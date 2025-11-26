Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

Singapura Wajibkan Apple Ubah iMessage untuk Cegah Penipuan, Berlaku Mulai Desember

Singapura memerintahkan Apple memodifikasi iMessage agar memblokir nama pengirim palsu demi menekan kasus penipuan online.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Singapura Wajibkan Apple Ubah iMessage untuk Cegah Penipuan, Berlaku Mulai Desember
Apple Insider
APPLE - Singapura memerintahkan Apple memodifikasi iMessage agar memblokir nama pengirim palsu demi menekan kasus penipuan online. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Singapura mewajibkan Apple menerapkan perubahan pada layanan iMessage paling lambat Desember 2025. 

Aturan ini dikeluarkan untuk menekan peningkatan kasus penipuan online yang sering memanfaatkan penyamaran sebagai lembaga pemerintah. 

Informasi tersebut dilaporkan oleh The Straits Times dan dirangkum oleh MacRumors.com.

Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) mengeluarkan Implementation Directive kepada Apple berdasarkan Online Criminal Harms Act. 

Perintah ini mengharuskan Apple memblokir atau memfilter pesan iMessage yang menggunakan nama pengirim menyerupai instansi pemerintah atau memakai identitas mirip “gov.sg”. 

Ketentuan ini juga berlaku untuk Google Messages, dengan tenggat kepatuhan hingga 30 November 2025.

Menurut MHA, iMessage selama ini tidak memiliki perlindungan yang setara dengan sistem registered SMS sender ID milik Singapura

Sejak Juli 2024, pesan resmi pemerintah yang dikirim melalui SMS selalu menggunakan ID “gov.sg” untuk memudahkan verifikasi. 

Namun iMessage tidak melewati sistem tersebut, sehingga celah ini dimanfaatkan scammer untuk menyamar dengan nama yang identik maupun hampir sama.

MHA mencatat lebih dari 120 laporan polisi terkait penyamaran pengirim menggunakan identitas resmi pemerintah. Kasus-kasus ini membuat pemerintah menilai langkah pencegahan perlu diperketat.

Untuk memenuhi aturan tersebut, Apple diwajibkan mengubah cara iMessage menampilkan identitas pengirim. 

Baca juga: Apple Dikabarkan akan Rilis iPhone Murah di Awal Tahun 2026, Bakal Jadi Penerus iPhone 16e?

Nama profil pengirim yang tidak dikenal harus disembunyikan atau ditampilkan lebih kecil dibanding nomor teleponnya. 

Tujuannya agar pengguna lebih mudah melihat informasi yang lebih sulit dipalsukan.

Selain itu, pesan atau grup iMessage yang diduga menyalahgunakan identitas pemerintah harus diblokir sepenuhnya atau difilter agar tidak muncul di perangkat penerima. 

Perubahan ini merupakan langkah yang jarang terjadi dalam ekosistem Apple, karena iMessage umumnya membebaskan pengguna menentukan nama pengirim tanpa proses verifikasi.

Tags:
Singapura
Apple
iMessage
penipuan
