Tablet Gaming Jadi Senjata Baru, POCO Pad M1 & X1 Resmi Meluncur di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – POCO kembali mengguncang panggung teknologi.

Setelah debut global empat produk sekaligus, termasuk duo flagship POCO F8 Pro dan F8 Ultra, kini giliran dua tablet gaming terbarunya, POCO Pad M1 dan POCO Pad X1, resmi hadir di Indonesia.

Peluncuran ini bukan sekadar menambah jajaran perangkat POCO.

Keduanya dirancang sebagai jawaban atas gaya gaming generasi muda yang menuntut performa ekstrem, visual luas, audio imersif, dan mobilitas tinggi.

“Pasar tablet di Indonesia berkembang pesat. Banyak gamer ingin level up pengalaman mainnya. Game modern butuh area visual lebih luas, layar besar memberi ruang ekstra untuk eksplorasi, detail lebih jelas, dan gerakan cepat tanpa batas. Jadi mainnya makin hardcore, makin all-out, pas banget untuk pengguna POCO di Indonesia,” ujar Satryo Sidhi Rachmat, Product Marketing Manager POCO Indonesia.

Ia menambahkan, “Gamer hardcore itu sesi mainnya panjang. Mata capek, tangan capek. Karena itu kami menghadirkan dua tablet dengan karakter berbeda: POCO Pad M1 untuk gamer kasual yang ingin pengalaman all-in, dan POCO Pad X1 untuk gamer ekstrem yang mengejar performa tanpa kompromi.”

POCO Pad M1: All-Rounder Serba Bisa

Layar 12.1 inci 2.5K, refresh rate 120Hz: visual jernih dan smooth, nyaman berjam-jam berkat sertifikasi TÜV Rheinland.

Quad-speaker Dolby Atmos + volume boost 300 persen: audio lantang untuk gaming, streaming, hingga live broadcast.

Baterai 12.000mAh, standby 83 hari: terbesar di lini POCO, dengan 33W fast charging.

Snapdragon 7s Gen 4: multitasking dan gaming kasual lancar tanpa drama.

Ekstra produktivitas: dukungan POCO Smart Pen dan Keyboard, penyimpanan hingga 2TB.

POCO Pad X1: Mesin Gaming Portabel

Layar 11.2 inci 3.2K, refresh rate 144Hz: ultra-smooth, vivid, dengan Dolby Vision dan brightness 800 nits.

Snapdragon 7+ Gen 3, skor AnTuTu 1.77 juta: performa buas, stabil 120 FPS di game kompetitif seperti Call of Duty: Mobile dan Wild Rift.

Baterai 8.850mAh + 45W turbo charging: penuh hanya 94 menit.

Audio imersif: empat speaker Dolby Atmos.

Desain premium: bobot ringan 500 gram, body aluminium unibody stylish.

Xiaomi HyperOS + AI tools: sinkronisasi lintas perangkat, multitasking lintas platform, hingga dukungan Google Gemini dan Circle to Search.

Harga & Ketersediaan

POCO Pad M1: Rp3.999.000 (early bird). Bundling pen + keyboard Rp5.297.000 (hemat Rp200.000).

POCO Pad X1: Rp5.699.000. Bundling pen + keyboard Rp7.197.000 (hemat Rp500.000).

Promo berlaku 26 November – 15 Desember 2025.

Garansi 15 bulan untuk tablet, 12 bulan untuk aksesoris.

Dua Karakter, Satu Ekosistem

Dengan hadirnya POCO Pad M1 dan X1, POCO menyasar dua tipe gamer sekaligus:

M1: hiburan fleksibel, fun, dan lengkap.

X1: performa ekstrem dalam tablet “powerfully slim”.

Keduanya memperkuat ekosistem POCO yang makin menyeluruh, menghadirkan perangkat dengan ekstrem performa dan ekstrem harga di kelasnya.