GADGET

Apple Hadirkan Tap to Pay di Singapura, iPhone Kini Bisa Jadi Mesin Pembayaran

Fitur Tap to Pay resmi hadir di Singapura. iPhone kini bisa menerima pembayaran nirsentuh tanpa mesin EDC tambahan.

Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Bobby Wiratama
TRIBUNNEWS.COM - Apple resmi menghadirkan fitur Tap to Pay on iPhone di Singapura

Fitur ini memungkinkan penjual, mulai dari usaha kecil hingga bisnis besar, menggunakan iPhone sebagai mesin pembayaran nirsentuh tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti mesin EDC atau terminal kartu. 

Cukup dengan sebuah iPhone yang kompatibel, pedagang kini bisa menerima berbagai metode pembayaran digital dengan cara yang lebih praktis.

Tap to Pay bekerja dengan teknologi NFC (Near Field Communication), yaitu teknologi yang memungkinkan dua perangkat melakukan komunikasi jarak dekat secara aman. 

Saat proses pembayaran, pembeli hanya perlu mendekatkan kartu kredit atau debit nirsentuh, iPhone lain, Apple Watch, atau dompet digital lain ke iPhone milik penjual. 

Dalam hitungan detik, transaksi akan selesai seperti halnya pembayaran menggunakan Apple Pay pada umumnya.

Menurut Apple, fitur ini dapat digunakan pada iPhone XS atau model yang lebih baru yang sudah menjalankan versi iOS terbaru. 

Penjual hanya perlu membuka aplikasi mitra pembayaran, memasukkan nominal transaksi, lalu mempresentasikan iPhone kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran.

Di Singapura, Tap to Pay akan didukung oleh beberapa platform pembayaran, seperti Adyen, Fiuu, HitPay, Revolut, Stripe, dan Zoho. 

Selain itu, perusahaan layanan transportasi dan pembayaran digital Grab juga akan mulai mendukung fitur ini pada awal tahun depan.

Fitur ini mendukung berbagai jaringan pembayaran utama yang digunakan di Singapura, termasuk American Express, JCB, Mastercard, UnionPay, dan Visa. 

Artinya, pelanggan memiliki banyak pilihan metode pembayaran yang dapat digunakan secara nirsentuh, baik melalui kartu fisik maupun dompet digital.

Dari sisi keamanan, Apple menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui Tap to Pay dienkripsi dan diproses melalui Secure Element di dalam perangkat. 

Apple tidak mengetahui apa yang dibeli pengguna maupun identitas pembelinya. Nomor kartu dan informasi transaksi tidak disimpan di server Apple, sehingga privasi pengguna tetap terjaga.

