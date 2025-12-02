Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

PANDI dan Pemprov Bali Sepakati Kerjasama Nama Domain .Bali di Ranah Digital

Identitas digital ini akan menjadi wadah resmi yang mempersatukan narasi Bali dalam bentuk yang modern dan mudah diakses masyarakat luas

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in PANDI dan Pemprov Bali Sepakati Kerjasama Nama Domain .Bali di Ranah Digital
Tribunnews.com/istimewa
ADI NAMA DOMAIN DIGITAL - Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang pendaftaran dan pengelolaan nama domain tingkat tinggi berbasis geografis .Bali antara Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dengan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Jaya Sabha, Bali, 27 November 2025 

Ringkasan Berita:
  • Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Pemprov Bali menandatangani Kesepakatan Bersama pendaftaran dan pengelolaan nama domain tingkat tinggi berbasis geografis .Bali 
  • Identitas digital ini akan menjadi wadah resmi yang mempersatukan narasi Bali dalam bentuk yang modern dan mudah diakses masyarakat luas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Pemerintah Provinsi Bali menandatangani Kesepakatan Bersama tentang pendaftaran dan pengelolaan nama domain tingkat tinggi berbasis geografis .Bali di Bali, 27 November 2025.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak mengatakan, kerjasama ini akan memperkuat identitas digital Bali di panggung nasional dan internasional, sekaligus membuka era baru bagi pemanfaatan teknologi internet yang lebih berdaulat, aman, dan berkarakter sesuai jati diri Bali.

"Dalam konteks ekosistem digital global, nama domain tingkat tinggi geografis telah menjadi simbol identitas daerah dan sarana memperkuat posisi suatu wilayah di ruang digital," ujarnya dikutip Selasa, 2 Desember 2025.

Banyak kota besar dunia memanfaatkan domain geografis seperti .tokyo, .paris, atau .nyc untuk meningkatkan visibilitas brand, mendukung sektor ekonomi dan memperkuat layanan publik digital

"Hal ini juga mampu menguatkan citra sekaligus juga memberikan ruang digital resmi bagi komunitas lokal," imbuhnya.

Kehadiran domain .Bali juga diharapkan membawa nilai lebih karena Bali bukan hanya sebuah wilayah geografis, tetapi juga representasi budaya, pariwisata, dan kreativitas yang telah dikenal secara global. 

Baca juga: Dukung Hilirisasi di Industri Telko, Pandi Gulirkan Program Indonesia Berdaulat Digital

Rekomendasi Untuk Anda

"Identitas digital ini akan menjadi wadah resmi yang mempersatukan narasi Bali dalam bentuk yang modern dan mudah diakses masyarakat luas," kata John Sihar Simanjuntak.

Kesepakatan ini merupakan salah satu rangkaian penjajakan panjang antara pemerintah Bali dengan PANDI. Sebelumnya, PANDI juga telah mengawali kerja sama dengan Universitas Udayana dalam kajian teknis terkait Second-Level Domain Label Generation Rules Aksara Bali yang menghasilkan penggunaan .id.

Penjajakan dengan Pemerintah Provinsi Bali mencakup penyusunan konsep tata kelola domain, analisis regulasi serta pembahasan skema pendanaan dan operasional jangka Panjang. 

Penjajakan ini telah dilakukan sejak awal pembukaan peluang pendaftaran new gTLD ICANN yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026. 

John mengatakan, selama proses tersebut, berbagai aspek ditelaah secara mendalam, mulai dari kesiapan infrastruktur yang harus memenuhi standar ICANN, model bisnis dan pendanaan jangka panjang, skema pengelolaan teknis registry backend, hingga mekanisme verifikasi pengguna demi memastikan .Bali tidak hanya menjadi domain simbolik tetapi juga sebuah sistem yang aman, dapat diandalkan, dan bermanfaat luas.


Ruang lingkup kerjasama PANDI dan Pemprov Bali meliputi persetujuan resmi penggunaan nama Bali untuk pendaftaran sebagai TLD geografis, penyusunan kebijakan dan tata kelola domain, dukungan teknis dalam pengoperasian DNS dan infrastruktur terkait, penyediaan layanan verifikasi dan operasional, pemanfaatan .Bali sebagai identitas digital resmi Pemerintah Provinsi Bali, serta kegiatan promosi dan edukasi publik agar masyarakat dapat memahami manfaat dan potensi penggunaan domain ini. 

Kesepakatan tersebut berlaku lima tahun dan akan diperpanjang mengikuti masa berlaku pendaftaran TLD di ICANN, sebagai bentuk komitmen jangka panjang kedua pihak.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam pengembangan identitas digital Bali melalui domain .Bali.  

"Inisiatif ini diproyeksikan sebagai upaya menghadirkan ruang digital yang lebih terstruktur, aman, dan mampu merepresentasikan karakter Bali dalam ekosistem internet global," ungkapnya.

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Seleb

Atalia Praratya Berduka di Tengah Proses Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Tercinta Meninggal Dunia

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia)
Pemprov Bali
nama domain
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak

Baca Juga

Pemprov Bali Buka 4.914 Formasi PPPK 2024 untuk Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis

Pemprov Bali Buka 4.914 Formasi PPPK 2024 untuk Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis

40 Link Twibbon Hari Raya Galungan 2024, Beserta Cara Membuatnya

40 Link Twibbon Hari Raya Galungan 2024, Beserta Cara Membuatnya

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas