Kode Redeem

8 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Desember 2025, Segera Klaim Rank Up Points & Diamond Gratis

Kode redeem FC Mobile terbaru 4 Desember 2025 menawarkan item langka seperti Rank Up Points, Diamond, dan kartu pemain Glorious Eras & OVR hingga 115.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in 8 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Desember 2025, Segera Klaim Rank Up Points & Diamond Gratis
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
KODE REDEEM FC - Potret bermain gim FC Mobile dari EA Sports diambil Selasa (14/10/2025). Kode redeem FC Mobile terbaru 4 Desember 2025 menawarkan item langka seperti Rank Up Points, Diamond, dan kartu pemain Glorious Eras & OVR hingga 115. 

TRIBUNNEWS.COM - Pada hari ini Kamis, 4 Desember 2025, EA Sports kembali menghadirkan kode redeem terbaru untuk para pemain FC Mobile

Kode redeem FC Mobile terbaru 4 Desember 2025 menjadi salah satu momen yang paling ditunggu karena memberikan kesempatan bagi pemain untuk memperoleh berbagai hadiah eksklusif.

Mulai dari ribuan koin, gems, hingga kartu pemain dengan rating tinggi yang dapat memperkuat skuad. 

Tidak hanya itu, beberapa kode juga menawarkan item langka seperti Rank Up Points, Diamond, dan kartu pemain Glorious Eras dengan OVR hingga 115. 

Masa berlaku yang terbatas, kode redeem FC Mobile terbaru 4 Desember 2025 harus segera digunakan agar tidak hangus, sehingga pemain dituntut untuk cepat mengklaim agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan hadiah berharga.

Kode redeem FC Mobile tebaru dapat ditukarkan dengan hadiah melalui kanal resmi EA Sports dan dapat diklaim langsung melalui situs redeem.fcm.ea.com. 

Proses penukaran cukup mudah, yaitu dengan login menggunakan akun EA, memasukkan kode yang tersedia, lalu hadiah akan otomatis masuk ke akun game masing-masing. 

Setiap kode hanya bisa digunakan satu kali per akun, sehingga pemain harus memilih dengan bijak dan segera menukarkannya sebelum periode klaim berakhir.

Hadirnya kode redeem terbaru 4 Desember 2025, para pemain memiliki peluang besar untuk memperkuat tim tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. 

Kesempatan ini tentu menjadi strategi penting bagi mereka yang ingin bersaing di musim kompetitif baru dengan skuad yang lebih tangguh. 

Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Desember 2025

Simak kode redeem FC Mobile terbaru 4 Desember 2025, melansir dari berbagai sumber:

CYBERWEEK25

LIBERTADORESFCM25

BLACKFRIDAY25

KKJEDEMOCRATA

Tags:
Kode Redeem FC Mobile
kode redeem
FC Mobile
redeem code
EA Sports
