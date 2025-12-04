Cara Bikin Spotify Wrapped 2025 di HP dan Posting ke Instagram Story

Ringkasan Berita: Spotify Wrapped 2025 menunjukkan lagu, artis, dan genre favorit kamu sepanjang tahun.

Fitur baru seperti Wrapped Party dan Wrapped Clubs membuat pengalaman mendengarkan lebih seru dan interaktif.

Kamu bisa membagikan Wrapped ke Instagram Story langsung dari aplikasi Spotify.

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang akhir tahun 2025, Spotify kembali menghadirkan Spotify Wrapped 2025.

Spotify Wrapped 2025 adalah rangkuman tahunan yang menyajikan data mendengarkan musing pengguna secara personal.

Wrapped bukan sekadar daftar lagu atau artis favorit, melainkan juga menampilkan pola mendengarkan sepanjang tahun, termasuk genre, album, dan bahkan podcast yang sering didengarkan.

Setiap tahunnya, fitur ini diperbarui untuk mencerminkan preferensi pengguna dengan cara yang lebih rinci dan interaktif, sehingga pengguna dapat melihat perubahan selera musik mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, pengalaman Spotify Wrapped diperluas dengan sejumlah fitu baru, dikutip dari techcrunch.com.

Misalnya, Wrapped Party, yang memungkinkan pengguna membandingkan data mendengarkan dengan teman secara langsung, serta Wrapped Clubs, yang mengelompokkan pengguna berdasarkan gaya mendengarkan musik yang berbeda.

Selain itu, fitur Usia Mendengarkan memberikan konteks tambahan dengan membandingkan musik yang didengar dengan orang seusia pengguna, sementara daftar lagu, artis, genre, dan album terbaik tetap tersedia, termasuk metrik untuk podcast dan buku audio bagi yang menggunakannya.

Wrapped 2025 menampilkan data dengan visualisasi yang lebih lengkap, sehingga pengguna bisa menelusuri perjalanan musik mereka secara lebih mendalam.

Agar bisa menikmati Spotify Wrapped 2025, pengguna perlu memenuhi beberapa persyaratan terkait aktivitas mendengarkan mereka sepanjang tahun.

Pertama, pengguna harus telah memutar minimal 30 lagu, di mana masing-masing lagu didengarkan selama lebih dari 30 detik.

Ini memastikan bahwa data yang ditampilkan mencerminkan kebiasaan mendengarkan yang nyata, bukan lagu yang hanya terlewat.

Selain itu, untuk mendapatkan rangkuman yang lebih beragam, Spotify mewajibkan pengguna mendengarkan minimal lima artis berbeda.

Data ini digunakan untuk menampilkan variasi musik yang kamu sukai, mulai dari artis favorit hingga genre yang sering diputar.

Perlu diperhatikan juga bahwa aktivitas mendengarkan yang dilakukan dalam Mode Pribadi atau lagu dan playlist yang dikecualikan dari profil selera tidak dihitung.

Hal ini dilakukan agar Wrapped hanya menampilkan data yang relevan dengan preferensi musik yang ingin Anda tampilkan, sehingga pengalaman yang disajikan benar-benar personal dan akurat.