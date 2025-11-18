Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

Bocoran RAM dan Penyimpanan Samsung Galaxy S26 Mulai Terungkap, Ada Peningkatan?

Samsung akan merilis smartphone Galaxy S26 pada awal tahun depan dengan sejumlah perubahan dan peningkatan fitur.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
PhoneArena
TRIBUNNEWS.COM – Samsung bersiap untuk merilis penerus dari Galaxy S25 yang telah diperkenalkan pada awal tahun 2025.

Berbagai pembaruan dari segi desain hingga teknologi canggih mulai dipersiapkan untuk flagship terbarunya tersebut.

Meskipun baru akan diluncurkan secara global pada Februari 2026, beberapa bocoran mengenai spesifikasi dari ponsel pintar tersebut sudah mulai beredar.

Baru-baru ini, Ice Universe memberikan keterangan singkat terkait bocoran RAM dan kapasitas ruang penyimpanan Samsung Galaxy S26.

Lantas, bagaimana bocoran tersebut?

Bocoran Galaxy S26

Ada kabar kurang menyenangkan bagi Anda yang sedang menantikan smartphone kelas atas dari Samsung tersebut.

Menurut Ice Universe yang dikutip dari Gizmochina, Samsung kabarnya tidak akan mengubah konfigurasi RAM dan ruang penyimpanan untuk Galaxy S26.

Hal ini berarti pabrikan asal Korea Selatan itu masih akan menggunakan konfigurasi RAM dan ruang penyimpanan dari Galaxy S25.

Adapun rincian RAM dan ruang penyimpanan untuk Galaxy S26 yakni sebagai berikut:

*) Galaxy S26 dan Galaxy S26+

- RAM 12GB + penyimpanan 256GB

- RAM 12GB + penyimpanan 512GB

*) Galaxy S26 Ultra:

- RAM 12GB + penyimpanan 256GB

- RAM 12GB + penyimpanan 512GB

Tags:
Samsung
Galaxy S26
smartphone
ponsel pintar
RAM dan kapasitas ruang penyimpanan
Korea Selatan
Tribunnews
