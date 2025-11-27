iPhone Lipat Pertama Apple akan Dirilis Tahun 2026, Segini Perkiraan Harganya

Ringkasan Berita: iPhone lipat Apple akan dirilis pada tahun 2026 mendatang

iPhone lipat kabarnya akan memiliki desain bergaya buku seperti Samsung Galaxy Z Fold

Harga yang dibanderol berkisar antara Rp 33 juta hingga Rp 41 juta per unitnya.

TRIBUNNEWS.COM – Desas desus mengenai hadirnya ponsel lipat pertama Apple terus menjadi perbincangan hangat hingga saat ini.

Kabar terbaru menyebut bahwa raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino, California, Amerika Serikat itu akan merilis iPhone Fold atau iPhone lipat pada tahun 2026 mendatang.

Perusahaan saat ini dikabarkan masih menguji berbagai komponen pada perangkat lipat tersebut, seperti halnya engsel yang harus memiliki kualitas yang kuat, terlebih saat ponsel dibuka dan ditutup.

Tak hanya itu, panel atau layar yang digunakan pada iPhone lipat juga menjadi perhatiaan utama Apple.

Pasalnya, layar adalah komponen utama yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terlebih untuk ponsel lipat.

Oleh karena itu, Apple pun tidak mau terburu-buru untuk meluncurkan perangkat lipat pertamanya di pasar smartphone global.

Baca juga: Apple Dikabarkan akan Rilis iPhone Murah di Awal Tahun 2026, Bakal Jadi Penerus iPhone 16e?

Bocoran Spesifikasi

Rekomendasi Untuk Anda

1. Desain Keseluruhan

Menurut Mark Gurman dari Bloomberg, iPhone lipat Apple memiliki bentuk yang mirip dengan Samsung Galaxy Z Fold, yang menggunakan mekanisme lipat bergaya buku, alih-alih desain clamshell seperti Samsung Galaxy Z Flip.

Analis industri Ming-Chi Kuo memperkirakan iPhone lipat akan berukuran antara 9 dan 9,5 mm saat dilipat, dan sekitar 4,5 hingga 4,8 mm saat dibuka.

Baru-baru ini, pembocor rahasia Instant Digital yang berbasis di Weibo mengatakan bahwa iPhone lipat akan memiliki ketebalan setidaknya 4,8 mm.

2. Ukuran Layar

Saat dilipat, pengguna akan melihat layar luar berukuran 5,5 inci yang mirip dengan layar iPhone pada umumnya, sementara saat dibuka, akan terlihat layar bergaya iPad berukuran 7,8 inci yang lebih besar.

Layar bagian dalam dikatakan hampir bebas lipatan, berkat penggunaan pelat logam Apple yang dapat meredam dan mengendalikan tekanan yang dihasilkan saat layar ditekuk. Dimensi ini telah dikonfirmasi oleh dua sumber tepercaya.

Menurut salah satu rumor, layar lipat bagian dalam akan memiliki rasio aspek 4:3 dan menggunakan resolusi 2.713 x 1.920, sementara layar luar akan menggunakan resolusi 2.088 x 1.422.

3. Sasis dan Engsel