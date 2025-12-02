Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Google Pangkas Kuota Penggunaan Gratis Fitur AI di Gemini dan Nano Banana

Google menjelaskan bahwa batas penggunaan harian nantinya bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai periode waktu,

Penulis: Bobby W
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Google Pangkas Kuota Penggunaan Gratis Fitur AI di Gemini dan Nano Banana
Anews/Tangkap Layar
UNGGUL DALAM TES - Platform artificial intelligence Gemini besutan Google dilaporkan mengungguli ChatGPT dalam sebuah tes yang menguji tingkat kemanusiaan dari sebuah kecerdasan buatan. Meski begitu, ChatGPT tetap menjadi platform yang paling banyak digunakan di dunia. 

Ringkasan Berita:
  • Google mengurangi kuota penggunaan AI untuk pengguna gratis akibat lonjakan permintaan.
  • Pengurangan kuota gratis termasuk batas interaksi Gemini 3 Pro yang kini bersifat dinamis dan hanya 2 gambar/hari untuk Nano Banana Pro.
  • Google kini menawarkan tiga tier layanan AI: Gratis (batas sangat ketat), Pro (Rp49.000/bulan dengan kapasitas jauh lebih besar), dan Ultra (Rp149.000/bulan dengan fitur maksimal seperti Agent dan Deep Think).

 

TRIBUNNEWS.COM - Kabar kurang mengenakkan bagi para pengguna akun gratis layanan kecerdasan buatan (AI) Google pada awal bulan Desember ini.

Hal ini terjadi lantaran raksasa teknologi asal Amerika Serikat ini, baru saja mengumumkan pengurangan kuota penggunaan bagi mereka yang tidak berlangganan Google AI Pro.

Langkah ini diambil menyusul respons luar biasa dari masyarakat global terhadap fitur AI pada Gemini 3 Pro dan Nano Banana Pro yang melampaui proyeksi awal perusahaan.

Sebelumnya, pemegang akun gratis dapat melakukan hingga lima interaksi harian dengan Gemini 3 Pro serta membuat atau mengedit maksimal tiga gambar melalui Nano Banana Pro.

Namun, pembaruan terkini memperketat kontrol guna mengelola lonjakan permintaan pengguna.

Dalam tier akses "Basic" baru untuk Gemini 3 Pro (Thinking), batasan angka spesifik telah dihilangkan.

Google menjelaskan, batas penggunaan harian nantinya bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai periode waktu.

Kebijakan terbaru Google ini mengindikasikan kuota akan berfluktuasi secara dinamis berdasarkan permintaan pengguna pada saat itu.

Sementara itu, kuota harian pengguna gratis untuk alat gambar Nano Banana Pro dikurangi menjadi hanya dua gambar.

Diperkirakan setelah kuota ini habis, sistem akan beralih otomatis ke model Nano Banana standar.

Pembatasan serupa juga berlaku di platform lain seperti NotebookLM.

Fitur pembuatan Infografis dan Slide Decks untuk sementara dinonaktifkan bagi pengguna gratis.

 Meskipun fitur tersebut, tetap tersedia untuk pelanggan tier Pro, mereka juga dikenai batas penggunaan tertentu.

Google menjelaskan, perubahan mendadak ini disebabkan oleh lonjakan aktivitas yang memberi tekanan berat pada infrastruktur perusahaan.

Halaman 1/2
12
Tags:
Google
Google Gemini
Nano Banana
artificial intelligence (AI)
kecerdasan buatan
Meaningful
Amerika Serikat
Gemini 3 Pro
Evergreen
Tribunnews
