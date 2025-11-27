Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Kolaborasi POCO–Bose Warnai Debut F8 Series di Pasar Flagship

POCO resmi meluncurkan dua flagship terbarunya, POCO F8 Ultra dan POCO F8 Pro, dalam ajang POCO Global Launch di Bali,

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Kolaborasi POCO–Bose Warnai Debut F8 Series di Pasar Flagship
HO/IST
POCO resmi meluncurkan dua flagship terbarunya, POCO F8 Ultra dan POCO F8 Pro, dalam ajang POCO Global Launch di Bali, Kamis (27/11/2025).  

TRIBUNNEWS.COM, BALI — POCO resmi meluncurkan dua flagship terbarunya, POCO F8 Ultra dan POCO F8 Pro, dalam ajang POCO Global Launch di Bali, Kamis (27/11/2025). 

Momen ini menandai langkah berani POCO masuk ke segmen premium, sekaligus mempertegas ambisinya menantang dominasi smartphone kelas atas.

Yang paling mencuri perhatian, POCO mengumumkan kolaborasi dengan Bose, raksasa teknologi audio dunia. 

Kerjasama ini menghadirkan sistem suara “Sound by Bose” ke lini F8 Series, menjanjikan pengalaman audio jernih, immersive, dan berkualitas tinggi—sesuatu yang jarang ditemui di smartphone.

“Setelah tujuh tahun perjalanan, POCO kini menjadi salah satu pemain utama di pasar smartphone. F8 Series dirancang untuk memenuhi ekspektasi pengguna yang lebih kritis dan beragam,” ujar Kang Lou, Senior Product Marketing Manager POCO Global. 

“Walaupun memasuki segmen premium, POCO tetap berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan nilai ekstrem yang bisa diakses semua orang.”

Baca juga: Tablet Gaming Jadi Senjata Baru, POCO Pad M1 & X1 Resmi Meluncur di Indonesia

Flagship dengan Premium Sound

Bagi banyak anak muda, smartphone bukan sekadar perangkat komunikasi, melainkan konsol gaming sekaligus speaker utama. 

Rekomendasi Untuk Anda

Di sinilah kolaborasi POCO dan Bose menjadi titik balik. 

F8 Ultra hadir dengan sistem akustik triple-speaker 2.1 channel, menghadirkan dentuman bass, vokal jernih, dan soundstage yang immersive—sesuatu yang jarang ditemui di smartphone.

Sebagai seri tertinggi, POCO F8 Ultra hadir dengan arsitektur dual-chipset: Snapdragon® 8 Elite Gen 5 dan VisionBoost D8. 

Performa gaming diuji tembus stabil di 120 FPS, sementara sistem pendingin LiquidCool generasi baru menjaga suhu tetap rendah.

Namun yang paling revolusioner adalah sistem audio triple-speaker 2.1 channel hasil joint engineering dengan Bose. 

Untuk pertama kalinya, pengguna smartphone bisa merasakan dentuman bass otentik, vokal jernih, dan soundstage luas layaknya perangkat audio premium.

“Kami bersemangat bekerja sama dengan POCO untuk menghadirkan premium sound kepada generasi baru pengguna smartphone,” kata Nick Smith, President of Audio Technology Business Bose. 

“Kejernihan dan kedalaman audio ini mendefinisikan ulang batas teknologi suara di perangkat mobile.”

Gaming Stabil, Visual Tajam

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Metropolitan

Akhir Karier 2 Anggota Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
POCO Indonesia
Poco F8 Ultra
POCO F8 Pro
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak

Baca Juga

Setahun Usai Diluncurkan, Harga Poco F6 Terjun Bebas Lebih dari Sejuta

Setahun Usai Diluncurkan, Harga Poco F6 Terjun Bebas Lebih dari Sejuta

Besok Smartphone Sejutaan Poco C71 Dirilis di Indonesia, Kembaran Redmi A5, Serupa tapi Tak Sama

Besok Smartphone Sejutaan Poco C71 Dirilis di Indonesia, Kembaran Redmi A5, Serupa tapi Tak Sama

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas