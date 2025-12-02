Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem

Kode Redeem FC Mobile Terbaru 2 Desember  2025, Segera Klaim Hadiah 100.000 Koin Gratis

Kode redeem FC Mobile terbaru hari ini, 2 Desember 2025 yang bisa diklaim berbagai hadiah gratis, mulai dari 100.000 koin hingga pemain OVR 106-115.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Garudea Prabawati
Kode Redeem FC Mobile Terbaru 2 Desember  2025, Segera Klaim Hadiah 100.000 Koin Gratis
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
KODE REDEEM FC - Potret bermain gim FC Mobile dari EA Sports diambil Selasa (2/12/2025). Kode redeem FC Mobile terbaru hari ini, 2 Desember 2025 yang bisa diklaim berbagai hadiah gratis, mulai dari 100.000 koin hingga pemain OVR 106-115. 

TRIBUNNEWS.COM - Dunia gim sepak bola virtual, FC mobile kembali diramaikan dengan kabar gembira dari EA Sports.

Hari ini, Selasa 2 Desember 2025, developer resmi merilis kode redeem terbaru FC Mobile yang bisa diklaim oleh jutaan pemain di seluruh dunia. 

Kode redeem FC Mobile terbaru 2 Desember 2025 adalah salah satu fitur yang paling ditunggu setiap pekan karena memberikan kesempatan bagi para pemain untuk memperoleh berbagai hadiah gratis, mulai dari koin, diamond, hingga kartu pemain dengan OVR tinggi. 

Hadiah-hadiah tersebut bukan hanya sekadar bonus, tetapi juga menjadi modal penting untuk memperkuat skuad, meningkatkan performa tim, dan bersaing di berbagai event maupun mode kompetitif.

Momentum rilis kode redeem 2 Desember 2025 terasa semakin spesial karena bertepatan dengan periode event Cyber Week dan sejumlah update konten yang sedang berlangsung di FC Mobile

Adanya hadiah berupa 100.000 koin gratis, diamond, serta pemain dengan OVR 106–115, para pemain bisa lebih leluasa melakukan upgrade tim tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. 

Selain memberikan keuntungan praktis, kode redeem juga menjadi bentuk apresiasi developer kepada komunitas global yang terus setia memainkan FC Mobile

Sistem klaim yang mudah melalui laman resmi EA, setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah bernilai tinggi. 

Pemain disarankan untuk segera menukarkan kode-kode terbaru hari ini melalui laman resmi https://redeem.fcm.ea.com/.

Kemudian klik menu “Redeem” di dalam gim, karena masa berlaku kode sangat terbatas dan bisa kedaluwarsa dalam hitungan jam. 

Beberapa kode redeem FC Mobile terbaru 2 Desember 2025 hanya bisa digunakan satu kali per akun dan tidak dapat diklaim ulang.

Kombinasi antara kode redeem FC Mobile terbaru 2 Desember 2025 dan partisipasi aktif dalam event menjadi strategi terbaik untuk membangun tim yang kompetitif di FC Mobile.

Kode Redeem FC Mobile Terbaru 2 Desember  2025

Simak kode redeem FC Mobile terbaru hari ini, 2 Desember 2025, melansir dari berbagai sumber:

LIBERTADORESFCM25

BLACKFRIDAY25

Tags:
Kode Redeem FC Mobile Hari Ini
FC Mobile
kode redeem
Tribunnews
