3 MacBook Baru Siap Meluncur Awal 2026, Ini Bocorannya

TRIBUNNEWS.COM - Akhir tahun sudah di depan mata, dan Apple diperkirakan membuka 2026 dengan sederetan perangkat baru.

Menurut laporan 9to5Mac, ada tiga MacBook yang dipersiapkan untuk rilis pada awal tahun, mulai dari pembaruan MacBook Air hingga model baru berukuran 12,9 inci dengan harga lebih murah.

1. Model pertama yang akan hadir adalah MacBook Air dengan chip M5.

Seri Air yang menjadi Mac paling populer ini diperkirakan tetap mempertahankan desain dari model M4, termasuk pilihan ukuran 13 dan 15 inci.

Meski belum banyak detail yang diketahui, Apple kemungkinan menghadirkan satu warna baru sebagai pengganti sky blue serta sejumlah peningkatan kecil lain.

Jika mengikuti pola sebelumnya, MacBook Air M5 bisa meluncur antara Februari dan Maret 2026.

3. Apple juga menyiapkan MacBook Pro dengan chip M5 Pro dan M5 Max.

Varian Pro berperforma tinggi ini dijadwalkan hadir dalam ukuran 14 dan 16 inci, melengkapi model M5 yang sudah rilis tanpa pilihan chip lebih bertenaga.

Selain peningkatan di sektor chip, pengguna dapat mengantisipasi kecepatan SSD yang lebih cepat serta memori dengan bandwidth lebih tinggi.

Menariknya, Apple juga disebut tengah menyiapkan desain ulang besar-besaran untuk MacBook Pro dengan chip M6, namun baru akan hadir paling cepat akhir 2026.

3. Produk ketiga mungkin menjadi yang paling menarik perhatian: MacBook 12,9 inci baru yang disebut-sebut akan menjadi MacBook paling terjangkau dalam jajaran Apple.

Model ini dikabarkan menggunakan chip A18 Pro—chip yang biasanya digunakan pada iPhone—serta dijual pada kisaran harga 599 hingga 699 dolar AS.

MacBook ini akan hadir dalam beberapa warna, termasuk silver, biru, pink, dan kuning.

Langkah ini disebut sebagai upaya Apple menarik pengguna iPhone yang selama ini lebih memilih laptop Windows atau Chromebook.

Jika semua rumor ini benar, awal 2026 akan menjadi periode yang padat bagi Apple, terutama bagi pengguna yang menunggu laptop baru dengan harga lebih ramah maupun performa kelas profesional.

(Tribunnews.com/Widya)