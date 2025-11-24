Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

iOS 26.2 Rilis Desember, Ini Deretan Fitur Baru yang Akan Hadir di iPhone

iOS 26.2 rilis Desember dengan lebih dari 10 fitur baru, mulai alarm di Reminders hingga peningkatan AirDrop.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in iOS 26.2 Rilis Desember, Ini Deretan Fitur Baru yang Akan Hadir di iPhone
9to5mac
IPHONE - Foto diambil dari laman 9to5mac pada Sabtu (4/10/2025). iOS 26.2 rilis Desember dengan lebih dari 10 fitur baru, mulai alarm di Reminders hingga peningkatan AirDrop. 

TRIBUNNEWS.COM - Apple tengah menyiapkan peluncuran iOS 26.2 pada pertengahan Desember.

Pembaruan ini menjadi salah satu update terbesar di siklus iOS 26, karena menghadirkan lebih dari 20 perbaikan, penyesuaian, dan fitur baru yang menyentuh berbagai aplikasi bawaan.

Mulai dari alarm baru di Reminders, tampilan Lock Screen yang lebih fleksibel, peningkatan sistem berbagi file, hingga fitur khusus regulasi di Jepang dan Texas.

Informasi lengkap mengenai fitur-fitur ini berasal dari laporan macrumors.com.

Berikut rangkuman seluruh pembaruan iOS 26.2.

1. Alarm Baru di Reminders: Pengguna dapat menambahkan alarm untuk pengingat yang jatuh tempo, lengkap dengan opsi snooze dan tampilan baru berwarna biru.

2. Opsi Liquid Glass di Lock Screen: Jam di Lock Screen dapat dibuat lebih bening atau buram, termasuk mode Tinted yang otomatis menyesuaikan pengaturan aksesibilitas.

Rekomendasi Untuk Anda

3. AirDrop dengan Kode Sekali Pakai: Apple menambah fitur berbagi file menggunakan kode yang berlaku 30 hari untuk penerima di luar kontak.

4. Apple Music Mendukung Lirik Offline: Lirik lagu kini bisa ditampilkan tanpa koneksi internet.

5. Penyesuaian Rentang Nilai Sleep Score: Apple mengatur ulang kategori nilai tidur agar lebih selaras dengan kondisi pengguna.

6. Fitur Tambahan di Podcasts: Aplikasi ini kini punya bab otomatis, mention antar podcast, dan akses cepat ke tautan terkait.

Baca juga: Daftar Harga Semua Model iPhone versi iBox di Akhir November 2025: iPhone 17 Mulai Rp17,2 Juta

7. Pengaturan Eksklusi Kata Sandi di Passwords: Pengguna bisa menetapkan situs yang tidak boleh menyimpan kata sandi.

8. AirPods Live Translation Hadir di UE: Setelah penyesuaian regulasi, fitur terjemahan langsung tersedia bagi pengguna AirPods tertentu di Uni Eropa.

9. Freeform Kini Mendukung Tabel: Pengguna bisa membuat tabel langsung di papan kerja Freeform.

10. Weather Mendukung Waktu Relatif: Peringatan cuaca mulai mendukung format seperti “Jumat depan”.

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Halaman 1/2
12
Tags:
iOS
Apple
iOS 26.2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas