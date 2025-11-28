Kode Redeem Genshin Impact Terbaru Hari Ini, 28 November 2025, Klaim untuk Dapatkan Hadiah

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan kode redeem Genshin Impact jadi incaran para pemain game ini.

Hari ini, Jumat (28/11/2025), terdapat kode redeem terbaru yang masih aktif yang dapat diklaim oleh para pemain.

Klaim kode redeem Genshin Impact secara online di laman resmi genshin.hoyoverse.com.

Kode redeem atau "redeem code" diartikan sebagai sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Dapatkan primogems dan berbagai hadiah menarik lainnya secara gratis dari game Genshin Impact.

Hadiah kode redeem bisa langsung digunakan saat bermain game.

Apabila kode redeem Genshin Impact tidak dapat ditukar, artinya kode sudah tidak berlaku lagi.

Kode Redeem Genshin Impact pada Jumat, 28 November 2025, dikutip dari duniagames.co.id: