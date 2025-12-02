PANDI dan Pemprov Bali Sepakati Kerjasama Nama Domain .Bali di Ranah Digital

Ringkasan Berita: Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Pemprov Bali menandatangani Kesepakatan Bersama pendaftaran dan pengelolaan nama domain tingkat tinggi berbasis geografis .Bali

Identitas digital ini akan menjadi wadah resmi yang mempersatukan narasi Bali dalam bentuk yang modern dan mudah diakses masyarakat luas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Pemerintah Provinsi Bali menandatangani Kesepakatan Bersama tentang pendaftaran dan pengelolaan nama domain tingkat tinggi berbasis geografis .Bali di Bali, 27 November 2025.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak mengatakan, kerjasama ini akan memperkuat identitas digital Bali di panggung nasional dan internasional, sekaligus membuka era baru bagi pemanfaatan teknologi internet yang lebih berdaulat, aman, dan berkarakter sesuai jati diri Bali.

"Dalam konteks ekosistem digital global, nama domain tingkat tinggi geografis telah menjadi simbol identitas daerah dan sarana memperkuat posisi suatu wilayah di ruang digital," ujarnya dikutip Selasa, 2 Desember 2025.

Banyak kota besar dunia memanfaatkan domain geografis seperti .tokyo, .paris, atau .nyc untuk meningkatkan visibilitas brand, mendukung sektor ekonomi dan memperkuat layanan publik digital

"Hal ini juga mampu menguatkan citra sekaligus juga memberikan ruang digital resmi bagi komunitas lokal," imbuhnya.

Kehadiran domain .Bali juga diharapkan membawa nilai lebih karena Bali bukan hanya sebuah wilayah geografis, tetapi juga representasi budaya, pariwisata, dan kreativitas yang telah dikenal secara global.

Baca juga: Dukung Hilirisasi di Industri Telko, Pandi Gulirkan Program Indonesia Berdaulat Digital

Rekomendasi Untuk Anda

"Identitas digital ini akan menjadi wadah resmi yang mempersatukan narasi Bali dalam bentuk yang modern dan mudah diakses masyarakat luas," kata John Sihar Simanjuntak.

Kesepakatan ini merupakan salah satu rangkaian penjajakan panjang antara pemerintah Bali dengan PANDI. Sebelumnya, PANDI juga telah mengawali kerja sama dengan Universitas Udayana dalam kajian teknis terkait Second-Level Domain Label Generation Rules Aksara Bali yang menghasilkan penggunaan .id.

Penjajakan dengan Pemerintah Provinsi Bali mencakup penyusunan konsep tata kelola domain, analisis regulasi serta pembahasan skema pendanaan dan operasional jangka Panjang.

Penjajakan ini telah dilakukan sejak awal pembukaan peluang pendaftaran new gTLD ICANN yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026.

John mengatakan, selama proses tersebut, berbagai aspek ditelaah secara mendalam, mulai dari kesiapan infrastruktur yang harus memenuhi standar ICANN, model bisnis dan pendanaan jangka panjang, skema pengelolaan teknis registry backend, hingga mekanisme verifikasi pengguna demi memastikan .Bali tidak hanya menjadi domain simbolik tetapi juga sebuah sistem yang aman, dapat diandalkan, dan bermanfaat luas.



Ruang lingkup kerjasama PANDI dan Pemprov Bali meliputi persetujuan resmi penggunaan nama Bali untuk pendaftaran sebagai TLD geografis, penyusunan kebijakan dan tata kelola domain, dukungan teknis dalam pengoperasian DNS dan infrastruktur terkait, penyediaan layanan verifikasi dan operasional, pemanfaatan .Bali sebagai identitas digital resmi Pemerintah Provinsi Bali, serta kegiatan promosi dan edukasi publik agar masyarakat dapat memahami manfaat dan potensi penggunaan domain ini.

Kesepakatan tersebut berlaku lima tahun dan akan diperpanjang mengikuti masa berlaku pendaftaran TLD di ICANN, sebagai bentuk komitmen jangka panjang kedua pihak.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam pengembangan identitas digital Bali melalui domain .Bali.

"Inisiatif ini diproyeksikan sebagai upaya menghadirkan ruang digital yang lebih terstruktur, aman, dan mampu merepresentasikan karakter Bali dalam ekosistem internet global," ungkapnya.