikutnya.

 

TRIBUNNEWS.COM - Pemain abroad Timnas Indonesia, Pratama Arhan, mencatat penampilan comeback bersama Bangkok United di turnamen ASEAN Club Championship (ACC) 2025/2026, Rabu (17/12/2025).

Pratama Arhan tampil sebagai starter dalam laga yang berakhir dengan skor kekalahan 1-4 bagi Bangkok United.

Pemain kelahiran Blora itu bermain selama 86menit dan mencatatkan rating performa 7,1 berdasarkan penilaian Flashscore.

Laga tersebut menandai kembalinya Arhan ke lapangan setelah absen dalam empat pertandingan beruntun di seluruh kompetisi.

Ketidakhadiran bek kiri Timnas Indonesia itu sebelumnya tak lepas dari kondisi pribadi, menyusul wafatnya sang ayah pada 7 Desember 2025

Kini, Arhan telah kembali bergabung bersama Bangkok United dan mencatatkan penampilan ke-11 bersama The Angels pada musim ini.

Masih ada waktu bagi bek berusia 23 tahun untuk menambah menit bermainnya bersama Bangkok United.

Termasuk dalam mengiringi langkah Bangkok United menuju partai semifinal ACC yang kini semakin menipis menyusul kekalahan pada laga ini.

LATIHAN BANGKOK - Pemain abroad Indonesia, Pratama Arhan, dalam sesi latihan bersama Bangkok United menuju laga ASEAN Club Championship kontra Namh Dinh FC, Selasa (16/12/2025). (Instagram Bangkok United - 16/12/2025)
LATIHAN BANGKOK - Pemain abroad Indonesia, Pratama Arhan, dalam sesi latihan bersama Bangkok United menuju laga ASEAN Club Championship kontra Namh Dinh FC, Selasa (16/12/2025). (Instagram Bangkok United - 16/12/2025) (Bangkok United)

Klub Pratama Arhan baru saja menelan kekalahan skor 1-4 dari Nam Dinh pada lanjutan laga ketiga Grup B, Rabu (17/12/2025)

Gol pembuka tim perwakilan Vietnam itu dicatat oleh bek asal Brasil, Lucao, tepat satu menit sebelum interval pertama berakhir.

Keunggulan Nam Dinh kemudian diperlebar oleh striker naturalisasi Vietnam, Rafaelson, pada empat menit jalannya babak kedua.

Nam Dinh semakin tak tersentuh usai Tan Ngoc Son mencatatkan keunggulan 0-3 ke gawang Bangkok United, serta gol yang terjadi pada menit perpanjangan waktu 90+4'.

Di sisa menit, Bangkok United hanya hampu menipiskan jarak satu gol melalui catatan Wisarut Imura pada menit 85'.

Skor akhir 1-4 menjadi penutup pada partai kali ini.

Tags:
Kabar Abroad Timnas Indonesia
Timnas Indonesia
ASEAN Club Championship
Pratama Arhan
bangkok united
Tribunnews
