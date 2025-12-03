Produk Audio dan Rumah Tangga Dongkrak Penjualan Advance Digitals di Akhir Tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketika perekonomian nasional melemah pada kuartal keempat tahun ini, Advance Digitals justru mencatat peningkatan omzet.

Lonjakan penjualan terutama datang dari produk audio seperti speaker dan mic wireless.

Direktur Utama Advance Digitals, Teddy Tjan, menyebut kebutuhan hiburan di kalangan kelas menengah menjadi pemicu utama.

“Kita masih naik signifikan, walaupun banyak merek lain justru turun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Advance Digitals kini membagi produknya dalam dua kategori: audio visual (TV, speaker) dan home appliance (water dispenser, air fryer, rice cooker, panci listrik, dan lainnya).

Menurut Teddy, keunggulan perusahaan terletak pada inovasi produk yang menyesuaikan kebutuhan konsumen.

Selain itu, Advance Digitals telah meraih predikat Top Brand selama lima tahun berturut-turut sejak 2021.

Rekomendasi Untuk Anda

“Kami menghadirkan produk yang mumpuni dengan harga terjangkau, didukung jaringan service center yang luas. Konsumen tidak perlu repot mencari layanan purna jual,” tambah Teddy.

Baca juga: Berdayakan SDM Lokal, Ini Komitmen Advance Digitals di 2025

Ia juga menekankan pentingnya kebanggaan terhadap produk buatan dalam negeri.

Untuk memperkuat penjualan di akhir tahun, Advance Digitals ikut serta dalam pameran UFORIA di Pakuwon Mall Bekasi, Jawa Barat, pada 3–7 Desember 2025.

Langkah ini, kata Teddy, menjadi cara perusahaan mendekatkan diri dengan konsumen melalui pusat perbelanjaan.

Direktur UFO, Yudhi Setyawan, menjelaskan bahwa pameran UFORIA digelar untuk memberi ruang bagi merek elektronik dan furnitur menampilkan produk terbaik dengan harga miring.

“Ini kali pertama kami mengadakan pameran di Bekasi. Sebagai kota penyangga Jakarta, kami optimistis Bekasi menjadi pasar potensial,” ujarnya.