iOS 26.2 Rilis Desember, Ini Deretan Fitur Baru yang Akan Hadir di iPhone

TRIBUNNEWS.COM - Apple tengah menyiapkan peluncuran iOS 26.2 pada pertengahan Desember.

Pembaruan ini menjadi salah satu update terbesar di siklus iOS 26, karena menghadirkan lebih dari 20 perbaikan, penyesuaian, dan fitur baru yang menyentuh berbagai aplikasi bawaan.

Mulai dari alarm baru di Reminders, tampilan Lock Screen yang lebih fleksibel, peningkatan sistem berbagi file, hingga fitur khusus regulasi di Jepang dan Texas.

Informasi lengkap mengenai fitur-fitur ini berasal dari laporan macrumors.com.

Berikut rangkuman seluruh pembaruan iOS 26.2.

1. Alarm Baru di Reminders: Pengguna dapat menambahkan alarm untuk pengingat yang jatuh tempo, lengkap dengan opsi snooze dan tampilan baru berwarna biru.

2. Opsi Liquid Glass di Lock Screen: Jam di Lock Screen dapat dibuat lebih bening atau buram, termasuk mode Tinted yang otomatis menyesuaikan pengaturan aksesibilitas.

3. AirDrop dengan Kode Sekali Pakai: Apple menambah fitur berbagi file menggunakan kode yang berlaku 30 hari untuk penerima di luar kontak.

4. Apple Music Mendukung Lirik Offline: Lirik lagu kini bisa ditampilkan tanpa koneksi internet.

5. Penyesuaian Rentang Nilai Sleep Score: Apple mengatur ulang kategori nilai tidur agar lebih selaras dengan kondisi pengguna.

6. Fitur Tambahan di Podcasts: Aplikasi ini kini punya bab otomatis, mention antar podcast, dan akses cepat ke tautan terkait.

7. Pengaturan Eksklusi Kata Sandi di Passwords: Pengguna bisa menetapkan situs yang tidak boleh menyimpan kata sandi.

8. AirPods Live Translation Hadir di UE: Setelah penyesuaian regulasi, fitur terjemahan langsung tersedia bagi pengguna AirPods tertentu di Uni Eropa.

9. Freeform Kini Mendukung Tabel: Pengguna bisa membuat tabel langsung di papan kerja Freeform.

10. Weather Mendukung Waktu Relatif: Peringatan cuaca mulai mendukung format seperti “Jumat depan”.