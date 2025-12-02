Coocaa Rilis X66H Series, Usung Panel QD-Mini LED dan Teknologi Layar Baru

Ringkasan Berita: Coocaa meluncurkan X66H Series, TV QD-Mini LED terbaru yang hadir dalam tiga ukuran: 55 inch, 65 inch, dan 75 inch.

TRIBUNNEWS.COM - Merek smart TV global, Coocaa resmi meluncurkan X66H Series, TV QD-Mini LED terbaru yang hadir dalam tiga ukuran: 55 inch, 65 inch, dan 75 inch di Electronic City SCBD, Jakarta Selatan.

Produk ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual yang lebih jernih, nyaman, dan responsif bagi pengguna yang menginginkan kualitas hiburan terbaik di rumah.

TV QD-Mini LED adalah televisi yang menggabungkan teknologi Quantum Dot dan Mini LED untuk menghasilkan warna lebih kaya serta pencahayaan yang sangat presisi.

Teknologi ini membuat gambar tampil lebih cerah, kontras tinggi, dan detail jelas meskipun memakai panel LCD.

Coocaa X66H Series hadir untuk memberikan pengalaman hiburan yang lebih responsif berkat Game Mode dengan teknologi VRR dan ALLM. Hal ini membuat gameplay terasa lebih halus, stabil, dan minim jeda.

Diperkaya dengan 120Hz Turbo Motion, setiap gerakan tampil lebih mulus sehingga pengalaman bermain maupun menonton terasa semakin nyaman dan optimal.

Tak hanya itu, dukungan HDR10+, Dolby Vision, dan Dolby Atmos memberikan kualitas visual yang lebih hidup serta audio yang imersif, menghadirkan sensasi menonton yang benar-benar menyeluruh dan mendalam.

Selain mengusung panel QD-Mini LED kelas premium, Coocaa bersama PT. Skyworth berkolaborasi dengan BOE, salah satu produsen panel terbaik di dunia untuk menghadirkan teknologi layar Matte Screen Ultra.

Inovasi ini memadukan beberapa lapisan V-Free yang dirancang khusus untuk meningkatkan kenyamanan visual, menjaga kualitas gambar, dan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih menyenangkan di berbagai kondisi pencahayaan.

Tiga Teknologi V-Free untuk Tampilan Lebih Nyaman dan Jernih

V-Free Matte Layer — Layar Anti-Silau

Lapisan matte premium yang mampu mengurangi pantulan cahaya secara signifikan sehingga visibilitas tetap optimal.

Efektif mengurangi ketegangan mata dan sangat ideal untuk ruangan dengan banyak sumber cahaya atau pencahayaan alami yang kuat.

2. V-Free Clarity+ Layer — Gambar Lebih Jernih dan Tajam

Memberikan detail yang lebih halus, warna yang lebih konsisten, serta tampilan yang lebih bersih, terutama pada adegan bergerak cepat.

Hasilnya, gambar tampak lebih stabil dan nyata.

3. V-Free 180° Wide View Layer — Warna Konsisten dari Semua Sudut

Memastikan warna, kontras, dan kecerahan tetap akurat meskipun dilihat dari sudut ekstrem.

Teknologi ini memungkinkan seluruh anggota keluarga menikmati kualitas visual yang sama, di mana pun posisi duduknya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)