Kode Redeem FF Aktif Terbaru 3 Desember 2025, Segera Klaim Hadiah Senjata Evo Gun Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Garena kembali memberikan kejutan bagi jutaan pemain Free Fire (FF) dengan merilis kode redeem terbaru yang bisa diklaim hari ini Rabu, 3 Desember 2025.

Kode redeem FF aktif terbaru selalu menjadi momen yang paling ditunggu oleh para survivors, karena menghadirkan berbagai hadiah gratis yang bernilai tinggi, mulai dari skin langka, senjata Evo Gun, bundle eksklusif, hingga diamond.

Hadiah-hadiah ini biasanya hanya bisa diperoleh melalui event besar atau pembelian dalam game, sehingga kehadiran kode redeem menjadi kesempatan emas bagi pemain untuk memperkuat koleksi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

Kode redeem FF aktif terbaru 3 Desember 2025 ini dirilis secara resmi melalui laman reward.ff.garena.com dan dapat diklaim oleh semua pemain yang sudah melakukan bind akun Free Fire dengan Facebook, Gmail, atau VK.

Proses klaimnya pun sangat mudah, pemain hanya perlu login, memasukkan kode redeem FF aktif yang terdiri dari kombinasi huruf kapital dan angka, lalu menekan tombol konfirmasi.

Setelah itu, hadiah akan otomatis masuk ke inbox dalam game dan bisa langsung digunakan.

Berbagai hadiah menarik yang ditawarkan kali ini mencakup Booyah Pass Card, skin senjata SG2 One Punch Man, senjata Evo Gun Woodpecker, hingga bundle eksklusif yang jarang dirilis ulang.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, pemain juga berkesempatan mendapatkan diamond dan voucher gratis yang bisa digunakan untuk upgrade item.

Semua hadiah ini hanya berlaku dalam waktu terbatas, sehingga pemain disarankan segera menukarkan kode sebelum masa berlaku berakhir.

Momentum rilis kode redeem di awal Desember juga menjadi penyemangat bagi para pemain untuk menutup tahun dengan koleksi item yang lebih lengkap dan memperkuat tim mereka di berbagai mode permainan.

Jangan sampai terlambat, segera klaim kode redeem FF terbaru 3 Desember 2025 dan nikmati hadiah gratis yang sudah menanti.

Baca juga: Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga, Sandiaga Nilai Ibu-ibu Perlu Juga Diajarkan Cara Gunakan AI

Kode Redeem FF Aktif Terbaru 3 Desember 2025

Berikut kode redeem FF aktif hari ini, 3 Desember 2025, melansir dari berbagai sumber berikut:

FFAXNBHTDKLS

Daftar kode redeem FF terbaru lainnya yang bisa diklaim:

TX4S-C2VU-NPKF

RHTG-9VOL-TDWP

FFCO-TYMQ-FX5K

FFEV-OX2M-FQY

FFTS-NYBT-PSTR

P3LX-6V9T-M2QH

QK82-S2LX-5Q27

FFWG-LT7Y-PAIZ

CTFF-NX2K-SZ9H

FFWC-TKX2-P5NQ

NPFT-7FKP-CXNQ

FFM1-VSWC-PXN9

FF2W-N9QS-FTHX

FFQ2-4KXH-CVS9

FFBR-DFXT-PMGO

FFHR-PAL9-WJXE

FFPX-DFLM-4TCS

FFINDOJUARAA

FFKR-TUBK-DMKT

FFQK-Y9TL-DVER

FFVS-Y3HN-T7PX

CBUD-Z8HB-RZVA

FFKN-GTO8-KTMR

Cara Klaim Kode Redeem FF di laman Garena Free Fire

1. Buka laman reward.ff.garena.com/id atau KLIK