Daftar Harga Terbaru HP Samsung Desember 2025: Galaxy S25 Dibanderol Mulai dari Rp8,9 Juta

TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar harga terbaru semua model HP Samsung periode Desember 2025.

Samsung merupakan salah satu produsen smartphone global yang berbasis di Korea Selatan.

Selain memproduksi smartphone, Samsung juga dikenal sebagai pembuat beberapa perangkat berbasis teknologi, seperti jam tangan pintar (Galaxy Watch), tablet (Galaxy Tab), earbud, hingga televisi pintar (smart TV).

Dari sisi ponsel pintar, terdapat beberapa model smartphone yang telah diproduksi oleh Samsung, di antaranya Galaxy S Series, Galaxy A Series, dan Galaxy Z Series.

Ketiga model tersebut dibedakan berdasarkan spesifikasi dan harga jualnya.

Baca juga: Bocoran RAM dan Penyimpanan Samsung Galaxy S26 Mulai Terungkap, Ada Peningkatan?

Daftar Harga HP Samsung

Dikutip dari Samsung Indonesia, berikut rincian harga terbaru semua model HP Samsung:

*) Galaxy S Series

- Samsung Galaxy S25

Rekomendasi Untuk Anda

Kapasitas Ruang Penyimpanan 256 GB Rp 13.999.000

- Samsung Galaxy S25+

Kapasitas Ruang Penyimpanan 512 GB Rp 18.499.000

- Samsung Galaxy S25 Ultra

Kapasitas Ruang Penyimpanan 256 GB Rp 20.999.000

Kapasitas Ruang Penyimpanan 512 GB Rp 22.999.000

- Samsung Galaxy S25 Edge

Kapasitas Ruang Penyimpanan 256 GB Rp 15.499.000