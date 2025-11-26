Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

Spotify Akan Naikkan Harga Langganan di AS Awal Tahun 2026

Spotify berencana menaikkan harga langganan di AS pada awal 2026, dipicu tekanan label musik dan kebutuhan meningkatkan profit.

Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Spotify Akan Naikkan Harga Langganan di AS Awal Tahun 2026
Business Insider
HARGA LANGGANAN SPOTIFY - Spotify akan merilis paket berlangganan baru yang mencakup audio dengan fidelitas tinggi. Spotify berencana menaikkan harga langganan di AS pada awal 2026, dipicu tekanan label musik dan kebutuhan meningkatkan profit. 

Ringkasan Berita:
  • Spotify berencana menaikkan harga langganan di Amerika Serikat pada kuartal pertama 2026, menjadi kenaikan pertama sejak Juli 2024.
  • Kenaikan ini didorong oleh tekanan label musik besar yang menilai harga streaming musik masih terlalu murah dibandingkan inflasi dan layanan video seperti Netflix.
  • Analis memperkirakan kenaikan hanya $1 per bulan sudah bisa menambah pendapatan tahunan Spotify hingga $500 juta, mendukung target profitabilitas jangka panjang perusahaan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Spotify dikabarkan akan menaikkan harga langganan untuk pengguna di Amerika Serikat (AS) pada kuartal pertama tahun 2026. 

Informasi ini dilaporkan oleh Financial Times dan disampaikan kembali oleh MacRumors, mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut. 

Jika benar, langkah ini akan menjadi kenaikan harga pertama di AS sejak pertengahan 2024.

Menurut laporan, kebijakan baru ini tak datang dari Spotify saja. 

Tekanan dari label-label musik besar disebut sebagai salah satu faktor utama. 

Mereka menilai harga langganan platform musik belum mengikuti laju inflasi dan masih relatif murah jika dibandingkan dengan layanan streaming video seperti Netflix

Label musik berpendapat bahwa nilai musik seharusnya dihargai lebih tinggi.

Di sisi lain, para analis Wall Street menilai kenaikan harga ini penting untuk memperkuat posisi Spotify di pasar saham. 

Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan berupaya membuktikan bahwa mereka bisa mencapai profit yang stabil. 

Analis dari JPMorgan memperkirakan kenaikan harga sebesar satu dolar per bulan saja dapat menambah pendapatan tahunan Spotify hingga 500 juta dolar AS.

Dalam setahun terakhir, Spotify juga telah menaikkan harga langganan di banyak wilayah lain, termasuk Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan kawasan Asia-Pasifik. 

Baca juga: Menkum Apresiasi Spotify atas Komitmen Royalti yang Transparan dan Adil

Amerika Serikat menjadi salah satu negara besar yang belum mengalami kenaikan harga sejak Juli 2024.

Saat ini, biaya langganan Spotify di AS berada di angka 11,99 dolar AS per bulan, lebih tinggi dibandingkan harga awal saat diluncurkan 14 tahun lalu, yaitu 9,99 dolar AS. 

Dengan tarif tersebut, Spotify juga tercatat satu dolar lebih mahal dibandingkan Apple Music untuk paket individu.

Halaman 1/2
12
Tags:
Spotify
Amerika Serikat
Harga Langganan Spotify
Netflix
