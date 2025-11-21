NeutraDC Jalin Kerja Sama dengan AMD untuk Perkuat Infrastruktur AI di Asia Tenggara

TRIBUNNEWS.COM - NeutraDC Singapore Pte. Ltd., anak usaha PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) yang merupakan bagian dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengumumkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan AMD, yang menandai langkah penting dalam mempercepat integrasi teknologi AI canggih di kawasan Asia Tenggara.

Penandatanganan yang berlangsung pada ajang Tech Week Singapore beberapa waktu lalu ini memperkuat kolaborasi kedua perusahaan untuk mengeksplorasi implementasi proof-of-concept menggunakan AMD Instinct™ accelerators serta berbagai inisiatif integrasi AI lainnya.

Kolaborasi yang dilaksanakan pada Oktober lalu ini mencakup ruang lingkup dari konsultasi teknis hingga potensi penerapan komersial, membentuk landasan bagi NeutraDC untuk menghadirkan layanan berbasis teknologi AMD guna mendorong transformasi bisnis dan perekonomian di kawasan. Kesepakatan ini juga mencakup program riset dan pelatihan AI bersama untuk mengembangkan talenta AI dan mendorong lahirnya inovasi produk berbasis AI.

CEO NeutraDC Singapore Sendang Praptomo menekankan pentingnya kemitraan tersebut. “Berkolaborasi dengan AMD sebagai pemimpin global di bidang komputasi berkinerja tinggi dan adaptive computing ini memberi kami peluang untuk memperluas akses layanan GPU dan talenta AI di kawasan. Didukung kekuatan cloud-connect dan jaringan data center kami, kami dapat menghadirkan solusi AI lebih dekat kepada pengguna dan mempercepat adopsi AI yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Sendang Praptomo.

Senada, Senior Vice President Global AI Markets AMD Keith Strier, menyampaikan kolaborasi ini menjadi komitmen dalam memperluas infrastruktur AI.

“Perjanjian ini memperkuat komitmen AMD untuk memperluas akses infrastruktur AI berkinerja tinggi di Asia Tenggara. Bersama NeutraDC, kami akan menghadirkan kemampuan komputasi dan keahlian yang dibutuhkan organisasi untuk mengakselerasi strategi AI mereka dengan lebih percaya diri,” ucap Keith Strier.

Seiring pesatnya adopsi AI di berbagai industri, kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang inovasi yang lebih besar, meningkatkan kapabilitas bisnis, dan memperkuat daya saing regional yang didukung infrastruktur komputasi yang kuat, keragaman model AI, dan pengembangan use case AI yang relevan untuk menjawab tantangan nyata bisnis.

Sebagai bagian dari Telkom Indonesia melalui PT Telkom Data Ekosistem, NeutraDC mengoperasikan Digital Ecosystem Hub yang menghubungkan perusahaan global dengan ekosistem digital Indonesia yang berkembang pesat. Melalui jaringan 29 data center mulai dari hyperscale, enterprise, hingga edge di Indonesia dan Singapura. NeutraDC menghadirkan konektivitas global yang mulus dan memberdayakan bisnis untuk menjangkau lebih dari 171 juta pengguna digital melalui solusi yang skalabel dan berbasis wawasan pasar lokal.

NeutraDC menawarkan layanan komprehensif yang mencakup colocation, interkoneksi data center, dan service management, platform Neutra Connect yang mengorkestrasi data center, multi-cloud, aplikasi, perangkat, dan mitra bisnis, serta Neutra Compute yang menyediakan akses GPU berkinerja tinggi untuk mempercepat inisiatif AI perusahaan. Dengan ini, NeutraDC menjadi ekosistem terintegrasi penuh yang mendukung perusahaan untuk bertumbuh, berinovasi, dan mendorong transformasi melalui solusi berbasis AI.

Selama lebih dari 55 tahun, AMD telah memimpin inovasi di bidang komputasi berkinerja tinggi, grafis, dan teknologi visualisasi. Teknologi AMD digunakan miliaran orang, perusahaan Fortune 500, hingga lembaga riset ilmiah terkemuka di seluruh dunia untuk meningkatkan cara mereka hidup, bekerja, dan berkreasi. AMD terus menghadirkan solusi adaptif dan berkinerja tinggi yang mendorong batas kemungkinan teknologi.

