ASUS ExpertBook PM3: Laptop Bisnis AI Future-Proof dengan Dual SSD & Dual SO-DIMM

TRIBUNNEWS.COM - Di era PC AI seperti sekarang, banyak perusahaan berlomba melakukan upgrade perangkat kerja untuk menghadirkan produktivitas berbasis kecerdasan buatan. Namun ada satu pertanyaan penting yang selalu muncul dari tim finance dan IT setiap tiga tahun sekali: “Mengapa kita harus ganti laptop lagi?”

Masalahnya sederhana. Mayoritas laptop bisnis dan PC AI modern hanya menawarkan performa instan, bukan masa pakai panjang. Dan di sinilah ASUS ExpertBook PM3 (PM3406CKA) tampil berbeda. Laptop bisnis terbaru ASUS ini membawa konsep the true future-proofing, menjadikannya satu-satunya PC AI di kelasnya yang menawarkan dual SSD serta dual SO-DIMM penuh.

Ketersediaan dual slot RAM dan SSD tersebut bukan gimmick, tetapi sebuah opsi desain yang benar-benar dapat menurunkan total cost of ownership (TCO) perusahaan.

Mengapa TCO Sangat Penting dalam Laptop Bisnis Modern?

Setiap vendor bisa mengklaim bahwa produknya “AI-ready”. Namun, AI tanpa skalabilitas hanya menciptakan satu hal: refresh cycle yang lebih sering dan biaya upgrade yang membengkak. Untuk skala perusahaan, apalagi enterprise, itu bukanlah pilihan yang bijak.

Sebaliknya, ASUS ExpertBook memahami bahwa sebuah laptop bisnis harus tetap relevan selama 5 sampai 7 tahun ke depan. Sebagai contoh, enterprise grade BIOS yang digunakan juga dijamin mendapatkan update sampai 5 tahun ke depan. Fitur self recovery juga memastikan percobaan penyusupan celah keamanan di BIOS akan digagalkan.

Dari sisi performa, ASUS ExpertBook PM3 PM3406CKA juga didesain untuk penggunaan jangka panjang. IT Manager, CIO, maupun ITDM membutuhkan perangkat yang bisa tumbuh mengikuti kebutuhan organisasi, bukan perangkat yang memaksa upgrade mahal hanya karena storage atau RAM sudah mentok.

Masalah utama laptop bisnis premium adalah mereka umumnya hanya punya satu slot SSD. Sejumlah laptop bisnis kompetitor hanya menyediakan satu slot SSD M.2 2230 ataupun M.2 2280. Jika perusahaan membeli versi 512GB (yang paling masuk akal dari sisi harga), maka saat kebutuhan storage meningkat, IT harus melakukan cloning OS, mengganti SSD fisik, dan menanggung downtime karyawan.

Pada skala ratusan bahkan ribuan unit laptop kerja karyawan yang tersebar di berbagai cabang perusahaan, ini bukan hanya repot—ini mahal.

Solusi ASUS ExpertBook PM3: Dua Slot SSD, Dua Slot SO-DIMM

Inilah alasan mengapa ASUS ExpertBook PM3 dinilai sebagai laptop bisnis paling future-proof di kelas AI PC. Laptop ini sudah menyediakan dual SSD untuk skalabilitas penggunaan. Satu slot M.2 2280 PCIe 4.0 secara default digunakan sebagai drive untuk sistem, dan satu slot M.2 2230 PCIe 4.0 tersedia sebagai fasilitas ekspansi.

Skenarionya sederhana. Di tahun pertama, perusahaan memakai konfigurasi standar SSD 512GB. Tahun kedua atau ketiga, IT tinggal menambahkan SSD M.2 2230 sebagai drive kedua — tanpa cloning OS, tanpa downtime, tanpa proses migrasi rumit. Laptop bisa diperluas hingga kapasitas total 3TB hanya dalam hitungan menit.

Fitur dual SO-DIMM memungkinkan RAM laptop bertumbuh bersama kebutuhan bisnis perusahaan. Tidak seperti banyak laptop tipis dengan RAM solder atau hanya satu slot, ASUS ExpertBook PM3 menawarkan dua slot SO-DIMM DDR5 dengan kapasitas hingga 64GB.

Pada kondisi harga modul RAM yang melonjak seperti saat ini, perusahaan bisa mulai dengan 1x 16GB RAM, lalu menambah modul kedua saat workload meningkat. RAM 16GB sudah ideal untuk aplikasi AI lokal, VM, maupun multitasking berat. Secara default, ASUS ExpertBook PM3 PM3406CKA juga tersedia dengan RAM 1x32GB jika dibutuhkan.

Perpanjang Siklus Hidup Laptop Menjadi 5–7 Tahun

Dengan pendekatan desain yang sangat IT-friendly, ASUS ExpertBook PM3 memberikan manfaat nyata.

Tahun ke 1–3, laptop dipakai sebagai PC AI modern dengan konfigurasi standar. Tahun ke 4–7, perusahaan dapat melakukan upgrade RAM dan SSD dengan murah, cepat, dan tanpa gangguan operasional.

Hasilnya, siklus penggantian laptop bisa meluas dari 3 tahun menjadi hingga 7 tahun. Biaya pengadaan perangkat menjadi jauh lebih efisien, produktivitas karyawan tetap terjaga, dan ROI meningkat sepanjang siklus hidup perangkat.

Lebih dari sekadar AI PC, ASUS ExpertBook PM3 PM3406CKA adalah platform investasi jangka panjang. Laptop ini tidak hanya menawarkan performa AI melalui prosesor generasi baru, tetapi juga memahami realita kerja departemen IT yang kerap memunculkan pertanyaan seperti: Bagaimana ketika storage habis? Bagaimana jika RAM harus ditambah? Seberapa cepat proses upgrade dilakukan? Berapa banyak downtime yang bisa dihindari?

Lewat laptop bisnis terbarunya, jawaban ASUS sangat jelas. ASUS ExpertBook PM3 PM3406CKA menawarkan performa AI kuat, desain scalable, upgrade murah, dan siklus hidup panjang.

Artinya, ASUS ExpertBook PM3 adalah laptop bisnis paling rasional di kelasnya. Jika Anda adalah manajer IT, purchasing department, pemilik bisnis, atau tech enthusiast yang ingin memilih investasi paling efisien untuk jangka panjang, pesannya sederhana: Jangan korbankan TCO hanya demi label “AI-ready”. Anda bisa memilih ASUS ExpertBook PM3, laptop bisnis AI dengan dual SSD dan dual SO-DIMM — desain yang benar-benar memahami cara kerja IT modern dan kebutuhan efisiensi perusahaan.

