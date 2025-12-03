Model iPhone 17 Lainnya Dirumorkan Rilis Awal 2026, Ini Tiga Fitur Barunya

Ringkasan Berita: Apple dirumorkan menyiapkan iPhone 17e, sebuah model baru di lini iPhone 17 yang diperkirakan rilis awal 2026 dengan harga lebih terjangkau.

iPhone 17e disebut memakai chip A19, yang menawarkan peningkatan performa terutama pada GPU dan juga digunakan pada model flagship iPhone 17.

Desain layar ditingkatkan, dari notch pada iPhone 16e menjadi Dynamic Island, mengikuti seluruh lini iPhone terbaru.

Kamera depan juga akan naik menjadi 18 MP dengan fitur Center Stage

TRIBUNNEWS.COM - Apple dirumorkan tengah menyiapkan satu model tambahan dalam jajaran iPhone 17 yang diperkirakan meluncur pada awal 2026.

Model tersebut diberi nama iPhone 17e, dan disebut akan menawarkan pengalaman mirip iPhone 17 versi standar, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau.

Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh media teknologi 9to5Mac, yang menyebut ada tiga fitur baru yang kemungkinan besar akan dibawa oleh iPhone 17e dan membuatnya lebih unggul dibandingkan pendahulunya, iPhone 16e.

Fitur pertama yang paling menonjol adalah penggunaan chip A19, prosesor terbaru buatan Apple.

Chip ini dikabarkan akan membawa peningkatan performa, terutama pada sisi grafis atau GPU, yang penting untuk aktivitas seperti bermain gim dan menjalankan fitur berbasis kecerdasan buatan.

Walau peningkatan kemampuan CPU disebut tidak terlalu besar dibanding A18, kehadiran A19 tetap membuat iPhone 17e lebih siap menghadapi kebutuhan aplikasi di masa depan.

Menariknya, chip ini juga digunakan pada iPhone 17 versi flagship, sehingga memberikan nilai tambah pada model yang lebih hemat.

Perubahan kedua ada pada desain layar. Jika iPhone 16e masih menggunakan notch seperti pada iPhone 14, maka iPhone 17e dirumorkan akan beralih ke Dynamic Island.

Desain ini memiliki potongan layar yang lebih kecil dan mendukung berbagai fungsi interaktif, seperti tampilan notifikasi, navigasi arah, hingga informasi aktivitas secara real-time lewat fitur Live Activities.

Dengan perubahan ini, seluruh lini iPhone terbaru diperkirakan akan menggunakan Dynamic Island secara penuh.

Sementara itu, peningkatan ketiga terdapat pada kamera depan.

iPhone 17e disebut akan dibekali kamera depan 18 MP dengan fitur Center Stage.

Teknologi ini memungkinkan kamera mengikuti pergerakan wajah pengguna secara otomatis, sehingga sangat membantu untuk foto grup atau saat panggilan video.

Kamera ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibanding iPhone 16e.

Meski semua informasi tersebut masih sebatas rumor dan belum dikonfirmasi langsung oleh Apple, bocoran ini memberi gambaran bahwa iPhone 17e dipersiapkan sebagai opsi menarik bagi pengguna yang ingin teknologi terbaru dengan harga lebih ramah di kantong.

(Tribunnews.com/Widya)