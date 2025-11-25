Apple Dikabarkan akan Rilis iPhone Murah di Awal Tahun 2026, Bakal Jadi Penerus iPhone 16e?

Ringkasan Berita: Apple dikabarkan akan merilis sejumlah produk baru di awal tahun 2026

Salah satu produk tersebut yakni iPhone 17e yang akan menjadi penerus iPhone 16e

iPhone 17e akan dijual dengan harga lebih murah dari jajaran iPhone 17.

TRIBUNNEWS.COM – Apple dikabarkan telah menyiapkan sebuah produk baru yang akan diperkenalkan pada awal tahun 2026 mendatang.

Menurut bocoran terbaru, produk tersebut salah satunya yakni smartphone.

Sebagaimana diketahui, raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino, California, Amerika Serikat telah meluncurkan smartphone dengan harga terjangkau di tahun 2025 ini, yakni iPhone 16e.

iPhone 16e merupakan satu-satunya ponsel pintar rakitan Apple yang dijual dengan harga terjangkau, namun dengan spesifikasi yang hampir serupa dengan iPhone 16 basic model.

Lantas, apakah smartphone yang dimaksud tersebut akan menjadi penerus dari iPhone 16e?

iPhone Murah

Dikutip dari Gizmochina, seorang analis Apple, Jeff Pu mengatakan Apple masih akan melanjutkan produksi ponsel pintar baru di tahun depan.

Ia pun menyebut bahwa perusahaan akan merilis iPhone 17e sebagai smartphone dengan harga yang terjangkau di pasar global.

Menurut Pu, iPhone 17e diperkirakan akan hadir pada awal 2026 sebagai penerus iPhone 16e.

Ia pun juga sedikit memberikan gambaran mengenai spesifikasi dari iPhone 17e mendatang.

iPhone 17e diperkirakan akan hadir dengan sejumlah peningkatan, seperti kamera depan yang akan menggunakan sensor 18 megapiksel dan dilengkapi dengan dukungan Center Stage, yang serupa dengan iPhone 17.

Sensor Center Stage merupakan fitur terbaru yang terdapat pada kamera depan iPhone 17 yang secara otomatis bisa menyesuaikan orientasi foto pengguna (dari portrait ke landscape atau sebaliknya).

Di samping itu, iPhone 17e juga akan dibekali dengan chip A19.

Adapun bocoran sebelumnya menyebutkan, iPhone 17e akan hadir dengan layar OLED 6,1 inci 60Hz dengan desain Dynamic Island.

iPhone 17e kemungkinan akan tetap menggunakan kamera belakang 48 megapiksel, dan desainnya juga diperkirakan akan mengalami perubahan besar.

Apple sendiri belum memberikan bocoran mengenai harga iPhone 17e mendatang. Meski begitu, iPhone murah tersebut diperkirakan akan memiliki harga yang hampir serupa dengan iPhone 16e saat awal peluncuran.

