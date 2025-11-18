Apa Itu Cloudflare yang Alami Down, X hingga ChatGPT Sulit Diakses

Ringkasan Berita: Cloudfare membantu menghubungkan dan melindungi jutaan pelanggan di seluruh dunia

Cloudflare membuat situs web dan aplikasi daring lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah situs dan media sosial seperti X hingga ChatGPT tidak bisa diakses pada Selasa (18/11/2025) malam.

Pada pukul 21.15 WIB, Tribunnews mencoba menggunakan X, tetapi media sosial tersebut tidak bisa diakses dan muncul kalimat "Cannot retrieve posts at this time. Please try again later".

Sementara itu, chatbot AI ChatGPT tidak bisa digunakan dan keluar kalimat "Silakan buka blokir challenges.cloudflare.com untuk melanjutkan".

Ternyata, ini disebabkan oleh tumbangnya Cloudflare, yaitu sebuah perusahaan infrastruktur internet terkemuka di dunia.

Lantas, apa itu Cloudflare?

Mengutip One India yang melansir situs resmi Cloudflare, perusahaan ini membantu menghubungkan dan melindungi jutaan pelanggan di seluruh dunia.

Cloudflare juga menyediakan platform terpadu yang terdiri dari jaringan, keamanan, dan layanan pengembang.

Sederhananya, Cloudflare membuat situs web dan aplikasi daring lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal.

Layanan Cloudflare memungkinkan individu dan perusahaan untuk menghubungkan dan mengamankan karyawan, kontraktor, perangkat, jaringan, aplikasi, dan data mereka di mana pun mereka tinggal.

Ini berarti bahwa perusahaan dapat mengandalkan Cloudflare untuk menjaga kehadiran online mereka tetap aktif dan berjalan lancar.

Perusahaan besar seperti Spotify, X, Canva, dan Open AI adalah di antara banyak perusahaan yang disebut menggunakan layanan Cloudflare untuk perlindungan.