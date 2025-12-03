Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Produk Audio dan Rumah Tangga Dongkrak Penjualan Advance Digitals di Akhir Tahun

Ketika perekonomian nasional melemah pada kuartal keempat tahun ini, Advance Digitals justru mencatat peningkatan omzet

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Produk Audio dan Rumah Tangga Dongkrak Penjualan Advance Digitals di Akhir Tahun
HO/IST
Teddy Tjan, Dirut Utama Advance Digitals (pakai jas) dan Yudhi Setyawan, Dirut UFO, di sela-sela pameran UFORIA di Pakuwon Mall Bekasi, Jawa Barat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketika perekonomian nasional melemah pada kuartal keempat tahun ini, Advance Digitals justru mencatat peningkatan omzet. 

Lonjakan penjualan terutama datang dari produk audio seperti speaker dan mic wireless.

Direktur Utama Advance Digitals, Teddy Tjan, menyebut kebutuhan hiburan di kalangan kelas menengah menjadi pemicu utama. 

“Kita masih naik signifikan, walaupun banyak merek lain justru turun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Advance Digitals kini membagi produknya dalam dua kategori: audio visual (TV, speaker) dan home appliance (water dispenser, air fryer, rice cooker, panci listrik, dan lainnya). 

Menurut Teddy, keunggulan perusahaan terletak pada inovasi produk yang menyesuaikan kebutuhan konsumen.

Selain itu, Advance Digitals telah meraih predikat Top Brand selama lima tahun berturut-turut sejak 2021. 

Rekomendasi Untuk Anda

“Kami menghadirkan produk yang mumpuni dengan harga terjangkau, didukung jaringan service center yang luas. Konsumen tidak perlu repot mencari layanan purna jual,” tambah Teddy.

Baca juga: Berdayakan SDM Lokal, Ini Komitmen Advance Digitals di 2025

Ia juga menekankan pentingnya kebanggaan terhadap produk buatan dalam negeri.

Untuk memperkuat penjualan di akhir tahun, Advance Digitals ikut serta dalam pameran UFORIA di Pakuwon Mall Bekasi, Jawa Barat, pada 3–7 Desember 2025. 

Langkah ini, kata Teddy, menjadi cara perusahaan mendekatkan diri dengan konsumen melalui pusat perbelanjaan.

Direktur UFO, Yudhi Setyawan, menjelaskan bahwa pameran UFORIA digelar untuk memberi ruang bagi merek elektronik dan furnitur menampilkan produk terbaik dengan harga miring. 

“Ini kali pertama kami mengadakan pameran di Bekasi. Sebagai kota penyangga Jakarta, kami optimistis Bekasi menjadi pasar potensial,” ujarnya.

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Seleb

Atalia Praratya Berduka di Tengah Proses Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Tercinta Meninggal Dunia

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Advance Digitals
Teddy Tjan
UFORIA
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas