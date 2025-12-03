Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem FF Aktif Terbaru 3 Desember 2025, Segera Klaim Hadiah Senjata Evo Gun Gratis

Kode Redeem FF aktif terbaru 3 Desember 2025 dapat untuk klaim hadiah gratis yang bernilai tinggi, mulai dari senjata Evo Gun hingga bundle eksklusif.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Kode Redeem FF Aktif Terbaru 3 Desember 2025, Segera Klaim Hadiah Senjata Evo Gun Gratis
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
KODE REDEEM FF - Potret bermain gim Garena Free Fire (FF). Kode Redeem FF aktif terbaru 3 Desember 2025 dapat untuk klaim hadiah gratis yang bernilai tinggi, mulai dari senjata Evo Gun hingga bundle eksklusif. 

TRIBUNNEWS.COM - Garena kembali memberikan kejutan bagi jutaan pemain Free Fire (FF) dengan merilis kode redeem terbaru yang bisa diklaim hari ini Rabu, 3 Desember 2025.

Kode redeem FF aktif terbaru selalu menjadi momen yang paling ditunggu oleh para survivors, karena menghadirkan berbagai hadiah gratis yang bernilai tinggi, mulai dari skin langka, senjata Evo Gun, bundle eksklusif, hingga diamond. 

Hadiah-hadiah ini biasanya hanya bisa diperoleh melalui event besar atau pembelian dalam game, sehingga kehadiran kode redeem menjadi kesempatan emas bagi pemain untuk memperkuat koleksi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

Kode redeem FF aktif terbaru 3 Desember 2025 ini dirilis secara resmi melalui laman reward.ff.garena.com dan dapat diklaim oleh semua pemain yang sudah melakukan bind akun Free Fire dengan Facebook, Gmail, atau VK. 

Proses klaimnya pun sangat mudah, pemain hanya perlu login, memasukkan kode redeem FF aktif yang terdiri dari kombinasi huruf kapital dan angka, lalu menekan tombol konfirmasi. 

Setelah itu, hadiah akan otomatis masuk ke inbox dalam game dan bisa langsung digunakan.

Berbagai hadiah menarik yang ditawarkan kali ini mencakup Booyah Pass Card, skin senjata SG2 One Punch Man, senjata Evo Gun Woodpecker, hingga bundle eksklusif yang jarang dirilis ulang. 

Selain itu, pemain juga berkesempatan mendapatkan diamond dan voucher gratis yang bisa digunakan untuk upgrade item. 

Semua hadiah ini hanya berlaku dalam waktu terbatas, sehingga pemain disarankan segera menukarkan kode sebelum masa berlaku berakhir.

Momentum rilis kode redeem di awal Desember juga menjadi penyemangat bagi para pemain untuk menutup tahun dengan koleksi item yang lebih lengkap dan memperkuat tim mereka di berbagai mode permainan. 

Jangan sampai terlambat, segera klaim kode redeem FF terbaru 3 Desember 2025 dan nikmati hadiah gratis yang sudah menanti.

Kode Redeem FF Aktif Terbaru 3 Desember 2025

Berikut kode redeem FF aktif hari ini, 3 Desember 2025, melansir dari berbagai sumber berikut:

FFAXNBHTDKLS

Daftar kode redeem FF terbaru lainnya yang bisa diklaim:

  • TX4S-C2VU-NPKF
  • RHTG-9VOL-TDWP
  • FFCO-TYMQ-FX5K
  • FFEV-OX2M-FQY
  • FFTS-NYBT-PSTR
  • P3LX-6V9T-M2QH 
  • QK82-S2LX-5Q27
  • FFWG-LT7Y-PAIZ
  • CTFF-NX2K-SZ9H
  • FFWC-TKX2-P5NQ
  • NPFT-7FKP-CXNQ
  • FFM1-VSWC-PXN9
  • FF2W-N9QS-FTHX
  • FFQ2-4KXH-CVS9
  • FFBR-DFXT-PMGO
  • FFHR-PAL9-WJXE
  • FFPX-DFLM-4TCS
  • FFINDOJUARAA
  • FFKR-TUBK-DMKT
  • FFQK-Y9TL-DVER
  • FFVS-Y3HN-T7PX
  • CBUD-Z8HB-RZVA
  • FFKN-GTO8-KTMR

Cara Klaim Kode Redeem FF di laman Garena Free Fire

1. Buka laman reward.ff.garena.com/id atau KLIK

