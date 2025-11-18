Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Jaringan Cloudflare Bermasalah, Apa yang Perlu Diketahui? Situs Mana Saja yang Down? 

Dalam kasus gangguan Cloudflare hari ini, banyak situs web telah mengarahkan pengunjung ke "harap buka blokir  challenges.cloudflare.com

Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
istimewa/Kompas.com
GANGGUAN CLOUDFLARE - Ilustrasi situs internet. Adanya gangguan yang dialami Cloudflare membuat banyak situs tidak bisa dibuka. 

TRIBUNNEWS.COM - Satu di antara jaringan internet terbesar di dunia, Cloudflare, mengalami gangguan pada Selasa (18/11/2025).

Sebagai informasi, Cloudflare merupakan jaringan pengiriman konten (content delivery network/CDN) yang menghubungkan server website dengan user sehingga konten sebuah jejaring bisa dinikmati secara baik, cepat, dan aman.

Perusahaan infrastruktur web Amerika ini digunakan oleh sekitar 20,4 persen dari semua situs web di Internet.

Namun, terjadi lonjakan aduan para pengguna internet kalau situs mereka tuju tidak bisa dibuka, hari ini.

Pengguna yang mencoba mengakses berbagai situs web melaporkan menerima pesan kesalahan "harap buka blokir challenges.cloudflare.com untuk melanjutkan."

Adapun pihak Cloudflare mengatakan jaringan globalnya memang sedang mengalami masalah.

"Cloudflare mengetahui dan sedang menyelidiki masalah yang berpotensi memengaruhi banyak pelanggan," tulis perusahaan keamanan siber dan teknologi internet tersebut di halaman statusnya. 

"Detail lebih lanjut akan diberikan segera setelah informasi lebih lanjut tersedia."

Dalam pembaruannya, Cloudflare mengatakan, "Kami melihat layanan pulih, tetapi pelanggan mungkin terus mengalami tingkat kesalahan yang lebih tinggi dari biasanya seiring upaya perbaikan yang kami lakukan."

Apa Arti 'Membuka Blokir Tantangan'?

Dalam kasus gangguan Cloudflare hari ini, banyak situs web telah mengarahkan pengunjung ke ""harap buka blokir  challenges.cloudflare.com untuk melanjutkan"".

Pesan adanya kesalahan ini biasanya muncul saat sistem keamanan Cloudflare menandai koneksi sebagai mencurigakan, seperti penggunaan VPN atau aktivitas jaringan yang tidak biasa, atau dalam kasus ini, gangguan layanan yang lebih luas yang mencegah verifikasi normal.

Situs Web Mana Saja yang Terkena Serangan?

DownDetector, situs web yang melacak pemadaman layanan daring secara real-time, menunjukkan pengguna melaporkan masalah dengan beberapa situs web utama Selasa pagi ini.

Gangguan signifikan dilaporkan terjadi di situs X, OpenAI, dan Spotify Amazon Web Services.

