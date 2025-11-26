Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

Rumor iPhone Fold Siap Meluncur 2026, Hadir dengan Tiga Fitur Terobosan

iPhone Fold direncanakan hadir 2026 dengan kamera bawah layar 24 MP, layar tanpa crease, dan baterai lebih dari 5.000 mAh.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Nuryanti
zoom-in Rumor iPhone Fold Siap Meluncur 2026, Hadir dengan Tiga Fitur Terobosan
9to5mac
ILUSTRASI - Foto diunduh dari laman 9to5mac yang diambil pada Senin (6/10/2025). iPhone Fold direncanakan hadir 2026 dengan kamera bawah layar 24 MP, layar tanpa crease, dan baterai lebih dari 5.000 mAh. 

Ringkasan Berita:
  • iPhone Fold diperkirakan rilis bersamaan dengan iPhone 18 Pro pada musim gugur 2026.
  • Fitur pertama yang paling disorot adalah kamera bawah layar 24 megapiksel yang ditempatkan di sisi bagian dalam layar.
  • Angka ini jauh di atas kamera bawah layar pada perangkat Android lipat yang biasanya hanya 4 atau 8 megapiksel. 

TRIBUNNEWS.COM - Apple disebut semakin dekat merilis perangkat lipat pertamanya, yang sementara dikenal sebagai iPhone Fold

Menurut laporan yang dikutip MacRumors, ponsel lipat ini diperkirakan rilis bersamaan dengan iPhone 18 Pro pada musim gugur 2026. 

Bocoran terbaru menggambarkan sebuah perangkat yang datang bukan sekadar mengikuti tren, tetapi membawa tiga fitur besar yang bisa membuatnya menonjol di pasar foldable.

Fitur pertama yang paling disorot adalah kamera bawah layar 24 megapiksel yang ditempatkan di sisi bagian dalam layar. 

Angka ini jauh di atas kamera bawah layar pada perangkat Android lipat yang biasanya hanya 4 atau 8 megapiksel. 

Laporan dari JP Morgan menyebut peningkatan drastis ini menandakan Apple berhasil menyelesaikan tantangan transmisi cahaya dan kejernihan foto yang selama ini menghambat kualitas kamera jenis ini.

Terobosan kedua terkait lipatan layar. 

Hampir semua ponsel lipat saat ini memiliki masalah garis lipatan yang terlihat jelas, tetapi laporan dari situs UDN di China mengklaim Apple sudah menemukan solusinya. 

Perusahaan disebut bekerja lama menyempurnakan engsel dan struktur layar agar iPhone Fold tampil tanpa crease, sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih mulus.

Kemudian, fitur ketiga adalah peningkatan pada sektor baterai. Analis Ming-Chi Kuo mengatakan perangkat ini akan memakai sel baterai berkapasitas tinggi. 

Sumber dari Korea menyebut Apple sedang menguji kapasitas antara 5.400–5.800 mAh, dan leaker Instant Digital bahkan menyatakan kapasitas final akan pasti di atas 5.000 mAh. 

Baca juga: Apple Dikabarkan akan Rilis iPhone Murah di Awal Tahun 2026, Bakal Jadi Penerus iPhone 16e?

Jika benar, ini akan menjadi baterai terbesar yang pernah dipasang di iPhone, mengalahkan iPhone 17 Pro Max yang memiliki 5.088 mAh.

Spesifikasi Lain

Spesifikasi lainnya juga mulai terungkap. 

iPhone Fold disebut akan membawa layar utama 7,8 inci, layar penutup 5,5 inci, serta empat kamera: kamera depan hole-punch, kamera dalam bawah layar, dan dua kamera belakang 48 megapiksel. 

Menariknya, perangkat ini kemungkinan besar memakai Touch ID, bukan Face ID.

