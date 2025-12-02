Daftar Harga Terbaru HP Samsung Desember 2025: Galaxy S25 Dibanderol Mulai dari Rp8,9 Juta
Samsung Galaxy S25 kini dibanderol mulai dari Rp 8,9 juta di akhir tahun 2025 ini. Berikut daftar harga HP Samsung terbaru.
TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar harga terbaru semua model HP Samsung periode Desember 2025.
Samsung merupakan salah satu produsen smartphone global yang berbasis di Korea Selatan.
Selain memproduksi smartphone, Samsung juga dikenal sebagai pembuat beberapa perangkat berbasis teknologi, seperti jam tangan pintar (Galaxy Watch), tablet (Galaxy Tab), earbud, hingga televisi pintar (smart TV).
Dari sisi ponsel pintar, terdapat beberapa model smartphone yang telah diproduksi oleh Samsung, di antaranya Galaxy S Series, Galaxy A Series, dan Galaxy Z Series.
Ketiga model tersebut dibedakan berdasarkan spesifikasi dan harga jualnya.
Daftar Harga HP Samsung
Dikutip dari Samsung Indonesia, berikut rincian harga terbaru semua model HP Samsung:
*) Galaxy S Series
Kapasitas Ruang Penyimpanan 256 GB Rp 13.999.000
Kapasitas Ruang Penyimpanan 512 GB Rp 18.499.000
- Samsung Galaxy S25 Ultra
Kapasitas Ruang Penyimpanan 256 GB Rp 20.999.000
Kapasitas Ruang Penyimpanan 512 GB Rp 22.999.000
- Samsung Galaxy S25 Edge
Kapasitas Ruang Penyimpanan 256 GB Rp 15.499.000
