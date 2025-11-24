7 Rumor iPad Air 2026: Chip Baru hingga Koneksi Lebih Cepat

TRIBUNNEWS.COM - iPad Air menjadi salah satu perangkat yang diperkirakan mendapat pembaruan pada 2026.

Menurut laporan dari macrumors.com, Apple disebut akan merilis model baru ini sekitar Maret atau April.

Meski tidak membawa perubahan besar, ada sejumlah peningkatan menarik yang layak ditunggu.

Berikut tujuh rumor terkuat mengenai iPad Air 2026.

1. Desain Tetap Sama, Ukuran Masih 11 dan 13 Inci

Tidak ada tanda Apple akan mengubah desain iPad Air.

Perangkat akan tetap hadir dalam ukuran 11 inci dan 13 inci, memakai layar LED biasa tanpa dukungan OLED atau ProMotion.

iPad Air masih mengandalkan Touch ID di tombol atas, kamera yang sama, port USB-C, dan kompatibel dengan Magic Keyboard serta Apple Pencil Pro.

2. Berpotensi Hadir Warna Baru

Meski tidak pasti, Apple disebut mungkin menghadirkan pilihan warna baru. Namun karena pembaruan ini tergolong kecil, opsi warna tambahan belum bisa dipastikan.

3. Chip M4 sebagai Peningkatan Utama

iPad Air 2026 hampir pasti memakai chip M4, mengikuti tradisi penggunaan chip satu generasi di bawah iPad Pro.

Dibangun dengan proses 3 nanometer yang lebih efisien, M4 menawarkan CPU hingga 30 persen lebih cepat dan GPU hingga 21 persen lebih bertenaga dibanding M3.

Meski peningkatannya tidak ekstrem, pengguna bisa merasakan perbedaan dalam game berat atau editing video.

4. Mendukung Apple Intelligence

Seperti generasi saat ini, iPad Air baru akan tetap mendukung Apple Intelligence.

Belum ada tanda peningkatan RAM dari 8GB, tetapi kapasitas itu sudah memenuhi syarat minimum fitur AI tersebut.

5. Ada Kemungkinan Mendapat Fast Charging

Fitur pengisian cepat yang lebih baik sudah hadir di iPad Pro M5.

Ada peluang teknologi ini turun ke iPad Air, meski masih berupa prediksi.

6. Koneksi Lebih Cepat Berkat Chip N1 dan Wi-Fi 7