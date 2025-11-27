Kolaborasi POCO–Bose Warnai Debut F8 Series di Pasar Flagship

TRIBUNNEWS.COM, BALI — POCO resmi meluncurkan dua flagship terbarunya, POCO F8 Ultra dan POCO F8 Pro, dalam ajang POCO Global Launch di Bali, Kamis (27/11/2025).

Momen ini menandai langkah berani POCO masuk ke segmen premium, sekaligus mempertegas ambisinya menantang dominasi smartphone kelas atas.

Yang paling mencuri perhatian, POCO mengumumkan kolaborasi dengan Bose, raksasa teknologi audio dunia.

Kerjasama ini menghadirkan sistem suara “Sound by Bose” ke lini F8 Series, menjanjikan pengalaman audio jernih, immersive, dan berkualitas tinggi—sesuatu yang jarang ditemui di smartphone.

“Setelah tujuh tahun perjalanan, POCO kini menjadi salah satu pemain utama di pasar smartphone. F8 Series dirancang untuk memenuhi ekspektasi pengguna yang lebih kritis dan beragam,” ujar Kang Lou, Senior Product Marketing Manager POCO Global.

“Walaupun memasuki segmen premium, POCO tetap berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan nilai ekstrem yang bisa diakses semua orang.”

Flagship dengan Premium Sound

Bagi banyak anak muda, smartphone bukan sekadar perangkat komunikasi, melainkan konsol gaming sekaligus speaker utama.

Rekomendasi Untuk Anda

Di sinilah kolaborasi POCO dan Bose menjadi titik balik.

F8 Ultra hadir dengan sistem akustik triple-speaker 2.1 channel, menghadirkan dentuman bass, vokal jernih, dan soundstage yang immersive—sesuatu yang jarang ditemui di smartphone.

Sebagai seri tertinggi, POCO F8 Ultra hadir dengan arsitektur dual-chipset: Snapdragon® 8 Elite Gen 5 dan VisionBoost D8.

Performa gaming diuji tembus stabil di 120 FPS, sementara sistem pendingin LiquidCool generasi baru menjaga suhu tetap rendah.

Namun yang paling revolusioner adalah sistem audio triple-speaker 2.1 channel hasil joint engineering dengan Bose.

Untuk pertama kalinya, pengguna smartphone bisa merasakan dentuman bass otentik, vokal jernih, dan soundstage luas layaknya perangkat audio premium.

“Kami bersemangat bekerja sama dengan POCO untuk menghadirkan premium sound kepada generasi baru pengguna smartphone,” kata Nick Smith, President of Audio Technology Business Bose.

“Kejernihan dan kedalaman audio ini mendefinisikan ulang batas teknologi suara di perangkat mobile.”

Gaming Stabil, Visual Tajam