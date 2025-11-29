Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

3 MacBook Baru Siap Meluncur Awal 2026, Ini Bocorannya

Apple dikabarkan siap merilis tiga MacBook baru di awal 2026, termasuk MacBook Air M5 dan model 12,9 inci berharga lebih terjangkau.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in 3 MacBook Baru Siap Meluncur Awal 2026, Ini Bocorannya
Dok. Apple
PERANGKAT BARU APPLE - Apple dikabarkan siap merilis tiga MacBook baru di awal 2026, termasuk MacBook Air M5 dan model 12,9 inci berharga lebih terjangkau. 

TRIBUNNEWS.COM - Akhir tahun sudah di depan mata, dan Apple diperkirakan membuka 2026 dengan sederetan perangkat baru. 

Menurut laporan 9to5Mac, ada tiga MacBook yang dipersiapkan untuk rilis pada awal tahun, mulai dari pembaruan MacBook Air hingga model baru berukuran 12,9 inci dengan harga lebih murah.

1. Model pertama yang akan hadir adalah MacBook Air dengan chip M5. 

Seri Air yang menjadi Mac paling populer ini diperkirakan tetap mempertahankan desain dari model M4, termasuk pilihan ukuran 13 dan 15 inci. 

Meski belum banyak detail yang diketahui, Apple kemungkinan menghadirkan satu warna baru sebagai pengganti sky blue serta sejumlah peningkatan kecil lain. 

Jika mengikuti pola sebelumnya, MacBook Air M5 bisa meluncur antara Februari dan Maret 2026.

3. Apple juga menyiapkan MacBook Pro dengan chip M5 Pro dan M5 Max. 

Rekomendasi Untuk Anda

Varian Pro berperforma tinggi ini dijadwalkan hadir dalam ukuran 14 dan 16 inci, melengkapi model M5 yang sudah rilis tanpa pilihan chip lebih bertenaga. 

Selain peningkatan di sektor chip, pengguna dapat mengantisipasi kecepatan SSD yang lebih cepat serta memori dengan bandwidth lebih tinggi. 

Menariknya, Apple juga disebut tengah menyiapkan desain ulang besar-besaran untuk MacBook Pro dengan chip M6, namun baru akan hadir paling cepat akhir 2026.

Baca juga: Apple Ungkap Rencana Peluncuran Perangkat Mac Sepanjang Tahun 2026, Ada MacBook Murah?

3. Produk ketiga mungkin menjadi yang paling menarik perhatian: MacBook 12,9 inci baru yang disebut-sebut akan menjadi MacBook paling terjangkau dalam jajaran Apple

Model ini dikabarkan menggunakan chip A18 Pro—chip yang biasanya digunakan pada iPhone—serta dijual pada kisaran harga 599 hingga 699 dolar AS. 

MacBook ini akan hadir dalam beberapa warna, termasuk silver, biru, pink, dan kuning. 

Langkah ini disebut sebagai upaya Apple menarik pengguna iPhone yang selama ini lebih memilih laptop Windows atau Chromebook.

Jika semua rumor ini benar, awal 2026 akan menjadi periode yang padat bagi Apple, terutama bagi pengguna yang menunggu laptop baru dengan harga lebih ramah maupun performa kelas profesional.

(Tribunnews.com/Widya)

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Seleb

Nikita Mirzani Tempuh Kasasi, Hotman Paris Bandingkan Sikap sang Artis dengan Dirinya di Persidangan

Tags:
MacBook
Apple
MacBook Air
MacBook Pro
chip M5 Pro
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas