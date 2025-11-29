Cara Pakai ChatGPT Lewat Action Button di iPhone

TRIBUNNEWS.COM - Bulan November selalu membawa arus pembaruan teknologi, dan salah satu kabar menarik datang dari ekosistem Apple.

Meski Apple belum mengizinkan pengguna untuk mengganti fungsi tombol samping Siri dengan asisten lain, pemilik iPhone 15 Pro dan model lebih baru kini punya jalan pintas: menggunakan ChatGPT lewat Action Button.

Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh MacRumors.

Aplikasi ChatGPT di iPhone memungkinkan pengguna berinteraksi melalui teks atau suara.

Ketika mode suara ChatGPT dihubungkan langsung ke Action Button, pengguna bisa memulai percakapan hanya dengan sekali tekan panjang—mirip asisten digital, tetapi dengan kemampuan pemrosesan bahasa yang jauh lebih luas.

Untuk mengaktifkannya, langkah pengaturannya pun cukup sederhana:

Unduh aplikasi ChatGPT dari App Store, lalu masuk atau buat akun.

Buka aplikasi Settings di iPhone.

Ketuk Action Button.

Geser ke bagian Controls, lalu pilih ikon dua chevron pada kontrol yang sedang aktif.

Ketik “ChatGPT” pada kolom pencarian.

Pilih opsi Open ChatGPT Voice.

Setelah itu, tekan lama Action Button dan iPhone akan langsung membuka mode suara ChatGPT.

Pada penggunaan pertama, aplikasi mungkin meminta izin mikrofon—cukup ketuk Allow.

Setelah izinnya aktif, Anda bisa langsung berbicara.

Update terbaru dari aplikasi juga membawa perubahan penting: percakapan suara kini berlangsung dalam jendela chat yang sama dengan percakapan teks. Artinya, respons ChatGPT akan muncul secara real-time dalam bentuk suara, teks di layar, bahkan visual jika model menghasilkan gambar.

Transisi antara mengetik dan berbicara menjadi lebih natural, dan konteks percakapan tetap terjaga.

Yang menarik, Anda bisa keluar dari aplikasi tanpa memutus percakapan.

Selama ChatGPT masih mendengarkan atau menyiapkan respons, sesi tersebut tampil di Dynamic Island. Untuk menghentikan percakapan, cukup ketuk Dynamic Island dan pilih End.

Meski fungsi ini membuat ChatGPT terasa seperti asisten pribadi yang lebih cerdas, ada batasannya.

ChatGPT belum memiliki akses sistem seperti Siri, sehingga tidak bisa mengatur alarm, membuka kalender, atau melakukan tindakan yang terkait langsung dengan sistem iOS.

Namun sebagai pintasan cepat untuk percakapan yang lebih fleksibel dan kontekstual, integrasi ChatGPT melalui Action Button menjadi fitur tambahan yang cukup signifikan bagi pengguna iPhone terbaru.

(Tribunnews.com/Widya)