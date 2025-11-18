Bocoran RAM dan Penyimpanan Samsung Galaxy S26 Mulai Terungkap, Ada Peningkatan?

Ringkasan Berita: Samsung akan memperkenalkan Galaxy S26 dengan tiga model, yakni Galaxy S26, Galaxy S26+ dan Galaxy S26 Ultra

Penerus Galaxy S25 akan dirilis pada Februari 2026

Ada beberapa peningkatan spesifikasi dari Galaxy S26 jika dibandingkan Galaxy S25.

TRIBUNNEWS.COM – Samsung bersiap untuk merilis penerus dari Galaxy S25 yang telah diperkenalkan pada awal tahun 2025.

Berbagai pembaruan dari segi desain hingga teknologi canggih mulai dipersiapkan untuk flagship terbarunya tersebut.

Meskipun baru akan diluncurkan secara global pada Februari 2026, beberapa bocoran mengenai spesifikasi dari ponsel pintar tersebut sudah mulai beredar.

Baru-baru ini, Ice Universe memberikan keterangan singkat terkait bocoran RAM dan kapasitas ruang penyimpanan Samsung Galaxy S26.

Lantas, bagaimana bocoran tersebut?

Baca juga: Ponsel Lipat Tiga Samsung Akan Dirilis Desember 2025, Ini Bocoran Spesifikasi dan Harganya

Bocoran Galaxy S26

Ada kabar kurang menyenangkan bagi Anda yang sedang menantikan smartphone kelas atas dari Samsung tersebut.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurut Ice Universe yang dikutip dari Gizmochina, Samsung kabarnya tidak akan mengubah konfigurasi RAM dan ruang penyimpanan untuk Galaxy S26.

Hal ini berarti pabrikan asal Korea Selatan itu masih akan menggunakan konfigurasi RAM dan ruang penyimpanan dari Galaxy S25.

Adapun rincian RAM dan ruang penyimpanan untuk Galaxy S26 yakni sebagai berikut:

*) Galaxy S26 dan Galaxy S26+

- RAM 12GB + penyimpanan 256GB

- RAM 12GB + penyimpanan 512GB

*) Galaxy S26 Ultra:

- RAM 12GB + penyimpanan 256GB

- RAM 12GB + penyimpanan 512GB