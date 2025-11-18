Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Apa Itu Cloudflare yang Alami Down, X hingga ChatGPT Sulit Diakses

chatbot AI ChatGPT tidak bisa digunakan dan keluar kalimat "Silakan buka blokir challenges.cloudflare.com untuk melanjutkan".

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
zoom-in Apa Itu Cloudflare yang Alami Down, X hingga ChatGPT Sulit Diakses
Tribunnews/ M Alvian Fakka
ILUSTRASI CHATGPT - Foto untuk Ilustrasi ChatGPT 
Ringkasan Berita:
  • Cloudfare membantu menghubungkan dan melindungi jutaan pelanggan di seluruh dunia
  • Cloudflare membuat situs web dan aplikasi daring lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah situs dan media sosial seperti X hingga ChatGPT tidak bisa diakses pada Selasa (18/11/2025) malam.

Pada pukul 21.15 WIB, Tribunnews mencoba menggunakan X, tetapi media sosial tersebut tidak bisa diakses dan muncul kalimat "Cannot retrieve posts at this time. Please try again later".

Sementara itu, chatbot AI ChatGPT tidak bisa digunakan dan keluar kalimat "Silakan buka blokir challenges.cloudflare.com untuk melanjutkan".

Baca juga: OpenAI Kenalkan ChatGPT Atlas, Browser Cerdas Berbasis AI

Ternyata, ini disebabkan oleh tumbangnya Cloudflare, yaitu sebuah perusahaan infrastruktur internet terkemuka di dunia.

Lantas, apa itu Cloudflare?

Mengutip One India yang melansir situs resmi Cloudflare, perusahaan ini membantu menghubungkan dan melindungi jutaan pelanggan di seluruh dunia.

Cloudflare juga menyediakan platform terpadu yang terdiri dari jaringan, keamanan, dan layanan pengembang.

Rekomendasi Untuk Anda

Sederhananya, Cloudflare membuat situs web dan aplikasi daring lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal.

Layanan Cloudflare memungkinkan individu dan perusahaan untuk menghubungkan dan mengamankan karyawan, kontraktor, perangkat, jaringan, aplikasi, dan data mereka di mana pun mereka tinggal.

Ini berarti bahwa perusahaan dapat mengandalkan Cloudflare untuk menjaga kehadiran online mereka tetap aktif dan berjalan lancar.

Perusahaan besar seperti Spotify, X, Canva, dan Open AI adalah di antara banyak perusahaan yang disebut menggunakan layanan Cloudflare untuk perlindungan.  

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Metropolitan

Akhir Karier 2 Anggota Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata

Tags:
Chat GPT
chatbot AI ChatGPT
Cloudflare down
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas