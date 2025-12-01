Kumpulan Kode Redeem FC Mobile Terbaru, 1 Desember 2025, Klaim dan Dapatkan Hadiah Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan kode redeem FC Mobile terbaru jadi incaran para pemainnya.

Pada hari ini, Senin (1/12/2025), tersedia beberapa kode redeem FC Mobile terbaru.

FC Mobile, nama baru dari FIFA Mobile, merupakan sebuah game sepak bola berbasis mobile yang dikembangkan oleh EA Sports untuk perangkat Android dan iOS.

Kode redeem FC Mobile terdiri atas huruf dan angka unik.

Klaim kode redeem FC Mobile di laman resmi redeem.fcm.ea.com.

Kode redeem berasal dari bahasa Inggris "redeem code" yang artinya sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Jika ingin mengklaim kode redeem, jangan lupa login menggunakan akun EA Sports Anda terlebih dahulu.

Pemain yang sudah melakukan klaim kode, berkesempatan mendapatkan standard pack, pemain terbaru atau hadiah spesial lainnya di game FC Mobile secara gratis.

Hadiah yang berhasil diklaim bisa langsung digunakan untuk bermain game FC Mobile EA Sports.

Kumpulan Kode Redeem FC Mobile EA Sports

Berikut kumpulan kode redeem FC Mobile EA Sports terbaru pada Senin (1/12/2025), dikutip dari laman duniagames.co.id:

FCMOBILE258

FCMONIMSLJ25

BUND90MWJSH

HQOJWHDB25

KKJEDEMOCRATA

GLORIOUSCODE

FCMS2025KIT

FCPROFESTHCM25

SPOOKYGIFT

PARALLELPITCHES

BRIGHTLIGHTS

CAMPEAOBRASILEIRO25

FCM26NABGS

SOCCERSATURDAY

26ISLIVE

SONISYOURS

FCPROSHANGHAI25

EAFOOTBALL80ID

REDEEMFCGEMS

FIFALEGEND28

FOOTBALLPOINT100

NEWSEASONBOOST

TOTWPLAYER28

FIFAIDMERDEKA

ULTRAICONFREE

KROOSISYOURS

BRACADEIRA

SKIPPER

NEWSEASON25

FIRSTMATCHDAY

Cara Klaim Kode Redeem FC Mobile:

Pertama buka laman penukaran kode redeem.fcm.ea.com Selanjutnya login terlebih dahulu menggunakan akun EA Anda Kemudian masukkan kode redeem FC Mobile EA Sports yang masih berlaku Terakhir klik redeem atau tukar, dan tunggu hingga kode berhasil di redeem Jika sudah berhasil, Anda bisa menggunakan hadiah yang Anda dapat untuk bermain game FC Mobile.

FC Mobile EA Sports

FC Mobile adalah permainan sepak bola online yang bisa dimainkan secara gratis melalui ponsel.

Game FC Mobile ini dapat diakses oleh pemain di seluruh dunia.

Pemain game FC mobile akan mendapatkan pengalaman bermain bola yang realistis.

Permainan FC Mobile dirilis sejak tahun 2016 lalu.

Dikutip dari laman ea.com, FC Mobile dikembangkan oleh perusahaan EA Mobile dan EA Kanada dan dipublikasi oleh EA Sports.

Game FC Mobile dapat dimainkan di iOS maupun Android.

FC Mobile dimainkan seperti permainan game sepak bola pada umumnya.

Para pemain harus bisa memainkan berbagai strategi untuk memainkan para tim sepak bola agar bisa memenangkan pertandingan.

